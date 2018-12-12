«Ее пытаются «обработать»: в США ждут признания Бутиной

Слушания по делу российской гражданки Марии Бутиной были перенесены судом вашингтонского округа Колумбия на 13 декабря. Об этом сообщается в постановлении судьи Тани Чаткэн, согласно которому слушания пройдут в четверг в 10:30 по местному времени (18:30 мск).

На этом заседании суда Бутина может признать себя виновной по одному пункту обвинения — в сговоре с целью нарушения закона об иностранных агентах в США.

Максимально суровое наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Как сообщает телеканал NBC, Бутиной может грозить до шести месяцев тюрьмы. Согласно сложившейся практике, после отбытия заключения россиянку депортируют в Россию. Однако не исключается, что Марии Бутиной вообще не придется отбывать тюремное заключение.

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При этом не все полагают, что Бутина действительно собирается признавать вину. В частности, передает ФАН со ссылкой на RT, об этом говорит политолог Юрий Почта. По его мнению, информация, что Бутина якобы признала себя виновной и согласилась пойти на сделку со следствием, могло быть сделано с целью психологического давления на родственников российской гражданки и дипломатов РФ.

«Мол, перестаньте предпринимать усилия, Бутина уже сдалась и идет на сделку со следствием, шум поднимать не надо», — убежден эксперт. Почта добавил, что содержание россиянки в одиночной камере, а также невозможность взаимодействия с ней российской стороны, может говорить о том, что ее пытаются «обработать».

«На сегодняшний день сложно делать выводы, видимо, время покажет, но это серьезно подрывает возможности полноценного культурного, научного обмена между нашими странами», — сообщил политолог.

Накануне президент России Владимир Путин впервые за полгода прокомментировал ситуацию вокруг ареста Бутиной и суда над ней в связи с подозрениями в агентурной деятельности.

Российский лидер отметил, сообщает НСН, что в первую очередь, узнав о происшествии, он опросил всех руководителей спецслужб, однако никто не смог предоставить ему дополнительные сведения. Владимир Путин также назвал все обвинения против Бутиной «выдумкой».

Президент предположил, что информацией по Бутиной могут обладать в Совете Федерации, так как россиянка работала «у кого-то из замов».

Напомним, сообщения СМИ о возможных планах Марии Бутиной пойти на сделку со следствием прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не обладают информацией, подтверждающей или опровергающей подобные сведения.

Бутину обвиняют в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния, ее задержали в середине лета 2018 года. Адвокат задержанной американскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на политику США. Выдвинутые против 29-летней Бутиной обвинения «попросту раздуты», а сама она не является агентом российской разведки, подчеркнул адвокат.

Дрискол подчеркнул, что нет никаких свидетельств, что Бутина якобы пыталась подорвать американскую политику или законы — она только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

Мария Бутина известна в России и Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение оружия.

По данным РИА «Новости», в США Бутина пыталась наладить связи с американской Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA). Для этого она поддерживала контакт с заместителем председателя Центробанка РФ Александром Торшиным, бывшим членом Совета Федерации от республики Марий Эл, помощником которого ранее работала Бутина.

Торшин с 2011 года является пожизненным членом NRA, а с апреля 2018 года находится под американскими санкциями. Связь Торшина с Бутиной и NRA используется американскими СМИ как доказательство сговора президента США Дональда Трампа — тоже члена ассоциации — с Кремлем.

В Вашингтоне полагают, что ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, и продвижение в них российских интересов.

Один из эпизодов, фигурирующих в деле против Бутиной, — ее посещение Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне в конце зимы 2017 года. Она присутствовала там в составе российской делегации из 16 человек, выступая как представитель российского общественного движения «Право на оружие». Эта организация насчитывает более 5 тыс. членов в России и выступает за право на хранение и использование огнестрельного оружия для гражданской самообороны. Сам формат мероприятия в Вашингтоне, по словам Бутиной, не предполагал общения с кем-либо из администрации президента США.

Несколько месяцев подряд Бутина взаимодействовала с властями США на фоне выдвинутых против нее обвинений из-за контактов с официальными лицами США и России. В течение восьми часов она давала показания в спецкомитете по разведке американского сената, предоставив «тысячи документов». Кроме того, она предлагала дать показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемую попытку российского вмешательства в американские выборы, но команда Мюллера этим предложением не заинтересовалась.

Мария Бутина родилась в Барнауле, окончила Алтайский государственный университет по специальности «Политология». С 2005 по 2008 годы Бутина участвовала в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую думу и Алтайский краевой совет депутатов как руководитель полевой службы. В 2011 году Бутина вышла на общенародные праймериз, выиграв в «молодежных праймериз «Молодой Гвардии» «Единой России».