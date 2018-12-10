Революция завершена: как Пашинян взял всю власть в Армении

В Армении состоялись досрочные выборы в парламент, по итогам которых блок «Мой шаг» под руководством исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна одержал победу, набрав 70,45% голосов избирателей. Также в парламент проходит партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения», получившие результат 8,37% и 6,37% соответственно.

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«Сильный, могучий, могущественный народ. Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед вами», — прокомментировал результаты парламентских выборов в своем фейсбуке сам Пашинян.

Однако главное сенсацией стала даже не победа сторонников Пашиняна, а тот факт, что бывшая правящая Республиканская партия Армении по итогам голосования впервые не вошла в парламент.

Для того, чтобы пройти в парламент, блоку необходимо набрать не менее 7% голосов, партии — не менее 5%. Республиканцы же набрали только 4,7% голосов, оставшись в итоге за бортом.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 48,63%. Стоит отметить, что досрочные выборы в парламент состоялись в Армении впервые. Таким образом, бархатная революция в стране пришла к завершению. Массовые протесты, прошедшие в стране весной этого года, возглавлял бывший журналист Никол Пашинян. Участники акций добились отставки Сержа Саргсяна с должности премьера, и в начале мая пост главы правительства занял сам Пашинян.

Однако правящая на тот момент Республиканская партия по-прежнему имела большинство в парламенте. В ходе протестов Пашинян неоднократно заявлял о необходимости проведения досрочных выборов. По сути, отставка Саргсяна не меняла расклад политических сил в стране.

Парламент попытался принять законопроект, который заблокировал бы Пашиняну возможность роспуска законодательного органа, и как следствие — сделал бы досрочные выборы невозможными. Чтобы не допустить этого, Пашинян призвал на митинг своих сторонников, которые начали осаду парламента.

Когда митинг был завершен, Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку. Именно таким образом лидер армянской революции рассчитывал добиться проведения внеочередных выборов.

Согласно Конституции страны, после отставки премьер-министра депутаты должны предложить кандидатуры в течение семи дней. Если после двух попыток депутатам не удастся избрать премьер-министра, то парламент распускается, а в стране назначаются внеочередные выборы. Пашинян заявлял о политическом кризисе в Армении. По его словам, парламент не защищал интересы граждан.

Предметом для спора, однако, стало время проведения досрочных выборов. Пашинян добивался, чтобы эта процедура прошла как можно скорее. Он утверждал, что провел переговоры с членами парламентами, которые пообещали не выдвигать кандидатуру на пост премьера в случае его отставки. Таким образом, он смело мог рассчитывать на проведение выборов до конца года. Переговоры, кстати, проходили в заблокированном протестующими здании национального собрания.

«Сейчас я постараюсь узнать позицию наших коллег о том, как преодолеть кризис. Я думаю, что мы придем к консенсусу о проведении внеочередных (парламентских) выборов, и что они после моей отставки не представят кандидатуру премьера, чтобы не нервировать людей», — говорил Пашинян.

В то же время вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов сообщил, что в результате переговоров никаких обещаний не было. Кроме того, некоторые депутаты заявили, что выборы состоятся весной 2019 года.

О своем решении уйти в отставку Пашинян заявил 16 октября: «Я подаю в отставку... Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — заявил он в эфире Общественного телевидения Армении.

По сути, уход Пашиняна в отставку — это довольно смелый политический шаг, хотя лидер бархатной революции имеет хорошую народную поддержку, что наделяло его некоторыми гарантиями.

Впрочем, события развивались согласно его сценарию. Партии не выдвинули своих кандидатов, после чего парламент дважды отклонил формально выдвинутую кандидатуру бывшего журналиста.

Однако фракции снова не сошлись в вопросе сроков проведения досрочных выборов. Правящая Республиканская партия по-прежнему настаивала на том, чтобы выборы состоялись весной 2019 года. Представители правящей партии заявляли, что политическому полю страны необходимо больше времени, чтобы дать возможность сформироваться новым объединениям и запустить необходимые механизмы внутри парламента.

Более того, Пашиняна обвинили в давлении на избирателей. Республиканцы заявили, что арест экс-президента страны Роберта Кочаряна был связан с проведением досрочных выборов.

Таким образом, по мнению Республиканской партии, сторонники Пашиняна пытаются создать атмосферу страха в стране.

Однако позже парламент все же сдался и назначил выборы на 9 декабря.

Когда Никол Пашинян анонсировал свою отставку, он пояснил, что хочет быть переизбранным на должность премьера по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года. Теперь, имея большинство в парламенте, Пашинян окончательно закрепится у власти. Лидер бархатной революции уже предпринял некоторые радикальные шаги. Однако главным его предвыборным обещанием стала борьба с коррупцией. «Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем всех из америк, австралий, россий», — заявлял политик.