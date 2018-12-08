«Французы хотят Трампа»: мечты американского президента

Президент США Дональд Трамп уверен, что во время протестов «желтых жилетов» французы скандируют лозунги с призывом к республиканцу возглавить их страну. Помимо того он выдвинул совершенно неожиданное предположение относительно причин бунта. По его мнению, это связано с Парижским соглашением о климате 2015 года.

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«Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа», — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Он считает, что недовольство французов вызвано нежеланием платить большие суммы в основном развивающимся странам на якобы защиту окружающей среды.

Свое сообщение Трамп завершил признанием в любви Франции.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года и подписано спустя полгода. Страны договорили не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. По мнению ученых, в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии.

В июне прошлого года в администрации Трампа объявили о решении президента выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Кстати, выход из этого соглашения был одним из предвыборных обещаний действующего американского лидера. Президент считает, что нынешняя редакция документа существенно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

Массовые акции протеста во Франции, которые проходят там с середины ноября, спровоцированы намерением властей увеличить цены на автомобильное топливо. Протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, а также разрушениями магазинов, банков.

В субботу, 8 декабря, акции протеста проходят в нескольких французских городах, а самая масштабная из них — в Париже. По данным госсекретаря при МВД Франции Лорана Нуньеса, в субботних протестах участвует 31 тысяча человек. Задержаны уже более 700 демонстрантов.

Местное издание Local сообщило о разбитых витринах магазинов на Елисейских полях. Кстати, в этот день в связи с протестами все заведения, кроме булочных и аптек, в Париже закрыты. Протестующие, большую часть из которых составляют молодые люди, отрывают деревянные наличники, украшающие витрины, и строят из них баррикады. Они уже разграбили магазин сотовых телефонов. В отдельных местах вспыхивает огонь. Полиция применяет против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. С очагами огня борются пожарные. Многие бунтующие для защиты надевают шлемы и маски.

От слезоточивого газа в ходе протестов в Париже уже успела пострадать корреспондент РИА «Новости» Виктория Иванова.

«Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа», — рассказала пострадавшая.

В то же время французская полиция настаивает, что ее действия направлены не против мирных демонстрантов, а против хулиганов, провоцирующих беспорядки. «Всегда на вашей стороне ради вашей защиты. Большинство мирных «желтых жилетов» дистанцируются от погромщиков. #всевместе не допустим насилия», — написали в твиттере силовиков.

Действительно, отдельные представители бунтуют особенно сурово. Как сообщает корреспондент французского отделения Local Бен Макпартлэнд, вспышки насилия провоцируют в основном активисты радикального движения антиглобалистов «Черный блок». Их можно узнать по обязательным черным капюшонам, маскам, шарфам и защитным шлемам.

Радикалы уже принимали участие в уличных шествиях в ходе демонстраций профсоюзов 1 мая 2018 года в Париже. Тогда около 1200 активистов движения устроили беспорядки.

Кстати, это уже четвертые «протестные» выходные, и нужно сказать, они дают свои плоды. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны официально на шесть месяцев вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо. Он отметил, что тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы.

Помимо этого власти решили отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей, пообещав прийти к менее дорогостоящей системе в ходе предстоящих переговоров.

Впрочем, на этом протесты не закончились. Для недовольства французов, очевидно, существует слишком много оснований, и связано это не только с топливом. Сотрудники Local поинтересовались у протестующих, почему они вышли на улицы.

«Сегодня 23-летняя Патрисия и ее 33-летняя сестра Лоранс из парижского пригорода впервые вышли на демонстрацию. Они говорят о схожих вещах: богатые становятся богаче, страна нуждается в президенте, который ее понимает, а низшему среднему классу нужно помогать», — указывает издание.