Европа подбирает наказание для России. LIVE

Камнем преткновения стал нерешенный пункт соглашения о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос стал одним из самых болезненных для британцев.

Согласно одобренному ЕС соглашению, на всей территории Великобритании будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии еще и дополнительные европейские нормы. Многие в Лондоне считают, что так Северная Ирландия будет отделена от страны.

Сама Мэй уверена в том, что ей удастся получить нужные заверения Брюсселя по поводу урегулирования вопроса о границе.