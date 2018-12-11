Спекулянт в Белом доме? Как забавляется Трамп с помощью твиттера

За два года политическая система США так и не смогла ни приспособиться к новому руководителю, ни сделать его послушным. Как политик он по-прежнему выглядит непредсказуемым. Но многое в его действиях становится понятным, если допустить, что никакой политической программы у него нет, а пребывание Трампа в Белом доме – лишь очередной личный бизнес-проект миллиардера.

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Наблюдатели вспоминают, что избрание президентом стало для самого Трампа полной неожиданностью – он и не предполагал, что смелый бизнес-проект «самый скандальный кандидат в президенты» приведет его в Овальный кабинет. Но, получив под свое начало страну с самой могучей экономикой и самой сильной армией, бывший владелец международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» не стал отказывать себе в удовольствии рассматривать доставшееся ему хозяйство как новый прибыльный бизнес. Международные отношения он очевидно считает производными от торгового баланса, а партнеров прессует как мелкую рыбешку. Не терпит возражений и не слушает советов. Так что своей «команды» у него нет, и не будет.

Дональд Трамп всю жизнь принимал решения только сам, ориентируясь на свои чувства и инстинкты. Он всегда верит в свою правоту. Так что, если Трампу будет суждено ошибиться, то расхлебывать последствия ошибки придется не банкам и даже не его стране, а всему миру. Ведь закона о защите земного шара от политического банкротства руководителей великих держав не существует.

Однако это не останавливает Трампа от экспериментов, которыми он привык оперировать в бизнесе. И это лишний раз демонстрирует: приход Трампа во власть – ни что иное, как его личный бизнес-проект. Проект, призванный по его итогам обогатить не только США. Но и в первую очередь президентскую семью.

Впрочем, этому человеку следует отдать должное: он мыслит шире и масштабнее, чем иные лидеры – взяточники и откатчики. Трамп — сын мультимиллионера. Он собственными усилиями расширил семейный бизнес до международного и миллиардного. Ему не чужд технический прогресс. А потому основным инструментом ведения нового бизнеса он сделал интернет, точнее, соцсети, и если еще конкретнее – твиттер.

Вот уже два года вся планета и все глобальные торговые площадки замирают в ожидании очередного ежеутреннего послания «властелина мира». Именно по этим посланиям политические аналитики и брокеры пытаются понять, каким может стать очередной крутой разворот в США и в мире. Иногда может сложиться впечатление, что хозяин Белого дома попросту развлекается в своем аккаунте в соцсетях. Получает удовольствие от того, что две его фразы производят поистине космический эффект на миллионы и миллионы людей.

Но не стоит сбрасывать со счетов и другой, скрытый смысл его твитов. Он связан именно с продвижением президентского бизнес-проекта, ради которого Трамп, судя по всему, и обосновался в Белом доме.

Пожалуй, это направление президентских твитов лучше всего просматривается в откровенном манипулировании ценами на нефть. «Черное золото» давно перестало быть обычным товаром. Его цена определяется не столько балансом спроса и предложения, сколько биржевыми спекулянтами. Поэтому твиттер в руках президента США — мощнейший рычаг влияния на цену нефти. Более мощный, чем совместные усилия руководителей всех нефтепроизводящих стран вместе взятых.

Сейчас Трамп требует снижения цены на нефть, что, конечно, соответствует интересам США. Ведь рост экономики, на который Трамп делает ставку, требует дешевой нефти. Но при этом некоторым важнейшим отраслям в США нужна дорогая нефть. Как найти баланс?

Оказывается, его не стоит искать. Интересы семейного бизнеса Трампа строятся на биржевой игре на понижение. Кто-то из представителей интересов семьи, говоря языком брокеров, «шортит» нефть. Для такой игры создаются все условия. Патронов для пулемета, в который Трамп превратил свой твиттер, у него достаточно. Если не сработает прямой призыв к снижению цены, то в запасе найдутся другие варианты. Например, законопроект о наделении американских судов полномочиями рассматривать иски против стран-участниц «сговора» о цене на нефть. К слову, Трамп уже с удовольствием перепостил в твиттере этот документ.

Но помимо твиттера в распоряжении президента огромная репрессивная машина США со всеми ее экстерриториальными возможностями. Эта машина, по всем признакам, поставлена на стражу интересов семейного бизнеса Трампа. Вряд ли поздоровится тем, кто рискнет встать на пути этого бизнеса. Тем более, что продвинутый интернет-юзер не только получает удовольствие от наказания одних и помилования других своих «партнеров». Наказание или помилование он использует как еще одно орудие манипулирования рынком. При этом забывается, что закон любой страны запрещает ограничение конкуренции, тем более в США.

Существует, однако, определенный парадокс в положении Трампа. Так, с оппонентами за рубежом Трампу справиться гораздо легче, чем с противниками внутри США. А таковых у 45-го президента, пожалуй, больше, чем у любого его предшественника. Миллионы граждан в Соединенных Штатах спят и видят, как бы отдать Трампа под суд, другие же горой встают на его защиту. Если проанализировать бурлящий гневом американский сегмент интернета, то сложится впечатление, что новая Гражданская война в США уже началась.

Странно при этом, что спецпрокуроры тратят месяцы на то, чтобы перемолоть горы пустой породы в надежде найти доказательства преступных связей Трампа с Россией, или фактов подкупа им бывших любовниц. Пока, правда, кроме «утечек» с обещаниями сенсационных разоблачений ничего предъявлено не было.

Но почему никто до сих пор не попытался проследить игру родственников Трампа или их доверенных лиц на мировых биржах? Не видно и попыток проследить связь действий Дональда Трампа как президента США и главы семейной фирмы Трампов. Для такого расследования есть все возможности. Тем более, такой подход – вполне в духе традиций Соединенных Штатов. Есть и инструмент. В составе Минфина имеется специальный орган — Financial Crimes Enforcement Network. Если не годится эта структура, то что мешает созданию соответствующего специального бюро?

Однако, по непонятным причинам, этого не происходит. Возможно американцы попросту боятся узнать правду о своем нынешнем избраннике. Вероятно многим из них приятнее считать своего президента мелким жуликом, чем масштабным финансовым спекулянтом. Хотя, чем одно лучше другого, непонятно.

А масштаб возможных финансовых спекуляций команды Трампа, между тем, видится огромным. О чем говорить, если за два месяца цена нефти была искусственно опущена почти на треть!

Сенсационная правда о президентском бизнесе Дональда Трампа лежит практически на поверхности. Но странная вещь: интересующихся премудростями этого бизнес-проекта почему-то пока не видно.

Автор – российский предприниматель и меценат.