Боль и последствия: что готовит Госдеп для России после Керчи

Российскую Федерацию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если Москва не освободит арестованных украинских военных моряков. Об этом заявил неназванный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по встрече Североатлантичесого совета (North Athlantic Council, NAC). Стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте ведомства.

«Мы хотим, чтобы русские усвоили послание, что они должны освободить [украинские] экипажи. В противном случае их ждут последствия, и боль от них будет становиться сильнее со временем»,

— подчеркнул представитель Госдепа.

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По его словам, послание NAC «было кристально ясным». До тех пор пока российские власти продолжают удерживать украинских моряков, «США будут продолжать повышать ставки».

«Они должны освободить команды, вернуть корабли, и это не что-то, на что мы будем смотреть сквозь пальцы», — добавил он.

После этого журналист спросил, что именно Госдеп понимает под «продолжением» повышения ставок. Он добавил, что с момента инцидента — 25 ноября — власти США особенно никак не отреагировали. По словам журналиста, на данный момент Вашингтон «может перестать писать злые письма», то есть российские власти это никак не задевает.

«Ага, спасибо за такую характеристику нашей политике», — ответил ему чиновник из Госдепа.

Как сообщает ФАН, американские власти опасаются, что инцидент в Керченском проливе может стать прецедентом в других частях мира. США беспокоятся о демонстрации военной силы во многих точках земного шара, где проходят американские суда и идет международная торговля.

«Есть много международных проливов — морских проходов — на Ближнем Востоке, в Азии. Мы не хотим, чтобы это стало прецедентом», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

3 декабря матросам и офицерам ВМС Украины, а также сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, были предъявлены обвинения. Как сообщает НСН, все участники инцидента обвиняются в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 УК России.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков, задержанных ранее российскими пограничниками в Керченском проливе при нарушении госграницы РФ. В СИЗО будут содержаться Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, а также командир украинского малого артиллерийского бронекатера «Бердянск» Роман Мокрюк.

Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий. Об этом политик сказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, сделанные западными странами в связи с произошедшим заявления являются «мощной поддержкой» украинской стороны.

«Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин — действует», — сказал Порошенко. Он добавил, что возможно введение новых антироссийских «азовских санкций», а также наращивание присутствия НАТО в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.