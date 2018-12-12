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«Ее пытаются «обработать»: в США ждут признания Бутиной

Слушание о признании Бутиной вины перенесли на 13 декабря

Слушания по делу обвиняемой в США по делу о незаконной деятельности «агента российского влияния» Марии Бутиной, на которых она собирается признать свою вину, перенесены на 13 декабря. Об этом объявил суд вашингтонского округа Колумбия. По данным американских СМИ, россиянка признает себя виновной в сговоре с целью нарушения законов об иноагентах в США. Бутиной может грозить до полугода тюремного заключения, после чего она будет депортирована в РФ.

Слушания по делу российской гражданки Марии Бутиной были перенесены судом вашингтонского округа Колумбия на 13 декабря. Об этом сообщается в постановлении судьи Тани Чаткэн, согласно которому слушания пройдут в четверг в 10:30 по местному времени (18:30 мск).

На этом заседании суда Бутина может признать себя виновной по одному пункту обвинения — в сговоре с целью нарушения закона об иностранных агентах в США.

Максимально суровое наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Как сообщает телеканал NBC, Бутиной может грозить до шести месяцев тюрьмы. Согласно сложившейся практике, после отбытия заключения россиянку депортируют в Россию. Однако не исключается, что Марии Бутиной вообще не придется отбывать тюремное заключение.

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При этом не все полагают, что Бутина действительно собирается признавать вину. В частности, передает ФАН со ссылкой на RT, об этом говорит политолог Юрий Почта. По его мнению, информация, что Бутина якобы признала себя виновной и согласилась пойти на сделку со следствием, могло быть сделано с целью психологического давления на родственников российской гражданки и дипломатов РФ.

«Мол, перестаньте предпринимать усилия, Бутина уже сдалась и идет на сделку со следствием, шум поднимать не надо», — убежден эксперт. Почта добавил, что содержание россиянки в одиночной камере, а также невозможность взаимодействия с ней российской стороны, может говорить о том, что ее пытаются «обработать».

«На сегодняшний день сложно делать выводы, видимо, время покажет, но это серьезно подрывает возможности полноценного культурного, научного обмена между нашими странами», — сообщил политолог.

Накануне президент России Владимир Путин впервые за полгода прокомментировал ситуацию вокруг ареста Бутиной и суда над ней в связи с подозрениями в агентурной деятельности.

Российский лидер отметил, сообщает НСН, что в первую очередь, узнав о происшествии, он опросил всех руководителей спецслужб, однако никто не смог предоставить ему дополнительные сведения. Владимир Путин также назвал все обвинения против Бутиной «выдумкой».

Президент предположил, что информацией по Бутиной могут обладать в Совете Федерации, так как россиянка работала «у кого-то из замов».

Напомним, сообщения СМИ о возможных планах Марии Бутиной пойти на сделку со следствием прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не обладают информацией, подтверждающей или опровергающей подобные сведения.

Бутину обвиняют в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния, ее задержали в середине лета 2018 года. Адвокат задержанной американскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на политику США. Выдвинутые против 29-летней Бутиной обвинения «попросту раздуты», а сама она не является агентом российской разведки, подчеркнул адвокат.

Дрискол подчеркнул, что нет никаких свидетельств, что Бутина якобы пыталась подорвать американскую политику или законы — она только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

Мария Бутина известна в России и Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение оружия.

По данным РИА «Новости», в США Бутина пыталась наладить связи с американской Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA). Для этого она поддерживала контакт с заместителем председателя Центробанка РФ Александром Торшиным, бывшим членом Совета Федерации от республики Марий Эл, помощником которого ранее работала Бутина.

Торшин с 2011 года является пожизненным членом NRA, а с апреля 2018 года находится под американскими санкциями. Связь Торшина с Бутиной и NRA используется американскими СМИ как доказательство сговора президента США Дональда Трампа — тоже члена ассоциации — с Кремлем.

В Вашингтоне полагают, что ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, и продвижение в них российских интересов.

Один из эпизодов, фигурирующих в деле против Бутиной, — ее посещение Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне в конце зимы 2017 года. Она присутствовала там в составе российской делегации из 16 человек, выступая как представитель российского общественного движения «Право на оружие». Эта организация насчитывает более 5 тыс. членов в России и выступает за право на хранение и использование огнестрельного оружия для гражданской самообороны. Сам формат мероприятия в Вашингтоне, по словам Бутиной, не предполагал общения с кем-либо из администрации президента США.

Несколько месяцев подряд Бутина взаимодействовала с властями США на фоне выдвинутых против нее обвинений из-за контактов с официальными лицами США и России. В течение восьми часов она давала показания в спецкомитете по разведке американского сената, предоставив «тысячи документов». Кроме того, она предлагала дать показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемую попытку российского вмешательства в американские выборы, но команда Мюллера этим предложением не заинтересовалась.

Мария Бутина родилась в Барнауле, окончила Алтайский государственный университет по специальности «Политология». С 2005 по 2008 годы Бутина участвовала в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую думу и Алтайский краевой совет депутатов как руководитель полевой службы. В 2011 году Бутина вышла на общенародные праймериз, выиграв в «молодежных праймериз «Молодой Гвардии» «Единой России».