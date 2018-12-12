«Не приемлем претензии»: ФРГ устраивают санкции против России

На саммите ЕС, который откроется 13 декабря, Германия выступит за продление санкций против России, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — заявила канцлер. Она выразила «обеспокоенность в связи с действиями России».

«Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море», — подчеркнула Меркель.

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Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры Франции и ФРГ 13-14 декабря в Брюсселе проинформируют саммит ЕС о ходе выполнения минских соглашений для рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

«Канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон доложат о выполнении минских договоренностей в целях продления санкций», — указал Туск в письменном обращении к лидерам ЕС в преддверии саммита.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ еще в 2014 году. Это было связано с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. С тех пор ЕС неоднократно расширял и продлевал эти ограничительные меры. В результате были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из России, а также заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Москва приняла зеркальные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций непродуктивно.

ЕС связал вопрос продления санкций против России с ходом выполнения минских соглашений и каждые полгода заслушивает доклад Франции и Германии, чтобы принять решение о продлении ограничительных мер еще на шесть месяцев.

В начале июля Совет ЕС в очередной раз оформил решение о продлении еще на полгода экономических санкций против России до 31 января 2019 года.

Минский протокол был подписан представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР) в сентябре 2014 года. Спустя примерно полгода, в феврале 2015 года, стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми государства обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом Минских соглашений.

Кстати, помимо продления действия санкций существует также вероятность введения новых. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и Вашингтону необходимо решить вопрос введения дополнительных ограничительных мер против России в связи с инцидентом с украинскими кораблями в Черном море.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в свою очередь отметил, что США использовали этот инцидент для усиления санкционного давления на Москву со стороны Евросоюза. Но, по его словам, у них это не получилось.

Впрочем, говорить об угрозе введения новых антироссийских санкций пока преждевременно, тем более что на прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна не собирается вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — подчеркнул министр. Кроме того он отметил, что в ЕС пока нет консенсуса по этому вопросу.

Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе также обратил внимание на то, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию относительно возможных новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее об этом говорила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, ЕС еще не принял никаких решений о возможности введения новых санкций в отношении России. Она пояснила, что для этого необходимы правовая база и консенсус между странами ЕС.

Инцидент в Керченском проливе, о котором идет речь, произошел 25 ноября, когда три корабля украинских ВМС незаконно вторглись на российскую территорию. Они проигнорировали требования российских пограничников остановиться, и из-за этого сотрудникам спецслужб России пришлось применить оружие. В результате трое украинских моряков получили ранения, но им оказали помощь.

По факту вторжения в российскую акватории в России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда задержали. 24 украинских моряка, которых подозревают в незаконном пересечении российской границы, крымский суд отправил под арест. Они будут содержаться в СИЗО до 25 января.

Украина обвинила в случившемся Россию, указав на то, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины». Москва в свою очередь назвала случившееся провокацией с украинской стороны. Президент России Владимир Путин уверен, что эта провокация была организована самим президентом Украины Петром Порошенко и является частью его предвыборной кампании.