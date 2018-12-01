Инициатива США: Америка продолжит контакты с Россией

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что после отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона вышла на контакт с Кремлем, отмечает ФАН.

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«Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим [советником президента США по нацбезопасности Джоном] Болтоном», — отметил он.

Ушаков также уточнил, что инициатива о продолжении контактов исходила от американской стороны. В то же время он затруднился ответить, когда именно можно будет говорить о подготовке к встрече Путина и Трампа.

«Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите «двадцатки») обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — подчеркнул Ушаков.

Еще до начала саммита G20 Аргентине сообщалось, что в рамках мероприятия лидеры США и России проведут встречу. Но позже американский президент отменил эти переговоры с российским коллегой.

Когда об этом стало известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена встречи с Трампом не повлияет на планы Путина по участию в саммите G20. Он отметил, что в этом случае Владимир Путин получит дополнительное время для встреч с коллегами на саммите. «Если это так, у президента России будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — подчеркнул Песков.

Впрочем, уже на следующий день оказалось, что Трамп передумал и готов провести переговоры с российским коллегой. Тогда Песков отметил, что главы двух государств проведут встречу «на ногах». Но в Белом доме эту информацию категорически опровергли. «Разговора на полях не планируется», — заявил американским СМИ представитель Белого дома.

Когда главы двух государств впервые пересеклись на саммите, они встретили друг друга довольно холодно. По словам Пескова, они поздоровались, но даже не обменялись рукопожатиями. Ушаков также отметил, что Путин и Трамп на саммите «поздоровались».

Между тем профессор Школы внешнеполитической службы Американского университета, специалист по российской политике Кит Дарден в комментарии «Газете.Ru» отметил, что российская сторона придает слишком большое значение встречам с американским президентом. Это связано с тем, что в России не понимают американской политики, указал он.

«Они думают так: у нас есть глава государства, у вас есть глава государства. Они встретятся и придут к какому-то соглашению. Но это просто так не работает!», — уверен эксперт.

Если Трамп заявит по итогам встречи что-то, с чем не согласится конгресс, они в переносном смысле «ударят его прямо в лицо», подчеркнул Дарден.

По его словам, такие встречи действительно полезны, когда у президента есть все полномочия в принятии внешнеполитических решений. А в случае с США это возможно только в случае согласованности действий главы государства с конгрессом. Трамп этим похвастать не может, следовательно, и его мнение по итогам переговоров с российским коллегой не окажет существенного влияния на политику Штатов, напомнил специалист.

На полноценной встрече стороны планировали обсудить некоторые двусторонние и мировые проблемы. Трамп отменил переговоры, по его словам, из-за инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.

Тогда суда украинских ВМС незаконно пересекли границы России и, по словам российских пограничников, совершали опасное маневрирование. Когда российская сторона потребовала остановиться, они проигнорировали эти обращения. Из-за этого пограничникам пришлось применить оружие: они ранили трех украинцев, но сразу же оказали им помощь. Судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

Позже суд в Крыму арестовал на два месяца 24 украинских военных, которые находились на борту задержанных кораблей.

Украинская сторона обвинила в инциденте Россию, отметив, что Москва «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

В этом Киев поддержал председатель комитета нижней палаты США по международным делам Эд Ройс, который назвал действия России «агрессивными». Более того, он уверен, что они были сделаны по приказу высшего российского руководства.

Такое заявление Ройс сделал во время встречи с российскими журналистами, в числе которых был и корреспондент «Газеты.Ru». Единственным выходом из ситуации он назвал освобождение украинских моряков. «Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям», — предупредил он. Ройс считает, что США имеют право вмешиваться в подобные конфликты ради обеспечения общемировой безопасности.

При этом российская сторона назвала произошедшее в Керченском проливе провокацией со стороны Украины. Более того, Владимир Путин уверен, что это инициировал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов в республике.