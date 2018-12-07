«Это вендетта»: суд арестовал экс-президента Армении

Апелляционной суд Армении оставил в силе решение предыдущей инстанции – суда Еревана — об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, рассказал его адвокат Айк Алумян.

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Сейчас политик, вероятнее всего, находится в уголовно-исправительном учреждении «Кентрон-Ереван», сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

«Это политическое решение, принятое под грубым давлением властей… Личная расправа, вендетта против меня и членов моей семьи», — так прокомментировал происходящее сам подследственный.

В июле нынешнего года Ереванский суд арестовал Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил его адвокат Арам Орбелян, передает ФАН.

Обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году было предъявлено Кочаряну, занимавшему в республике президентский пост с 1998 по 2008 год, 26 июля.

Тогда его вызвали на допрос в Специальную следственную службу Армении в качестве свидетеля, однако в результате обвинили в свержении конституционного строя республики.

Согласно ч. 1 ст. 300.1 УК Армении (насильственное свержение конституционного строя Армении, завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства не предусмотренным Конституцией способом), Кочаряна могут посадить на срок до 15 лет.

Сам же Кочарян уверен в том, что предъявленные ему обвинения были сфабрикованы и сфальсифицированы. По мнению Кочаряна, общественные настроения сейчас пытаются «переместить в правовое поле», чтобы таким образом получилось, что первый лидер Армении Левон Тер-Петросян выиграл президентские выборы в 2008 году, на которых за него проголосовали 21,5% граждан.

Вместе с Кочаряном в день допроса в качестве свидетеля явился и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров. Там ему вынесли аналогичное обвинение, однако своей вины он не признал.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян выразил уверенность, что вследствие различных юридических коллизий, посадить в тюрьму Кочаряна будет непросто, передает НСН.

«Помимо юридического аспекта дела там очень много политики, все ожидали, особенно в преддверии выборов, что судьи примут это решение. Это должно утвердить людей в желании голосовать за Пашиняна. Мне кажется, расчет именно на то, что существенная часть общества, поддерживающая Пашиняна, с одобрением воспримет арест Кочаряна. Однако, учитывая различные юридические коллизии и позицию Москвы, мне кажется, вряд ли Кочарян сядет в тюрьму», — отметил эксперт.

Кроме того,

ранее из-за обвинений в незаконном обогащении, а также уклонении от декларации имущества в розыск объявлены брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани Саргсян.

Суд постановил арестовать брата бывшего президента. Его детям Ани Саргсян и Нареку вынесена более мягкая мера пресечения — подписка о невыезде.

Выборы третьего президента Армении состоялись 19 февраля 2008 года. Официальным победителем по их итогам стал Серж Саргсян. Но жителей республики не устроил такой исход событий, вследствие чего Армению накрыла волна масштабных протестов.

Нынешним летом министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Армении, указав на необходимость достижения компромисса всеми противоборствующими во время беспорядков в Ереване сторонами за столом переговоров.

«Когда в Армении был политический кризис в мае этого года, с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий. Надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие», — сказал дипломат.

При этом он заметил, что арест бывшего президента Армении не позволяет думать, что дестабилизация ситуации в стране пошла на спад.

«Эти события явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам. Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — пояснил глава МИД РФ.