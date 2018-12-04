Госсовет и ОНФ, скандал с Брилевым и G20: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с важного государственного дела, которым завершилась прошлая неделя. А именно с заседания Госсовета в Крыму, которое состоялось еще до известных событий в Керченском проливе.

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«О том, насколько важно для власти включить реформирующийся Госсовет в общественно-политическую повестку говорит то, что Сергей Кириенко решил лично представить итоги его очередного заседания широкой публике, — констатирует телеграм-канал «Околокремля». — В прайм-тайм авторской передачи Владимира Соловьева Кириенко рассказал о переформатировании этой структуры. Такой подход демонстрирует необходимость для чиновника не просто констатировать факт обновления Госсовета, но и объяснить населению логику Путина».

Примечательно заявление Сергея Кириенко о том, что готовиться к прошедшему заседанию Госсовета, где произошло деление на рабочие группы по нацпроектам, начали за два месяца до мероприятия, заметил канал.

«Это объясняет, почему, несмотря на масштаб проектов, особый дискурсивный упор был сделан именно на региональную специфику деятельности этой структуры. Итоги Единого дня голосования 2018 года, когда кандидаты от партии власти проиграли ряд губернаторских выборов, стали важной причиной для более раннего включения Госсовета в политическую повестку. Это означает, в том числе, что власти ожидают возможную социальную турбулентность в будущем и не хотят запаздывать с позиционированием Госсовета, чтобы потом не выводить его усиление ex nihilo», — отмечает «Околокремля».

«Помимо вопроса развития страны, национальные проекты являются способом профилактики недовольства и возможностью повысить статус некоторых политиков. В первую очередь, это касается мэра Москвы Сергея Собянина, сформировавшего главную рабочую группу Госсовета, которая впоследствии разделилась на подгруппы по каждому нацпроекту. Стоит вспомнить, что в свое время продвижение Дмитрия Медведева строилось именно вокруг реализации национальных проектов. Поскольку теперь все временные рабочие группы Госсовета станут постоянными, не исключено, что мы увидим, как Собянина будут постепенно готовить к роли премьер-министра, отодвигая Медведева на второй план», — прогнозирует канал.

Впрочем, несколько переосмыслен в последние дни был не только Госсовет, но и Общероссийский народный фронт.

Разумеется, это совершенно разные структуры, но примечательно, что обе они подверглись своего рода переформатированию примерно в одно и то же время. Однако, изменения в ОНФ еще не завершены. Во всяком случае, так утверждает канал «Мейстер».

«Не будем повторять многочисленные трактовки события. Обратим внимание на другое: в кулуарах съезда удивлялись сохранению в должности главы Исполкома ОНФ Алексея Анисимова. Ничего удивительного, опытного «фронтовика» оставили на непродолжительное время для передачи дел, — отмечает канал. — Как при вновь избранном президенте правительство временно продолжает исполнять обязанности, так и здесь – функционер пока посидит на своей должности, но в ближайшие недели руководящий орган общественной организации переизберет руководителя Исполкома. Не будем портить сюрприз и говорить, кто займет это место, но отметим, что это будет не чиновник из УВП, как некоторые уже поспешно пишут».

Главный скандал в журналистике последних дней, а о таких тоже любят рассуждать телеграм-каналы, это, разумеется, неожиданно обнаружившееся британское подданство ведущего программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергея Брилева.

«Антискрепа» полагает, что Сергей в этой истории винтик, инструмент, накат идёт на главу ВГТРК Олега Добродеева: «Если он не знал о британском подданстве Брилева - это плохо, но если знал и все равно выпустил одним из ключевых пропагандистов - это уже удар по президенту. Именно так сегодня преподносится история с Брилевым, Соловьевым, Киселёвым, хоть это и абсурдно».

«В чем провинился Добродеев? А ни в чем, — рассуждает «Антискрепа». — Во-первых, идёт жесточайшая схватка за бюджетное бабло, и Добродеева нелишне слегка задвинуть. Во-вторых, Добродеев не раз говорил, что устал, так не пора ли? К тому же Добродеев - одна ветвь АП, а Кондрашов - другая. В-третьих, все больше обитателей Кремля задаются вопросом: у нас три федеральных канала и все три с одинаковой повесткой, не жирновато?»

Перейдем к международной повестке.

«Пока Украина переживает своё новое «интересное [военное] положение», посольство США в Киеве объявило конкурс среди украинских СМИ, направленный на «поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине, — повествует РИАN. — Растекаемся в сладострастной улыбке. Как вовремя».

«Америка выделит на реализацию проекта $200 тысяч долларов. Как же мы обожаем эту святую наивность. Заметили, что все конкурсы США, в рамках которых они раздают победителям настоящие зелёные доллары, всегда сформулированы так, будто мы на первом курсе юрфака, а завтра контрольная? Утю-тю, малыши, выучите закоооооны, почитайте про объектиииивность, котики. Какой альтруизм! И никаких интересов, кроме просвещения! Широк американский лоббист, я бы сузил», — заключает телеграм-канал.

В Дальнем же Зарубежье, а именно во Франции вот уже второй год продолжаются массовые протесты и столкновения с полицией, причем с каждым днем масштаб противостояния увеличивается.

«Характерные черты нынешних беспорядков: активное вовлечение в протест «коренных» французов, от заводских рабочих до офисных клерков. Это не арабские мигранты на пособиях и не вездесущие анархисты, нет. Бастует «соль земли французской», те самые Жаки и Жульены, на которых держится французская экономика. Второе – отсутствие лидеров протеста. Все политические партии, включая «Национальный фронт» Марин Ле Пен, предпочли дистанцироваться от происходящего. Из-за этого беспорядки рискуют быстро радикализироваться и скатиться в городскую герилью с применением огнестрельного оружия», — отмечает «Стекломой».

«Нашлось место и нашей любимой консирологии. Не успел президент Макрон начать продвигать повестку «единой европейской армии» и отказа от «американского протектората», как тут же у него в стране возникла масштабная и спонтанная акция протеста. Какая неожиданность! Характерно и то, что президент Макрон относится к протестам подчеркнуто жестко, даже агрессивно. А ведь, как правило, французские власти стараются сбить волну народного гнева замирительными обещаниями и нудными переговорами с лидерами протеста. Если такой риторики нет, то напрашивается очевидный вывод: инициаторы беспорядков находятся за пределами Франции», — предполагает телеграм-канал.

Ну и, наконец, последнее на сегодня. В пятницу в Буэнос-Айресе начался саммит «Большой двадцатки».

Все уже посмеялись над тем, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла добраться к началу форума в столице Аргентины. Заметил это и телеграм-канал «Доктор прописал».

«Помимо глобальных проблем, на нынешнем форуме G-20 хватает еще и протокольных ошибок. Макрона, например, вообще из официальных лиц Аргентины никто не встретил, — отмечает канал. — Со встречей Си Цзиньпина тоже вышла накладка - его перепутали с каким-то китайским чиновником, которого диктор объявил «президентом Китайской народной республики», после чего заиграл военный оркестр».

Ну а об итогах саммита — в обзоре уже на следующей неделе.