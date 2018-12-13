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Сделка с дьяволом: Бутина сдает Россию Америке. LIVE

В США проходит слушание, на котором Мария Бутина признает свою вину

В США проходят слушания по делу россиянки Марии Бутиной, которая была арестована в США по подозрению в шпионаже. На нынешнем заседании, как ожидается, Бутина в рамках сделки со следствием признает свою вину. По информации американских СМИ, это даст ей шанс на депортацию из США. В МИД РФ уже заявили, что поддержат любое решение Бутиной, которое приблизит ее освобождение. «Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает, каким будет исход скандального дела «агента российского влияния».
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20:14

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на слова судьи, Бутина может быть депортирована с территории США. Но это решение примет не суд, а «другие агентства». Какие — не уточняется.

19:58

По словам судьи, россиянке грозит до 5 лет тюремного заключения в США или штраф в размере до $250 тыс.

19:45

Бутина подтвердила в суде, что участвовала в сговоре с начала 2015 до начала 2018 года.

Перед тем как задать вопрос Бутиной о признании вины, судья Таня Чуткан задала ей ряд вопросов, чтобы формально убедиться, что обвиняемая находится в здравом уме и хорошем состоянии здоровья, чтобы принимать решение о признании вины.

«Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания?» — уточнила судья. На это Бутина ответила утвердительно, как и на все остальные вопросы.

19:30

Начинают появляться подробности с проходящего сейчас заседания. Как сообщают СМИ, Бутина признала вину в сговоре с целью нарушения законов об иноагентах. Она согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

19:22

ТАСС сообщает, что Бутина в суде признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США.

19:15

Опасения отца Бутиной частично подтвердилось практически сразу. 6 декабря суд назначил Бутиной общественного адвоката А.Джей Крамера. Спустя пару дней появилась информация о готовности Марии пойти на сделку со следствием.

19:10

Примечательно, что незадолго до этого, Валерий Бутин, отец арестованной в США Марии Бутиной, заявил, что адвокаты могут перестать защищать россиянку из-за финансовых проблем. «Сейчас мы столкнулись еще и с другой серьезной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери. На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идет о нескольких миллионах рублей», — рассказал отец заключенной в интервью газете «Известия», подчеркнув, что у семьи нет нужной суммы.

19:05

О том, что россиянка готова признать свою вину, стало известно 10 декабря. Об этом сообщил корреспондент Politico Кайл Чейни. В тексте документа, приложенном к его посту в твиттере, говорится о том, что защита Бутиной и американская прокуратура подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания по ее сделке со следствием.

19:00

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня суд столичного округа Колумбия проводит слушания по делу россиянки Марии Бутиной, на которых она может признать себя виновной по одному или нескольким пунктам обвинения. Ее задержали в середине лета 2018 года по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния.

«Газета.Ru» будет следить за ходом заседания в режиме онлайн.