Гроза морей: на Украине разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украины», согласно которому прилегающая зона страны в Черном море будет увеличена.

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Морской пояс, прилегающий к территориальному морю, теперь будет расширен с 12 до 24 морских миль (44,4 км). Эту акваторию имеют право патрулировать украинские Военно-морские силы. При этом территориальные воды Украины в регионе составляют лишь 12 миль.

Кроме того, органы Морской охраны Госпогранслужбы Украины получают право останавливать, осматривать и задерживать суда за правонарушения в прилегающей зоне.

Исключения будут сделаны лишь для военных кораблей и других государственных судов, которые используются с некоммерческой целью.

Как поясняется, данные меры помогут значительно сократить контрабандный трафик в Черном море и предупредить заходы судов в порты «оккупированных территорий Украины». Таким образом правоохранители будут противодействовать нарушению таможенного, фискального, миграционного и санитарного законодательства Украины.

Законопроект также расширяет полномочия украинских пограничников, которые могут преследовать нарушителей и применять силу. Преследование прекращается только в случае, если судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или другой страны.

Морские пограничники ВМС Украины также получили разрешение открывать огонь без предупреждения, если возникает угроза нападения на их корабли «вооруженных военных групп и преступных группировок».

Законопроект полностью соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркивается в преамбуле. За принятие инициативы проголосовали 244 депутата Рады из 450.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Сейчас этот режим действует в 10 регионах страны, в том числе Луганской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. В Киеве пояснили, что военное положение стало необходимостью после инцидента между российскими пограничниками и кораблями украинского ВМФ в Керченском проливе.

25 ноября три военных украинских корабля незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. В ФСБ РФ также сообщали, что в течение нескольких часов суда совершали опасные маневры. В результате ФСБ с применением оружия задержала все три корабля и экипажи. Суд вынес решение об аресте всех 24 задержанных украинских моряков за нарушение границы.

Российские власти заявили, что инцидент был заранее спланирован Киевом, чтобы воспользоваться им как предлогом для отмены или переноса президентских выборов на Украине в марте 2019 года.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий. В интервью Bloomberg он сообщил, что заявления западных стран в связи с инцидентом являются «мощной поддержкой» Украины. «Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин — действует», — сказал Порошенко.

В качестве конкретных действий западные страны могли бы ввести новые антироссийские «азовские санкции» и нарастить присутствие НАТО в регионе, отметил политик. В свою очередь, в Кремле считают, что критика в адрес России в связи с инцидентом не является причиной для того, чтобы отказаться от законных процедур, предусмотренных инцидентов, когда военные корабли чужого государства незаконно нарушают территорию РФ.

«Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполнять», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

5 декабря также стало известно, что Украина провела испытания крылатых ракет, которые должны будут усилить береговую охрану в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов. Испытания проходили на полигоне в Одесской области. По словам Турчинова, стрельбы прошли успешно: состоялось восемь выпусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей. Эти ракеты способны поразить цель на расстоянии 280 км, отметил он.