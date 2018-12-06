Украина определилась: дружба с Россией закончилась

Верховная рада одобрила законопроект, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 6 декабря на заседании парламента за разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов. Против законопроекта выступили представители «Оппозиционного блока».

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Согласно инициативе, действие договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года. «Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров», — указывается в законопроекте.

Договор о дружбе между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 года. В сентябре Москва получила от Киева дипломатическую ноту о нежелании продлевать действие договора. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что подобный шаг является деструктивным в отношениях двух государств:

«Таким образом, дан импульс продолжению процесса «зачистки» всей договорно-правовой базы Украины с Россией».

Петр Порошенко 3 декабря внес законопроект о разрыве дружбы и сотрудничества в Верховную раду, отметив, что принять документ нужно безотлагательно.

В пояснительной записке отмечается, что договор вступил в силу 1 апреля 1999 года, очередной десятилетний период его действия завершается 31 марта 2019 года. Согласно тексту законопроекта, каждые десять лет действие договора продлевается автоматически, если ни одна из сторон не изъявит желание его прекратить.

Также, как сообщается в приложении к инициативе, агрессия Москвы в отношении Киева нарушает большинство пунктов Договора. «По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора», — отмечается в пояснении.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев считает, что решение, принятое Верховной радой, напрямую связано с предстоящими президентскими выборами.

«Это популистские шаги. Все это связано с выборами... Россия с Украиной никогда не воевала и воевать не будет»,

— заявил Тайсаев в разговоре с РИА «Новости». По его словам, украинские власти делают все, чтобы разорвать отношения между Россией и Украиной.

В конце ноября глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Москвой. По его словам, за последнее время Украина уже вынесла такое решение касательно 48 двухсторонних соглашений с РФ.

Договорная база украинско-российских отношений ранее насчитывала 375 документов. Власти Украины в корне ее пересматривают, поскольку соглашения, заключенные до 2014 года, не имеют смысла, считает Климкин. «То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — считает министр.

Глава украинского МИДа также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, установленных в 1992 году. «Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — сказал он, отметив при этом, что в настоящее время в России находятся почти 3,5 млн украинцев. Поэтому, по его словам, к таким действиям надо «относиться очень аккуратно», чтобы разрыв отношений с Россией не повлиял на украинских граждан.

Отношения России и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе на прошлой неделе.

25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и зашли во временно закрытую российскую акваторию, где на протяжении нескольких часов выполняли опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья. На Украине после инцидента введено военное положение в нескольких областях.