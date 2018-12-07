Госпереворот во Франции: против Макрона зреет заговор

В субботу, 8 декабря, во Франции снова пройдут протесты. На этот раз правительство страны ожидает более ожесточенных действий от митингующих. Как сообщает издание Le Figaro, власти готовы предотвратить даже попытку государственного переворота. Тем временем, протестующие планируют дойти до Елисейского дворца.

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Массовые акции протеста проходят по всей стране с 17 ноября. На улицы городов выходят недовольные повышением цен на топливо. Многие из них надели желтые светоотражающие жилеты, которые носят автомобилисты. Крупнейшие за десятилетие протесты во Франции назвали движением «желтых жилетов».

Как сообщало МВД Франции, количество пострадавших насчитывается не менее 133 человек, среди них — 23 полицейских.

24 ноября и 1 декабря протесты переросли в массовые беспорядки. Французы строили баррикады, поджигали здания и автомобили. Некоторые магазины были ограблены. Полицейские применяли слезоточивый газ, а протестующие нападали на сотрудников правопорядка. За участие в акциях задержаны 412 человек.

Трудно сказать, чего ожидать 8 декабря и как далеко зайдут протестующие. В столице ведется подготовка к столкновениям, рассматривается возможность введения чрезвычайного положения. Как сообщает Associated Press, парижская полиция и местные власти провели ряд встреч для выработки стратегии противостоянию бунта.

Главный символ Парижа, Эйфелеву башню, закроют для посещений. За архитектурное наследие власти беспокоятся не зря: на прошлых выходных в ходе беспорядков была повреждена Триумфальная арка, которая является одной из основных достопримечательностей столицы. Вандалы пробрались в музейное помещение, разбили статую Наполеона, скульптуру, разрисовали стены. Убытки, по предварительным данным, оцениваются в миллион евро.

Многие магазины и рестораны в центре Парижа также будут закрыты в субботу из-за опасений повторения насилия.

На фоне этих событий рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона сполз до рекордно низких показателей. На улицы столицы люди вышли с лозунгами «Макрон, в отставку!» и «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

Прозвище «Юпитер» французский лидер получил за выстроенную им единоличную структуру правления и желание добиться максимальных вершин в политической карьере. Кроме того, Макрон и сам в одном из выступлений сравнил себя с Юпитером, что стало поводом для насмешек. Манера поведения президента привела к тому, что к Макрону успело прочно приклеиться прозвище «король-солнце».

Французы чувствуют несправедливость

В течение всего этого года цены на топливо во Франции стремились вверх. В конечном итоге бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Таким образом, расходы французских семей могли вырасти на €100 — €225 в месяц с начала 2018 года.

Правительство же не прекращало напоминать гражданам о необходимости соблюдать экологические меры, а также объяснять, что одной из причин повышения является введение экологического налога на выброс парниковых газов. Более того, подобными мерами Макрон рассчитывал повлиять на зависимость экономики страны от цен на нефть.

«Логика Макрона такова: мы сокращаем использование углеводородов с выбросов, мы заботимся о ваших детях, о том, в каком мире они будут жить. Ему отвечали очень просто, у этих детей есть родители — мы. То, что казалось для других европейских стран излишеством, для значительной части французского общества стало свидетельством социальной несправедливости», — отмечает глава Центра французских исследований Института Европы РАН, Юрий Рубинский.

У той части населения, чья работа связана с авто, есть еще одна причина для недовольства — французское правительство постановило ограничить в передвижении или запретить машины на дизельном топливе и автомобили старше 15 лет. Таким образом, граждане столкнулись с необходимостью приобретать новые авто.

После первого дня протестов премьер-министр Франции Эдуар Филипп вышел в прямой эфир телеканала France 2, чтобы заявить, что власти страны не намерены отменять налог, ставший предметом конфликта. При этом он добавил, что кабмин слышит «гнев и страдания» французов. Филипп подчеркнул, что сумма налоговых сборов в стране будет снижена к концу президентского срока Макрона.

Однако по-настоящему власти страны услышали гнев граждан спустя две недели — уже после третьей волны протестов. 4 декабря Филипп все же объявил, что цены на бензин будут заморожены.

«Никакие налоги не стоят единства общества, — добавил также премьер. — Я услышал гнев французов». Кроме того, было решено отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей.

Протестующие вынудили правительство пойти на уступки. Более того, The Guardian сообщила, что Франция может вернуть «налог на богатство», который был упразднен в прошлом году, что тоже вызывало немалое раздражение граждан.

Стоит отметить, что об отмене этого налога для тех, чье состояние превышает €1,3 млн, Макрон говорил еще на этапе президентской гонки. Этот пункт был одной из ключевых реформ его предвыборной программы, его осуществлением Макрон занялся сразу же, как только занял президентское кресло. Сборы с богатых граждан сократились почти на 70%. Официально было отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов. Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование. Таким образом, за французским лидером закрепилось прозвище «президента богачей».

Ситуация зашла в тупик

Однако уступок, на которые пошло правительство, оказалось недостаточно.

«Доверие уже потеряно. В их ряды затесались не только экстремисты, но и уголовные элементы. В этих условиях, конечно, переговоры неизбежны. Просто это движение не имеет ни структуры, ни авторитетных представителей. Между ними идет торг, кто более радикален, и в этих условиях очень трудно найти с ними общий язык. Ни политические партии — как правящие, так и оппозиционные — не могут заставить себя услышать. Не удается взять ситуацию под контроль и профсоюзам, в том числе самым жестким. Пока», — отмечает Рубинский.

Макрон неоднократно заявлял о своих реформаторских амбициях. «Конечно, лучший способ иметь высокий рейтинг — дать людям деньги, но это не то, что я предлагаю людям, это не моя цель. Я должен реформировать свою страну, поэтому мы начали ряд реформ: страхование по безработице, пенсии, энергетика и так далее», — заявлял президент Франции в своем интервью для Bloomberg TV.

Более того, судя по его заявлениям, президент прекрасно понимает, чем ему грозят непопулярные среди населения реформы. «Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорит Макрон.

В предвыборной кампании нынешний президент и сам твердил о революции.

«Так вот, он-то думал о мирной, прогрессивной революции, которая отвечала интересам все-таки меньшинства французов, в основном — жители крупных городов, предприниматели, управленцы, специалисты, интеллигенция и так далее, которые успешно вписались в процессы глобализации и евроинтеграции. Но остальные-то чувствовали себя «на обочине». Вот в чем все дело»,

— утверждает Юрий Рубинский.

Победу на президентских выборах в 2017 году Эммануэль Макрон одержал достаточно уверенно. Он набрал 66,06% голосов избирателей, а его соперница — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 33,99%.

Одна из причин неудавшихся преобразований во Франции состоит в том, что для достижения положительных эффектов требуется время. Ожидания от результатов реформ были сильно завышены. Однако сложившаяся в стране обстановка не грозит Макрону отставкой, считает Рубинский.

«Причины очевидны — его реформы радикальны и за полтора года не могли дать ощутимых результатов, особенно для тех, кто были Францией «нижней» и Францией некрупных городов. Не продвинутой частью. И она, конечно, взбунтовалась, и вот результат», — считает эксперт.

Свое правление президент начал с заявлений о том, что в истории Франции открывается новая страница. «Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности. <…> Это большая ответственность, но я вам обещаю, что сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания», — пообещал политик своим избирателям.

«Франция требовала крутых перемен. Вопрос только в том, за чей счет это будет происходить. Макрон стремился провести все эти меры как можно быстрее, в самом начале своего пятилетнего мандата по опыту своих предшественников. Результат налицо. Нынешняя ситуация действительно тупиковая», — отмечает Рубинский.

С приходом Макрона в стране ожидали нового рассвета, а самого президента считали «восходящей звездой». Ожидания от его реформ были слишком высоки. Молодой и харизматичный лидер стал символом нового времени не только во Франции, но и во всей Европе. Он обещал укрепить Евросоюз и упрочить связи Франции с ЕС.

На политика возлагались серьезные надежды, что он сможет чуть ли не заменить канцлера ФРГ Ангелу Меркель на месте неофициального лидера Евросоюза. Однако в настоящее время, оснований для таких ожиданий уже нет.

На прошлой неделе немецкий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц предложил, чтобы постоянное место Франции в Совбезе по очереди занимали страны-члены ЕС.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы провести решительные реформы во всей Европе, Макрону необходимо было удачно завершить преобразования внутри своей страны. Программа Макрона — и он об этом говорил неоднократно — была рассчитана на то, что Франция должна довести свою экономику и социальную систему до уровня самых развитых и успешных стран Евросоюза, прежде всего, Германии, с тем, чтобы выступить лидером модернизации ЕС.

«Мне лично кажется, что выход будет найден. На каких условиях и как — сказать трудно. Но, во всяком случае, программа, с которой пришел нынешний президент, будет, безусловно, каким-то образом адаптирована к реалиям, которые показал этот кризис», — сказал Рубинский «Газете.Ru».