Украинские корабли: Путин нарисовал схему прорыва для Меркель

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер дал канцлеру Германии Ангеле Меркель исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе.

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По словам Пескова, подобного рода разъяснения Путин дал и на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отмечает ФАН.

«Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что Меркель «говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации». В то же время слово «посредничество» не произносилось, уточнил Песков.

«Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех — способствовать разрешению этой ситуации», — объяснил он.

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что лидеры других стран «слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине».

Как отметил Песков, Макрон и Меркель интересовались у Путина перспективами освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Российский лидер «разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время». Песков особенно подчеркнул, что моряки не являются «пленными».

«Нет войны, во-первых. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили», — заметил он.

«Все мы являлись свидетелями официальных заявлений в Киеве о том, что они хотят уничтожить мост через Керченский пролив. Были такие заявления официальные? Были. И на фоне этих заявлений мы с вами видим — военные корабли украинского флота, вошедшие в территориальные воды России и предпринимающие там провоцирующие действия», — отметил Песков.

Он также сделал особый акцент на том, что «это уже не пловцы у берегов Крыма».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Керченском проливе, 25 ноября. Суда украинских ВМС незаконно пересекли границы России и, по словам российских пограничников, совершали в российской акватории опасное маневрирование. Когда российская сторона на законных основаниях потребовала остановиться, они проигнорировали эти обращения. Из-за этого пограничникам пришлось применить оружие. В результате они ранили трех украинцев, но сразу же оказали им помощь. Судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

Позже суд в Крыму арестовал на два месяца 24 украинских военных, которые находились на борту задержанных кораблей.

Киев обвинил в инциденте Россию, обратив внимание на то, что Москва «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

В то же время российская сторона назвала произошедшее в Керченском проливе провокацией со стороны Украины. Сам Владимир Путин же уверен, что это инициировал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов в республике.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — отметил президент.

Мнения о том, кто же на самом деле виновен в произошедшем в Керченском проливе, расходятся в высших политических кругах.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим инцидентом даже отказался от встречи с российским коллегой. Именно поэтому, как уточнил Песков, он и не получил объяснений по поводу случившегося.

«Макрону и Меркель Путин сегодня дал исчерпывающие пояснения. Отказавшись от такой вот встречи, президент Трамп, например, эти объяснения не получил», — отметил официальный представитель Кремля.

Полноценная встреча российского и американского президентов должна была состояться в рамках саммита G20 1 декабря. Но Трамп отказался от встречи с коллегой из России. Впрочем, Путин использовал отведенное под встречу с американским лидером время на разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Песков подчеркнул, что на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, создание конституционного комитета и Идлиб. Поднималась тема «более энергичных мер» для выполнения российско-турецких договоренностей по недопущению эскалации, например, как это недавно было при обстреле Алеппо снарядами с газом, отметил пресс-секретарь Путина.

«Очень подробно говорили по двусторонним отношениям, оперативную сверку часов провели. Потому что объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения двух глав государств», — указал он.