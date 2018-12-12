«Не сделал ничего плохого»: что Трамп думает об импичменте

Федеральные прокуроры США обвиняют Майкла Коэна, личного юриста американского президента Дональда Трампа, в незаконных выплатах женщинам, утверждающим, что они состояли в интимной связи с будущим главой Белого дома. Как заявляют силовики, Коэн действовал «в согласии и координации с неустановленным лицом». The New York Times при этом пишет, что тем самым «неустановленным лицом» является как раз Трамп.

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Речь идет о выплатах Коэна двум любовницам американского президента, среди которых — известная порнозвезда Сторми Дэниэлс. Сам Коэн утверждает, что действовал с ведома Трампа.

Впрочем, Трампа не пугает перспектива начала процедуры импичмента в его отношении — об этом все чаще говорят демократы в контексте «признаний» Коэна.

«Трудно объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего плохого и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Я совсем не обеспокоен, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдёт»,

— заявил Трамп накануне в интервью агентству Reuters.

Коэн — одна из важнейших фигур в так называемом «российском расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера. Он занимался различными делами Трампа многие годы. Фактически юрист играл роль так называемого «адвоката-решалы» — человека, который улаживает самые деликатные дела своих клиентов.

По совокупности обвинений федеральные прокуроры просят суд приговорить Майкла Коэна к «значительному» тюремному сроку. По данным телеканала CNN, прокуроры, в частности, обвиняют Коэна в «сознательном и преступном поведении».

Как отмечает телеканал, следователи подчеркнули, что совершенные Коэном преступления предусматривают наказание сроком не менее четырех лет лишения свободы.

Кроме того, Коэна обвиняют в способствовании созданию связей между Трампом — тогда кандидатом в президенты — и российскими официальными лицами.

Речь идет о показаниях Коэна, который заявил, что общался с Кремлем от имени Трампа по поводу строительства небоскреба в Москве. Он также заявил, что компания Трампа даже собиралась подарить пентхаус российскому президенту Владимиру Путину. Правда, иных доказательств подобных намерений нет.

Да и сам Коэн ранее признался, что давал ложные показания о сроках проекта строительства «Трамп-тауэр» в Москве. В августе 2017 года он заявлял, что «московский проект» свернули в январе 2016 года. Однако буквально на прошлой неделе он рассказал, что в июне 2016-го обсуждал идею строительства высотного здания в Москве.

Однако если история с пентхаусом менее доказуема, так как необходимо еще найти свидетельства, что такой разговор действительно имел место, а не является измышлениями Коэна, обвинения в выплате средств более серьезны.

Сам факт оплаты услуг дам «с низкой социальной ответственностью» может считаться лишь аморальным поступком, однако главное здесь то, что обвинение полагает, что средства выплачивались в период, когда Трамп уже был кандидатом в президенты США.

Согласно американскому законодательству, любые выплаты, сделанные с целью «повлиять на выборы», должны быть указаны в финансовых отчетах. В то же время адвокаты Трампа могут попытаться доказать, что их клиент не действовал по злому умыслу и выплаты не имеют никакого отношения к его президентской кампании.

Сам Трамп придерживается именно этой версии. По его словам, демократам не удается найти что-нибудь, что связывало бы его президентскую кампанию с Россией.

«Теперь демократы направили свое внимание на обычные частные сделки, и выдают это за пожертвования на [предвыборную] кампанию», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также написал в своем твиттере, что его бывший адвокат Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока, поскольку он соврал, чтобы добиться смягчения наказания. По его словам, Коэн выдумывает истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием, которая и так уже предусматривает сокращенный срок.

«Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные вещи, которые не имеют отношения к Трампу, связанные с махинациями, большими кредитами, налогами и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок?» — написал Трамп.

Именно шумиха вокруг Коэна вновь актуализировала в американском обществе дискуссию о возможном импичменте Трампу, отмечает телеканал NBC News.

Демократы заявили, что судебные документы в отношении Коэна продвинули идею об импичменте Трампа еще дальше. В настоящее время, по словам представителей оппозиции, они находятся в поиске необходимой информации, следуя из которой можно будет решить, нужно ли запускать процедуру импичмента в отношении действующего президента.

«Президент Трамп был в центре массовых фальсификаций — нескольких массовых фальсификаций против американского народа», — сказал член судебного комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер.

По словам Надлера, в документах к делу Коэна подробно изложены преступления, которые могут послужить основанием для импичмента. Он также призвал конгресс разобраться в этой ситуации и выяснить степень участия Трампа в данных преступлениях.

Демократ Адам Шифф в эфире CBS News заявил, что существует «реальная перспектива», что

Трамп может стать первым президентом, которому может грозить тюремный срок.

Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута заявил в эфире ABC News, что сложившаяся ситуация выходит за рамки той, что чуть было не привела к импичменту в отношении президента Билла Клинтона. Однако, прежде чем принимать решение о запуске импичмента, Мерфи призвал конгресс подождать завершения расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 года.

Не исключено, что демократы, которые имеют большинство в конгрессе могут использовать ситуацию. Однако вполне возможно, Трамп не опасается импичмента еще по одной причине — республиканцы контролируют ключевую палату — сенат, — который вряд ли поддержит обвинения против президента — лидера их собственной партии.