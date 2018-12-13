Европа подбирает наказание для России. LIVE

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Камнем преткновения стал нерешенный пункт соглашения о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос стал одним из самых болезненных для британцев.
Согласно одобренному ЕС соглашению, на всей территории Великобритании будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии еще и дополнительные европейские нормы. Многие в Лондоне считают, что так Северная Ирландия будет отделена от страны.
Сама Мэй уверена в том, что ей удастся получить нужные заверения Брюсселя по поводу урегулирования вопроса о границе.
Еще один важный вопрос, который будет обсужден на саммите — это выход Великобритании из Евросоюза. 25 ноября лидеры ЕС одобрили предложенное Терезой Мэй соглашение по Brexit. Теперь договор должен получить поддержку в Палате общин.
Голосование по проекту было запланировано на 11 декабря, однако, премьер-министр страны перенесла процедуру. По ее словам, она намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по «сделке».
«Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке… Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение», — сказала Мэй в Палате общин британского парламента.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, ввести новые санкции против России на основании произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе предлагали, в частности, прибалтийские государства, Польша и покидающая ЕС Великобритания.
«Ключевым посланием этого саммита по указанной вами тематике будет решение о продлении санкции на следующие шесть месяцев, и это будет само по себе сильным посланием», — сказал журналистам знакомый с подготовкой саммита источник, отвечая на вопрос, какой может быть реакция стран ЕС на последние события вокруг Украины.
При этом в ходе саммита планируется принять решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода. Евросоюз привязал этот вопрос к процессу выполнения минских соглашений. На каждой встрече представители Франции и Германии отчитываются о ходе выполнения соглашений, после чего участники принимают решение о продлении ограничительных мер на следующие полгода.
В начале июля Совет ЕС постановил продлить российские экономические санкции. Таким образом, срок их действий заканчивается 31 января 2019 года.
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что на этом саммите также ожидается, что лидеры Франции и ФРГ проинформируют участников о ходе выполнения минских соглашений для рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ
«ЕС твердо придерживается своей политики непризнания вхождения Крыма в состав России (официально сформулированной и утвержденной Советом ЕС, как юридически обязывающей для всех государств Евросоюза в июне 2014 года), и мы привержены принципам свободы морского судоходства, однако необходимо учитывать сложную ситуацию в регионе, внутренний характер Азовского моря и общую низкую эффективность санкционных мер в отношении РФ», — сказал дипломат изданию.
Судя по проекту итогового заявления саммита, принятие новых антироссийских санкций на встрече не планируется. При этом Евросоюз выражает «глубокую озабоченность» из-за инцидента в Азовском море. 25 ноября три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России и проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В результате инцидента украинские судна были задержаны Россией, 24 моряка арестованы до 15 января.
Дипломат в миссии одной из стран Евросоюза сообщил ТАСС, что некоторые страны ЕС выступили с инициативой о подготовке нового краткого формального санкционного списка, в который могли войти, в частности, представители руководства российской погранслужбы и Черноморского флота РФ, однако эти предложения «остались изолированными и не встретили поддержки среди остальных государств ЕС».
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Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, на котором участники планируют обсудить многие важные темы. Ожидается, что стороны затронут такие вопросы, как: планирование бюджета ЕС на 2021-2027 годы, миграционный процесс, международные отношения, борьбу с дезинформацией. Кроме того, на повестке дня стоит обсуждение инцидента в Азовском море и Brexit.
Встреча участников саммита начнется в 14.00 местного времени (16.00 мск).