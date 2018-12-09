Мигранты разваливают Бельгию: что будет с королевством

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс теперь будет временно исполнять обязанности министра обороны королевства в связи с распадом правящей коалиции в стране, сообщил в воскресенье премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в прямом эфире телеканала RTL.

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«Мы хотели максимальной стабильности, обеспечить функциональность каждого министра. Именно с этими соображениями министр Рейндерс согласился взять на себя дополнительно обязанности главы минобороны, за что я его благодарю», — отметил он.

Правящая коалиция Бельгии распалась из-за разногласий и противоречий по вопросам миграции в результате острого политического кризиса, рассказал вице-премьер и глава министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, слова которого приводит ФАН.

Он объяснил, что причиной разногласий внутри коалиции стал Миграционный пакт ООН. Вследствие острого политического кризиса правительство страны покинула ведущая фламандская партия — «Новый Фламандский альянс» (N-VA). Премьер Бельгии Шарль Мишель направился с этой информацией на аудиенцию к королю.

«Он объявит о переформировании правительства без «Нового фламандского альянса», — сообщил Рейндерс.

Кризис в Бельгии может вновь привести к расколу между франкоязычной Валлонией и нидерландоязычной Фландрией.

В связи с распадом коалиции из бельгийского правительства выйдут три министра: министр внутренних дел королевства Ян Ямбон, глава минобороны Зандер Лунс и глава министерства финансов Йохан Ван Овертвельдт. Вместе с ними кабмин покинут госсекретари по миграции и социальной политике.

Указанные министры федерального правительства Бельгии от партии фламандских националистов уже подали в отставку, сообщил в воскресенье сам Ян Ямбон.

«Могу подтвердить, да, я направил письмо об отставке, и все министры от партии подают в отставку», — сказал он, выступая в эфире телеканала RTBF.

На сегодняшний день «Новый фламандский альянс» является ведущей партией Бельгии. На протяжении нескольких недель фракция блокировала подписание Миграционного пакта ООН. Сообщается, что в ближайшее время правительство страны проведет заседание без министров от партии «Нового фламандского альянса».

После того как фламандская партия покинула правящую коалицию, правительство премьера Шарля Мишеля оказалось «кабмином меньшинства», а это ставит вопрос о его устойчивости и, соответственно, необходимости проведения новых выборов.

Нынешний вице-премьер Александр Де Кроо, который, по информации СМИ, может взять на себя исполнение обязанностей министра финансов, в эфире телеканала RTBF уточнил, что новое коалиционное правительство будет временным, «на переходный период». Оно, по его словам, будет работать до запланированных в мае новых парламентских выборов.

Как объяснил вице-премьер, решение премьера обеспечить преемственность и не уходить в отставку на фоне развала коалиции связано с тем, что «многие проекты и решения уже были проработаны, подготовлены и теперь предстоит их рассмотрение в парламенте».

«Мы оказались в ситуации, когда нужно было взять на себя ответственность», — подчеркнул он.

На минувшей неделе Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза подписать миграционный пакт ООН. Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должны официально одобрить на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко).

«Я в последний раз призываю все страны-члены ЕС подписать соглашение», — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Он подчеркнул, что миграционный пакт отражает интересы всех государств ЕС и «поможет сократить нерегулярную (экономическую — «Газета.Ru») миграцию» в Европу.

При этом председательствующая в ЕС Австрия отказалась подписывать соглашение еще в конце октября 2018 года. Аналогичное мнение высказали позже и другие страны, в частности Чехия, Болгария, Венгрия и Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.

Лидеры Хорватии, Австрии, Венгрии, Чехии и Польши оказались солидарны во мнении, что этот документ приведет к увеличению потока мигрантов, особенно нелегальных.

Предполагается, что пакт ООН должен носить рекомендательный характер, но при этом многие страны воспринимают ряд его положений как посягательство на свой суверенитет.

Кстати, из переговоров о соглашении еще в 2017 году вышли и США. Сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны.

Документ направлен на решение ряда проблем, связанных с миграцией. В частности, там указана минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.