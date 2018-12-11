Хотите как в Париже? Путин ответил на вопрос о Пономареве

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человек напомнил о беспорядках в Париже, отвечая на вопрос о деле правозащитника Льва Пономарева, задержанного около здания ФСБ.

Реклама

«Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», — сказал российский лидер.

Президент сказал, что заранее попросил подготовить справку по данному делу, в которой было указано, что речь в нем идет о призывах к несанкционированному митингу, передает ФАН. При этом Путин попросит генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить обстоятельства дела.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее [на дело Пономарева]», — сказал глава государства.

Тремя днями ранее Государственный департамент США призвал Россию отменить наказание для 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который отбывает административный арест за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» 28 октября, передает НСН.

Суд 5 декабря признал правозащитника виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток административного ареста, 7 декабря срок ареста был сокращен до 16 суток. В заявлении

Госдеп призвал Россию немедленно освободить Пономарева,

который был арестован «за репост в социальной сети записи, призывающей к мирному протесту».

Двумя днями ранее украинские власти обвинили Россию в организации беспорядков во Франции, которые проводит движение «желтые жилеты» из-за повышения цен на топливо. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, в последние годы Москва якобы настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.

«Ежегодно на территории РФ при непосредственном организационном и финансовом содействии российских спецслужб проводились так называемые «конференции лидеров правых партий Европы», «международные консервативные форумы», собрание «глобального революционного альянса», где идеологи «русского мира» Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие вооружали иностранных представителей теорией силового свержения европейских демократий», — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство также разместило фотографию двух мужчин в желтых жилетах на фоне Триумфальной арки в Париже, которые держат флаг ДНР.

«На фото слева — Сорлин Фабрис. Член Аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят идеологи российского «евразийства» Сергей Глазьев (советник президента РФ) и Александр Дугин (лидер «Международного евразийского движения»)», — утверждает СБУ.

Также украинское ведомство указало, что вторым человеком на фото является Ксавье Моро, наблюдатель на выборах в Донбассе. Он в течение 17 лет проживает в России, гражданин РФ с 2013 года. Грицак заявляет, что Моро — функционер организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс», подконтрольной российским спецслужбам.

После этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности расследует причастность извне к акциям протестов в стране.

«Я слышал эти слухи. <…> Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — сказал Ле Дриан.

Он отметил, что сейчас есть вопросы, по которым позиции Франции и России отличаются, но есть и такие, в которых их позиции схожи, или те, над которыми страны работают совместно.

Британская газета Times также сообщила о появлении в твиттере сотен аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых каждый день публикуется более полутора тысяч сообщений для «увеличения масштаба уличных протестов» во Франции. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва непричастна к протестам «желтых жилетов» в Париже.

«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», — сказал он, добавив, что «какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию отношений с Парижем и «с уважением относится к суверенитету страны». Кроме того, Песков, комментируя заявление Франции, подчеркнул, что Ле Дриан говорил об иностранном вмешательстве вообще.

«Я бы поправил: не «возможная причастность России», а «возможное вмешательство извне». Россия — это потом уже наши «друзья» стали укладывать в контекст», — сказал он.

В Кремле также заявили, что вмешательства Вашингтона в протестные акции в Париже также не видят. В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не допустит повторения украинского сценария в России.

«Вы хотите чтобы мы переживали от одного «майдана» к другому?», — спросил он. Президент выразил уверенность, что большинство россиян этого не хочет. Он вспомнил движение «Оккупай Уол-стрит» и поинтересовался, «где они теперь?».

«Я вас уверяю, власть не боялась и никого не боится», — подытожил Путин.