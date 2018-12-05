«Ничем хорошим это не закончится»: кого обманывает Макрон

Продолжительные протесты «желтых жилетов» во Франции вынуждают Макрона идти на принципиальные уступки. Франция может вернуть «налог на богатство», который Макрон упразднил в прошлом году, сообщает The Guardian.

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Правительство Франции рассмотрит вопрос о возврате «налога на богатство» для состоятельных французов, чье состояние превышает €1,3 млн. Представитель французского кабмина Бенжамен Гриво заявил, что правительство «не глупое», и «если что-то не работает, мы это исправим».

Возвращение налога — одно из основных требований «желтых жилетов», устроивших масштабные протестные акции в Париже.

Однако для французского президента вопрос «налога солидарности на богатство» можно считать принципиальным. Его отмена была одной из ключевых реформ в предвыборной программе Макрона и он осуществил ее как только пришел к власти.

Тогда сборы с богатых французов сократились почти на 70%. Официально было отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов.

Принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции. Именно так за ним закрепился статус «президента богачей», из-за которого рейтинг одобрения его деятельности весь последний год стабильно бил все антирекорды.

Соперница Макрона на выборах, лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен тогда говорила, что сокращение налогов является попыткой Макрона отблагодарить бизнесменов, спонсировавших его предвыборную кампанию.

Если правительство после консультаций все же решится на отмену или пересмотр налога, это станет уже вторым случаем, когда Макрон идет на удовлетворение требований разгневанной толпы. Двумя днями ранее стало известно, что власти Франции вводят шестимесячный мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, из-за которых и начались массовые протесты.

«Насилие должно прекратиться», — заявил тогда премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами», — сказал он.

«Никакие налоги не стоят единства общества, — добавил также премьер-министр. — Я услышал гнев французов». Кроме того, было решено отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, решение правительства о моратории «уступкой можно назвать очень условно».

Такого же мнения придерживаются и сами «желтые жилеты», которые справедливо подмечают:

гарантий того, что правительство сдержит свое слово — нет.

«А вдруг там пройдут выборы в Европарламент, мораторий отменят — и опять начнется рост цен? Позиция правительства, на самом деле, — она достаточно коварная. И симптоматично, что, в общем, протестующие — они это не особо восприняли как уступку, они требуют чего-то большего. Они требуют повысить МРОТ, они требуют улучшить экономическую обстановку, и так далее. То есть, на этом кризис не заканчивается», — рассуждает Тимофеев.

Возможно, понимая это, Макрон и решился отказаться от своего главного предвыборного обещания и вернуть «налог на богатство».

Если же президент Франции не выполнит это требование протестующих, он рискует вывести противостояние к еще более жесткой форме конфронтации.

«И ничем хорошим, скорее всего, для него это не закончится», — отмечает эксперт.

«Либо он может пойти на какие-то компромиссы. И, если уж он согласен заморозить этот самый рост налогов на топливо, то, наверное, имеет смысл, для того чтобы все-таки обеспечить еще какие-то доходы, все-таки вернуть этот налог на богатство», — говорит Тимофеев.

Вопрос в итоге упирается в то, что вернув налог на богатство, Макрон наверняка потеряет поддержку со стороны крупного бизнеса, предпринимателей и вообще французского капитала. Однако позволит ли ему этот шаг избавиться от клейма «президента богатых» и остановить падение рейтинга — все еще открытый вопрос.

Макрона находится в очень сложной ситуации. И здесь, наверное, ему имеет смысл оперировать тем, внимание какого электората прежде всего ему нужно, и где то самое большинство, на которое ему стоит опираться, резюмирует Павел Тимофеев.