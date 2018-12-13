Сделка с дьяволом: Бутина сдает Россию Америке. LIVE

Бутина подтвердила в суде, что участвовала в сговоре с начала 2015 до начала 2018 года.

Перед тем как задать вопрос Бутиной о признании вины, судья Таня Чуткан задала ей ряд вопросов, чтобы формально убедиться, что обвиняемая находится в здравом уме и хорошем состоянии здоровья, чтобы принимать решение о признании вины.

«Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания?» — уточнила судья. На это Бутина ответила утвердительно, как и на все остальные вопросы.