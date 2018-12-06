«Прекращайте стенать и голосуйте»: как остановить Brexit

Лондон еще может отказаться от Brexit. По крайней мере, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, страна имеет три варианта по сделке о выходе из состава Евросоюза — утвердить предложенное Мэй соглашение, выйти из ЕС без соглашения или вообще отказаться от Brexit.

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От прямого ответа на вопрос, каков запасной план в случае отказа от соглашения по выходу из ЕС, Мэй ушла.

Тем временем, в Лондоне уже решили потратить на подготовку «ко всем сценариям Brexit» £6,2 млрд. Как сообщил министр финансов Филип Хаммонд, на данным момент британское правительство выделило £4,2 млрд. Еще около £2 млрд пойдут на подготовку правительственных департаментов.

Сама Мэй уже неоднократно заявляла, что достигнутое соглашение является приемлемым и альтернатив ему не может быть.

«Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу», — заявляла Тереза Мэй.

По ее словам, достигнутые соглашения по сделке «не идеальны», да и не могли быть такими, поскольку такова «природа переговоров».

Что предлагает Мэй

План Терезы Мэй предполагает выход из европейского таможенного и рыболовецкого пространства. Отмечается, что сотрудничество Лондона и Брюсселя будет основано «на зоне свободной торговли, сочетающей глубокое регулирование и таможенное сотрудничество, подкрепленное положениями, обеспечивающими равные условия для открытой и честной конкуренции».

Доступ на европейские рынки будет сохраняться, пока британское законодательство в финансовой сфере будет согласовываться с европейскими стандартами. При этом Великобритания должна будет придерживаться ряда экономических правил ЕС. Северная Ирландия и вовсе обязана будет соблюдать дополнительные меры регулирования.

Ранее Мэй заявляла, что предложение властей ЕС, при котором Северная Ирландия оказывалась бы внутри таможенной зоны, существующей отдельно от территории Великобритании, Лондон принять не может. В итоге стороны пришли к соглашению, что граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой останется полностью открытой. Евросоюз согласился на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, однако Лондон не сможет самостоятельно выйти из него.

В опубликованном на сайте Евросовета документе говорится, что 1 июля 2020 года совместный комитет сможет принять решение о продлении переходного периода на один или два года. Пока длительность этого периода, стартующего после Brexit, определена до конца 2020-го. Кроме того, утвержденное соглашение обязывает Лондон заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов в рамках принятых обязательств. Документ предусматривает защиту прав граждан Евросоюза, которые проживают на территории Великобритании, и наоборот.

Еще в октябре Франция и Германия готовили план на случай, если соглашение не будет достигнуто. Теперь же, после внеочередного саммита, на котором было утверждено британское соглашение по Brexit, лидеры европейских государств, остающихся в составе ЕС, одобрили сделку.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достижению соглашения помогла «большая работа» и многочисленные переговоры. «Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — добавил Макрон.

Такой же позиции придерживается и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «На столе сбалансированная сделка, я думаю, как для Великобритании, так и для ЕС это приемлемая сделка», — сказал журналистам Рютте.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит создал «основу для упорядоченного выхода и для будущих отношений». «Можно сказать, что это был исторический саммит и исторический день, который вызывает двойственные чувства», — сказала она, добавив, что все еще жалеет о решении британцев.

Есть проблема

Однако Терезе Мэй пришлось столкнуться с недовольством уже у себя на родине. Сделка по Brexit, предложенная премьер-министром, не встретила абсолютной поддержки в британском парламенте. На следующий день после утверждения соглашения в британском правительстве последовала череда увольнений.

Коллеги из ее «родной» правящей Консервативной партии были полны решимости отправить премьера в отставку. Для этого даже был инициирован сбор писем, чтобы объявить премьер-министру вотум недоверия. Однако противники Терезы Мэй не смогли набрать необходимые для этого 48 голосов.

Впрочем, премьер-министра ожидает еще одна политическая ловушка — это голосование за сделку в палате общин.

Газета The Daily Telegraph после утверждения соглашения лидерами ЕС сообщала, что Тереза Мэй на голосовании будет призывать противников закрыть глаза на недостатки сделки.

«Мэй попытается убедить достаточное число парламентариев в том, что какими бы большими ни были недостатки сделки, это все же хоть какая-то сделка, и что британский народ больше всего хочет, чтобы с этим вопросом наконец-то было покончено, причем как можно скорее. Так что, господа колеблющиеся, прекращайте стенать и голосуйте за сделку. Именно к этому призывает Мэй. Причем без обиняков», — пишет The Daily Telegraph.

Если палата не отвергнет сделку и если правительство не попросит о переносе Brexit, то Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Если же парламент проголосует против соглашения, то у Лондона будет 21 день, чтобы предоставить новый план выхода из ЕС. За это время и может быть принято решение о Brexit без сделки, проведении нового референдума или вовсе о досрочных выборах в парламент.

У Британии также есть право односторонней отмены сделки, которое предусмотрено статьей 50 Лиссабонского договора. На днях группа шотландских политиков запросила Люксембургский суд сообщить о возможности остановки процедуры выхода из Евросоюза. По итогам референдума 2016 года большинство жителей Шотландии проголосовали за сохранение Великобритании в составе ЕС. Более того, глава шотландского правительства Никола Стерджен уже выразила недовольство утвержденным соглашением. По словам Стерджен, эти условия станут «плохой сделкой для Шотландии», так как соглашение исключит Шотландию из открытого рынка, который в восемь раз больше британского.

Возможность выхода Великобритании из ЕС без заключенного с властями в Брюсселе соглашения об условиях Brexit рассматривается экспертами, политиками и членами парламента давно. 5 декабря глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что при развитии подобного варианта событий экономику Великобритании ждет «черный сценарий».

По ее словам, МВФ оценил экономическое состояние королевства и предложил британским властям три сценария: базовый, средний и «черный», сообщает РИА «Новости».

«Это было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit», — заявила Лагард, отметив, что признаки негативного развития событий наблюдаются в Великобритании уже сейчас.

В конце ноября представители британского правительства заявили, что Brexit без сделки приведет к падению экономики на 9,3% в ближайшие 15 лет.

В докладе правительства сообщалось, что если Великобритания покинет Евросоюз в рамках соглашения по Brexit, то сокращение объемов британской экономики составит всего 3,9% за этот же период.

По словам специалистов Национального института экономических и социальных исследований, большие потери принесут проблемы в секторе сферы услуг, что сократит для страны инвестиции из Евросоюза.