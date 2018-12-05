Сдал явки: помощник Трампа признался в связях с Россией

За «значительное содействие» следствию экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн может избежать тюремного заключения. По крайней мере, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий «вмешательство» России в президентские выборы 2016 года, порекомендовал суду не назначать Флинну реального срока.

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Майкл Флинн — первый советник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности. Однако свой пост он занимал совсем недолго: на должности Флинн продержался меньше месяца, после чего был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере рассказал вице-президенту Майку Пенсу о своих разговорах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком. Оказалось, что телефон Флинна прослушивало ФБР. Информация, которую он предоставил Пенсу, не совпадала с данными разведки.

В итоге Флинн признался в даче ложных показаний 1 декабря прошлого года и согласился сотрудничать со следствием, ему грозило полгода тюрьмы.

Флинн 19 раз давал показания, в ходе которых предоставил «информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей».

«Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России», — цитирует ТАСС документ, направленный в суд столичного округа Колумбия аппаратом Мюллера.

Согласно тексту документа, основная часть предоставленной Флинном информации касается событий, когда Дональд Трамп уже вступил на должность президента США. Отмечается, что Майкл Флинн вел переговоры с Кисляком по «двум чувствительным темам» для Вашингтона.

Первая тема касалась решения экс-президента США Барака Обамы о введении новых антироссийских санкций и высылке российских дипломатов в рамках обвинения Москвы во вмешательстве в выборы.

В беседе с Сергеем Кисляком Флинн посоветовал не принимать ответные меры, так как существует вероятность, что новая администрация отменит решения предыдущей. На следующий день после этого Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов из России в ответ на действия США.

Второй вопрос, по которому подсудимый взаимодействовал с российской стороной, касался голосования в СБ ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности на палестинских территориях. Администрация Обамы планировала воздержаться в ходе этого голосования.

Согласно материалам, предоставленным аппаратом Мюллера, зять Трампа, Джаред Кушнер, попросил Флинна связаться с российским правительством и обсудить готовность России проголосовать против резолюции. Москва, однако, отклонила просьбу. Как сообщает израильское издание Haaretz, переходной штаб Трампа выполнял просьбу от высокопоставленных израильских официальных лиц.

Кроме того, Майкл Флинн сказал следователям, что во время своего общения с послом он находился в постоянном контакте с командой Трампа.

Бизнес, пентхаус в Москве и интимные связи Трампа

Наступление на Трампа, тем не менее, не ограничивается формальным расследованием «российского вмешательства», а тема сговора уже давно не является единственной в контексте расследования против президента США.

5 декабря стало известно, что два американских генпрокурора намерены обратиться в суд, чтобы получить от компании Trump Organization и нескольких федеральных ведомств данные о бизнесе главы Белого дома.

Генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия считают, что Дональд Трамп получает денежные средства от представителей правительства других стран.

«Он получал множество платежей от иностранных государств и представителей правительства США, и они проходили, хотя бы частично, через отель Трампа в округе Колумбия», — заявил генпрокурор Мэриленда Брайан Фрош.

Таким образом, по мнению генеральных прокуроров, президент США пренебрег конституцией и нарушил запрет принимать подарки, денежные вознаграждения или любые выплаты от других стран.

В свою очередь, представители Дональда Трампа заявили, что статьи конституции, на которые ссылаются генпрокуроры, касаются только личных действий президента и не распространяются на принадлежащие ему компании.

На прошлой неделе в суд добровольно явился экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн, который является фигурантом дела о российском вмешательстве в выборы.

В августе 2018 года он признал себя виновным в финансовых махинациях, банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства. Коэн сообщил, что заплатил двум женщинам, которые утверждали, что состояли с Трампом в интимной связи, деньги, предназначенные для кампании.

Майкл Коэн, рассчитывая на смягчение приговора, также как и Флинн, сознался в даче ложных показаний и предоставил суду новую информацию. В частности, Коэн поведал следствию о проекте строительства «Трамп-Тауэр» в Москве. По словам юриста, работа над этим проектом велась уже после того, как Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Более того, Коэн сообщил, что взаимодействовал с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и его помощницей по вопросам строительства небоскреба в Москве. Тот, в свою очередь, отрицает прямые контакты с представителем американского лидера.

4 декабря интернет-издание Yahoo News со ссылкой на источник сообщило, что расследование Мюллера близится к завершению.

Прокуроры из команды спецпрокурора сказали адвокатам защиты, что уже «связывают концы с концами» в своем расследовании. Источники издания отмечают, что «российское дело» может быть завершено в течение ближайших недель. В частности, команда прокуроров планировала передать документы, содержащие заключения следствия в отношении трех ключевых фигурантов дела: Майкла Флинна, Майкла Коэна и бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Дело Флинна с рекомендацией не назначать строгий приговор уже передано. Ходатайство отправлено в суд за две недели до планируемого вынесения приговора. Заключения в отношении Коэна и Манафорта запланированы на 7 декабря. Помогут ли Коэну признательные показания, которые он дал на прошлой неделе, пока неизвестно.

Пол Манафорт, кстати, тоже принял решение о сотрудничестве со следствием, однако, его сделка оказалась не такой успешной. В конце ноября Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба Трампа в нарушении условий соглашения со следствием. Это автоматически отменяет любые гарантии, которые следствие предоставило Манафорту в обмен на его показания и признание вины. Сам экс-руководитель штаба Трампа отрицает обвинения в даче ложных показаний.

Манафорта обвиняют в заговоре против США и отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины.

Он возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с экс-президентом Украины Виктором Януковичем в период его избирательной кампании. Обвинение полагает, что за последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

«Нам сообщили, что расследование достигло достаточно зрелой стадии и что они в основном уже побеседовали со всеми, с кем они хотели побеседовать», — сказал Yahoo News осведомленный источник на условиях анонимности.

Тем временем в Кремле не ожидают прорывов от итогов расследования, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не знаем, какие там могут быть прорывы. То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание и огромное количество вопросов», — отметил пресс-секретарь.

Он также заявил, что следствие Роберта Мюллера «не является приоритетной темой для Кремля». «У нас других забот хватает, скажу вам откровенно», — отметил Дмитрий Песков.