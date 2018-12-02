Режим ЧП в Париже: Макрон против «желтых жилетов»

Протесты «желтых жилетов» во Франции переросли в массовые беспорядки. В субботу, 1 декабря, митингующие, число которых по всей стране достигло 75 тыс. человек, совершили попытку прорвать кордон полиции, который был установлен на съезде с многолучевого кругового перекрестка на площади Звезды — Шарля де Голля. В течении некоторого времени протестующие бросали в сторону оцепления различные предметы, в том числе — газовые гранаты.

Французская полиция действовала решительно. Против протестующих применили слезоточивый газ, резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

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Противостояние протестующих и полицейских обернулось почти 300 задержаниями. Еще более 100 человек получили травмы различной тяжести, среди них — журналисты, в том числе и российские. Один из пострадавших в результате протестов первого дня зимы находится в критическом состоянии.

В ходе погромов были сожжены несколько автомобилей, повалена ограда сада «Тюильри», разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка разрисована вандалами.

Фоторепортаж: Погромы в Париже: желтые жилеты перешли в наступление __is_photorep_included12079837: 1

Власти Франции рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже, сообщил представитель французского правительства Бенжамена Гриво.

Эта инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков. «Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты», — сказал Гриво.

Но нельзя сказать, что последствия протестов в минувшую субботу стали беспрецедентными.

Акции «желтых жилетов» продолжаются с середины ноября. И уже в одни из первых выходных число пострадавших превысило 500 человек, два человека погибли. Да и число протестовавших было больше — почти 300 тыс. человек.

Причиной для недовольства изначально стали растущие цены на топливо. С 1 января во Франции планируется повысить цены на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. Это при том, что только за нынешний год цена на дизельное топливо во Франции выросла примерно на 23%, на бензин — на 15%.

Именно поэтому участников этого движения назвали «желтыми жилетами» — во Франции это необходимый светоотражающий атрибут каждого водителя, и именно в них маршируют по французским улицам протестующие.

Однако новый налог на топливо на деле оказался лишь последней каплей в чашу французского недовольства.

За последний год Франция столкнулась с очень увесистым числом экономических реформ, которые не вызывают у населения восторга.

Профсоюзы недовольны реформами трудового законодательства, что уже вызвало забастовки. Французское правительство также упразднило так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало €1,3 млн. Также правительство вернуло практику налогообложения пенсионеров, лишило студентов льгот, а военным урезало финансирование.

Неудивительно, что недовольство проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном политики не стихает практически с самого начала его мандата.

Однако Макрон, кажется, не разделяет переживаний своего народа. Находясь в Аргентине на саммите G20 президент Франции прокомментировал события в своей стране, осудив протестующих.

«Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы прохожим или журналистам или разрисовывание Триумфальной арки», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что ответственные за беспорядки будут установлены и предстанут перед судом.

Вернувшись во Францию Макрон не изъявил желание выйти к протестующим, хотя это требование с их стороны звучит регулярно. Доходило даже до случаев откровенного террора — на прошлой неделе человек в желтом жителе угрожал взорвать бомбу, если Макрон не придет с ним поговорить.

Вместо этого президент Франции срочно прибыл к Триумфальной арке, чтобы оценить нанесенный архитектурному памятнику ущерб.

Французский лидер заявил, что устроившие акцию протеста 1 декабря хотят не изменений, а хаоса. Однако сами протестующие говорят, что хотят совсем другого —

люди выходят на улицы с лозунгами «Макрон, в отставку!» и «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

«Конечно, лучший способ иметь высокий рейтинг — дать людям деньги, но это не то, что я предлагаю людям, это не моя цель. Я должен реформировать свою страну, поэтому мы начали ряд реформ: страхование по безработице, пенсии, энергетика и так далее», — заявил президент Франции в недавнем интервью для Bloomberg TV.

«Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорит Макрон.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН, Юрий Рубинский в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что результаты проводимой Макроном политики будут видны не скоро. «Положительных эффектов от его реформ — увеличение темпов роста, занятости — еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас, — отмечает эксперт. — Ожидания от результатов реформ были сильно завышены. При этом решить накопившиеся во Франции проблемы просто так нельзя, требуется время. А сколько — неизвестно», — отмечает Рубинский.