Подайте на войну: зачем Порошенко едет в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко прибудет в Брюссель для участия во встречах министров стран-членов ЕС, а также встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишут украинские СМИ.

Реклама

Накануне в интервью телеканалу Fox News Порошенко назвал события в Керченском проливе 25 ноября войной. «Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил глава Украины.

Позже, правда, ему пришлось все же понизить градус своего высказывания до уже привычных со стороны Киева заявлений.

«Что это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции» — заявил Порошенко перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском. На вопрос журналистов, ожидает ли он каких-либо новых санкций против Москвы, Порошенко предпочел не отвечать.

Москва не согласна с такой оценкой событий в Керченском проливе. Россия заявляет о провокации Киева, устроенной в преддверии выборов, а вовсе не о «войне».

Речь идет о задержании с применением силы российскими погранвойсками кораблей ВМС Украины, нарушивших государственную границу России 25 ноября.

Порошенко в интервью также добавил, что Украине необходимо присутствие НАТО в Черном море, чтобы «не позволить войскам РФ оккупировать регион».

В альянсе поддерживают позицию Киева. После произошедшего в Керченском проливе руководство блока сразу же согласилось на проведение встречи совета НАТО-Украина с участием главы МИД Украины Павла Климкина. В НАТО также призывают Россию вернуть корабли и моряков. Среди практических шагов — увеличение присутствия кораблей стран НАТО в акватории Черного моря до 120 дней. В 2017 году корабли находились там 80 дней.

В недавней статье, опубликованной Defense News, генсек НАТО заявил, что Россия «продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины».

При этом, как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» украинский военный обозреватель Денис Попович, о каком-то усилении сотрудничества с НАТО пока судить трудно, так как с 25 ноября «прошло сравнительно немного времени». «Есть заявления о возможном прибытии американских кораблей в Черное море, усилении присутствия НАТО в регионе, но существенных шагов сделать пока не успели», — говорит эксперт.

Альянс оказывает определенную материально-техническую помощь для улучшения состояния армии Украины, в том числе принимает участие в обучении моряков военно-морской академии в Одессе.

Однако в интересах блока скорее «долгосрочное разрешение» конфликта мирным путем и сохранение Украины как «дееспособного независимого государства», полагает научный сотрудник Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете Симон Сараджян.

«Поэтому страны НАТО будут поддерживать развитие украинского государства.

В то же время в НАТО явно и неоднократно дали понять, что они не намерены ввязываться в военный конфликт с Россией из-за Украины»,

— сказал собеседник «Газеты.Ru».

Грузия на шаг впереди

Несмотря на стремление Украины стать членом НАТО, в альянсе дают понять, что это дело далекого будущего. На недавней встрече глав МИД стран-членов НАТО Столтенберг подчеркнул, что Украине необходимо добиться большего прогресса на этом пути.

Однако этот вопрос для украинских политиков как будто уже решен. Пункт о членстве Украины в НАТО как возможность защиты от «российской агрессии» сегодня присутствует в программе почти всех потенциальных кандидатов на выборах президента страны, которые должны состояться в марте 2019 года.

Вместе с тем особенно выгодны подобные пассажи для Порошенко как для действующего президента в условиях военного положения.

«В самом альянсе нет консенсуса о принятии Украины в НАТО», напоминает научный сотрудник Белферского центра Сараджян. Он добавляет, что его нет даже среди граждан Украины. И это очевидно даже по тем опросам, которые не учитывают мнение людей, проживающих на территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

По данным недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного в сентябре этого года, за вступление в НАТО выступают 40% жителей страны, в то время как 36% поддерживают нейтральный статус.

Одним из главных препятствий для вступления Украины в НАТО является война в Донбассе. Политика альянса — не принимать в НАТО страны с нерешенными территориальными конфликтами.

«Как и в случае с Грузией, членство Украины в НАТО повлекло бы за собой такие издержки для альянса, которые существенно превысили бы выгоды от такого развития событий.

Ожидать этого членства Киеву не приходится, несмотря на всю помощь по обучению, оснащение ВСУ со стороны США, Канады и других членов блока и ободряющие слова, которые звучат из Брюсселя», — говорит Сараджян.

Правда, в отличие от Киева, отношения альянса с Тбилиси развиваются более успешно. Грузия активно участвует в операции НАТО в Афганистане, а на ее территории открыт учебно-тренировочный центр альянса, Грузия и НАТО также планируют создать на территории бывшей российской базы логистический центр под эгидой НАТО. На недавней встрече глав МИД стран-членов организации генсек отметил, что альянс хочет «углубить» партнерство с Грузией и Украиной. Столтенберг также заявил, что НАТО «решительно поддерживает» усилия Грузии на пути к членству.

В свою очередь, МИД России отметил, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе. «Такие безответственные посулы в августе 2008 года подтолкнули Тбилиси к преступной военной авантюре», — говорится в сообщении.