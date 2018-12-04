«Сомнения в трезвости»: о чем говорил пьяный Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике предположительно в нетрезвом состоянии. 30 ноября он выступил с речью на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. Видеозапись выступления Порошенко опубликовал телеканал «112 Украина».

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На кадрах президент Украины говорит о преимуществах нового поезда. Несмотря на холодную погоду, Порошенко стоит без головного убора.

Кроме того, участники мероприятия, среди которых были украинские чиновники и премьер-министр Владимир Гройсман, во время речи президента обменивались улыбками и едва сдерживали смех.

Пользователи соцсетей в комментариях к видеозаписи отметили, что

«сомнения в трезвости» Порошенко отпадают, когда президент с удивлением говорит: «Там даже есть Wi-Fi».

Разговоры о нетрезвом состоянии украинского лидера возникают не в первый раз. В ноябре экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива сообщил, что во время событий Евромайдана видел Петра Порошенко пьяным.

Об этом он рассказал, выступая на общественно-политическом шоу «Украинский формат». По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая — в Доме профсоюзов.

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», — вспомнил Кива. Он добавил, что также видел «бухого» Виталия Кличко, который в 2014 был выбран мэром Киева.

В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины. По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта и жмет руку какому-то журналисту.

В 2017 году экс-президент Грузии, а также бывший губернатор одесской области Михаил Саакашвили рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает президент Украины. При этом Саакашвили отметил, что Порошенко не злоупотребляет спиртными напитками.

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — сказал Саакашвили украинскому телеканалу NewsOne.

Он сообщил, что Порошенко предпочитает итальянские и французские вина другим напиткам.

Предположения о пристрастии украинского президента к алкоголю уже стали поводом для розыгрышей. Накануне 2018 года российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Поршенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщил Лексус, украинский лидер находился не в трезвом состоянии.

Порошенко был рад звонку и отметил, что это для него очень важно. Он также поздравил собеседника с Рождеством и Новым годом. «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — сказал один из пранкеров. После этого Порошенко бросил трубку.

Также закончился и предыдущий розыгрыш, когда Лексус представился премьер-министром Грузии. Порошенко, в свою очередь, рассказал пранкеру об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили.

Когда же у него спросили, бросил ли он пить, Порошенко прервал разговор.

Внимание публики привлекает и любовь украинского президента к отдыху в ресторанах и за границей. С 1 по 8 января 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на курорт на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что Порошенко отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.