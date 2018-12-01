Путин и Меркель: завтрак прошел под Украину и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели рабочий завтрак в рамках саммита G20 в Аргентине. СМИ опубликовали видеозапись их встречи, отмечает НСН.

На записи видно, что Путин тепло поприветствовал коллегу из Германии: лидеры России и Германии пожали друг другу руки, а после сели за стол друг напротив друга. Путин поинтересовался планами Меркель на G20. Дальнейшая беседа прошла без участия прессы.

За столом от российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

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Немецкую сторону помимо Меркель представили пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в «Большой двадцатке» Ларс-Хендрик Реллер.

Как отмечает ФАН, Меркель выразила российскому лидеру свою озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе, где в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, устроившие провокацию недалеко от берегов Крыма.

Впрочем, как рассказали в Германии, это была не единственный вопрос, который Путин и Меркель обсуждали за завтраком. «Центральными темами стали ситуация в Сирии, а также инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе и ситуация в Азовском море», — сообщил кабмин ФРГ на своей официальной странице в твиттере.

Второй день саммита «Большой двадцатки» начался в субботу в Буэнос-Айресе. Ангела Меркель прибыла на G20 накануне вечером. Она не успела прилететь на саммит вовремя из-за форс-мажора: из-за технических неполадок ее самолет был вынужден совершить посадку в Кельне. По словам представителя ВВС, слова которого передает РИА «Новости», во время полета над Нидерландами у самолета отказала система связи и другие системы.

«Мы, как было запланировано, вовремя вылетели из Берлина на А340. Во время полета над Нидерландами произошел первый технический сбой, который был обнаружен экипажем. Произошло отключение связи и были затронуты другие системы», — отметил представитель германских ВВС.

Как бы то ни было, Меркель все же прибыла на саммит, но из-за этой ситуации ее график на G20 был пересмотрен. Впрочем, встреча канцлера с российским лидером прошла в соответствии с первоначальным планом.

Ранее стало известно, что Путин и Меркель успели обменяться несколькими фразами на церемонии фотографирования в рамках саммита G20. К тому же в пятницу вечером после прилета Меркель на мероприятие лидеры России и Германии встретились в театре «Колон» в Буэнос-Айресе перед спектаклем для глав стран «двадцатки».

К моменту прибытия Меркель на саммит Путин уже успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отмечает РИА «Новости».

С президентом США Дональдом Трампом российский лидер встретился, но довольно холодно. Они только поздоровались, но даже не обменялись рукопожатиями, сообщил пресс-секретарь российского президента.

До сих пор непонятно, состоятся ли переговоры российского и американского лидера в рамках саммита. Дело в том, что буквально в последнюю минуту Трамп отменил запланированную на полях G20 встречу с Путиным, но уже на следующий день передумал: сказал, что все еще хотел бы встретиться с президентом России. Есть вероятность, что оба президента могут поговорить в формате «на ногах», отметил Дмитрий Песков.

В то же время Белый дом категорически опроверг даже такой формат встречи. «Разговора на полях не планируется», — заявил американским СМИ представитель Белого дома.

На полноценной встрече стороны планировали обсудить ряд двусторонних и мировых проблем, но в данный момент эти переговоры находятся под угрозой срыва из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России. Пограничники несколько раз обращались к ним с требованиями остановиться, но корабли ВМС Украины проигнорировали эти обращения. Тогда российской стороне пришлось применить оружие, в результате чего пострадали трое украинских военных, которым сразу же оказали необходимую помощь. Экипаж кораблей был задержан российскими войсками.

Эта ситуация вызвала недовольство Трампа. По его словам, именно этот инцидент стал причиной отмены официальной встречи.