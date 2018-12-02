«Встреча давно назрела»: Путину есть что сказать Трампу

Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом столкновение российских и украинских судов в Керченском проливе. Об этом глава российского государства рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам аргентинского саммита.

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Путину был задан вопрос том, почему в очередной раз сорвалась его встреча с Трампом и как в таких условиях можно развивать или вообще вести диалог с Соединенными Штатами. СМИ также предположили, что глава Белого дома чего-то опасается. В ответ Путин выразил сомнение, что столь опытный и волевой человек, как Трамп, может опасаться встречи с кем-либо.

«Хотел бы сказать, что, по сути, инициатива изначально исходила от американской стороны. Потом мы эту встречу снесли в Париже, не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны. Перенесли на Буэнос-Айрес. Вы видели, к сожалению,

столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить»,

— пояснил российский лидер.

Тем не менее, по словам Путин, он пообщался с Трампом.

«В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», — детализировал президент России.

Он подчеркнул, что России и США необходимо обсудить на высшем уровне вопросы стратегической стабильности, особенно в свете намерения Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Кроме того, в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по самому серьезному оружию стратегического характера.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Путин и Трамп провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине. По ее словам, разговор состоялся за ужином для лидеров стран G20.

«Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами на ужине, включая президента Путина», — говорится в заявлении Сандерс.

Со своей стороны помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что после отмены встречи президентов России и США американская сторона вышла на контакт с Кремлем, отмечает ФАН.

«Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим [советником президента США по нацбезопасности Джоном] Болтоном», — отметил он.

Ушаков также уточнил, что инициатива о продолжении контактов исходила от американской стороны. В то же время он затруднился ответить, когда именно можно будет говорить о подготовке к встрече Путина и Трампа.

Несколькими днями ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о необходимости обсуждения вопросов стратегической стабильности президентами России и США.

По его словам,

в настоящее время весь мир наблюдает за Москвой и Вашингтоном, а главы ряда стран готовы организовать встречу Путина и Трампа.

«При этом звучат голоса трезвомыслящих политиков о важности предотвращения окончательного слома системы разоружения и контроля над вооружениями», — сказал глава диппредставительства.

Он добавил, что лидерам нужно обсудить в первую очередь Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Дипломат также отметил, что российская сторона предложила США возобновить консультации в формате «2+2». При этом речь идет о переговорах с участием двух министров иностранных дел и двух министров обороны.

В середине июля нынешнего года в Хельсинки состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает НСН.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».