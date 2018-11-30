Прохладный прием: Путин и Трамп не пожали руки на саммите G20

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не поздоровались друг с другом в ходе церемонии фотографирования на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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Для групповой фотографии был подготовлен специальный подиум, где лидеры заняли места согласно подготовленным рекомендациям организаторов. Путину и Трампу отвели места в разных концах площадки.

Когда церемония фотографирования закончилась, российский лидер прошел в зал переговоров и занял свое место. Президент США сел на заранее предусмотренное кресло всего в нескольких метрах от Путина, однако политики все равно не обратили друг на друга никакого внимания. При этом президент России тепло поприветствовал своего соседа по круглому столу — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Нескольким часами ранее в администрации американского лидера заявили, что встречи Путина и Трампа не планируется на саммите в аргентинской столице ни в каком формате, в том числе — «на ногах».

«На ногах, конечно, все участники будут пересекаться», — так, в свою очередь, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что причиной отмены беседы двух лидеров можно назвать не только расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по обвинению России во «вмешательстве» в американский электоральный процесс во время президентской гонки в 2016 году.

«К сожалению, оно (расследование Мюллера — ред.), вероятно, действительно подрывает наши отношения с Россией. Тем не менее,

причина отмены встречи — Украина»,

— заявила она, имея в виду критику со стороны Трампа действий российских военных кораблей во время столкновения с украинскими судами в Керченском проливе.

В этой связи глава МИД России Сергей Лавров указал, что не уполномочен давать оценку решениям глав государств.

«Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», — добавил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Трамп отменил встречу с Путиным скорее из-за внутриполитической ситуации в США, а не в связи с инцидентом в Черном море.

По ее словам, конфликт в Керченском проливе стал официальной причиной отмены встречи, но при этом российский дипломат усомнилась в том, что это реальная причина решения главы Белого дома.

«Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — Внутриполитический расклад в США», — выразила уверенность представитель российского внешнеполитического ведомства.

Однако СМИ не упустили шанса спрогнозировать изменения в политике Москвы после отмены встречи. Washington Examiner cо ссылкой на мнения российских экспертов анонсирует ответный удар Кремля.

Поведение Трампа может спровоцировать отдаление России от США и привести к антиамериканским действиям российского президента,

отмечает издание.

«Он [Путин] покажет, что он жестче», — поделился мнением бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Эксперт по международным отношениям нью-йоркской Новой школы (New School) и правнучка советского лидера Нина Хрущева считает, что решение Трампа «наказать» Путина заслуживает внимания после неоднозначного решения американского лидера «не наказывать» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве страны в Турции.

По ее словам, такой подход Трампа означает принятие «вашингтонского консенсуса» о том, что России отводится роль вторичной державы, а лидеру страны не следует действовать по своему усмотрению.

Кроме того, американский лидер отменил запланированную встречу с Путиным, а это означает, что они не смогут обсудить все важные вопросы, пишет CNN. Это в свою очередь приведет к тому, что российский лидер покинет саммит G20 неуверенным в том, каких действий ожидать от Трампа в отношении инцидента в Керченском проливе, подчеркивается в материале.

Ранее Дмитрий Песков заявил, российская сторона сожалеет о решении Соединенных Штатов.

«Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин готов к контактам с Трампом.

А заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино указал, что Вашингтон настаивает на возвращении Украине задержанных кораблей и членов их экипажей.

«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны», — сказал Палладино.

Он подчеркнул, что «агрессия недопустима». В связи с инцидентом в Керченском проливе российской стороне был направлен «решительный сигнал», суть которого заключалась в изоляции, передает НСН.

Со своей стороны российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о необходимости обсуждения вопросов стратегической стабильности президентами России и США

По его словам, в настоящее время весь мир наблюдает за Москвой и Вашингтоном, а главы ряда стран готовы организовать встречу Путина и Трампа.

«При этом звучат голоса трезвомыслящих политиков о важности предотвращения окончательного слома системы разоружения и контроля над вооружениями», — сказал глава диппредставительства.

Он добавил, что

лидерам нужно обсудить в первую очередь Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

(ДРСМД) и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Дипломат также отметил, что российская сторона предложила США возобновить консультации в формате «2+2». При этом речь идет о переговорах с участием двух министров иностранных дел и двух министров обороны.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям, передает ФАН.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации. Она были арестованы российскими правоохранительными органами.