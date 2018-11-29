Кто вы, г-жа Зурабишвили? Что России ждать от Грузии

На этой неделе в Грузии состоялись президентские выборы, которые войдут в историю. Это были последние прямые выборы президента, начиная со следующего президентского срока, главу государства будет избирать парламент. Но это не единственная причина считать состоявшиеся выборы историческими.

Саломе Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в Грузии.

Она набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзе — 40,48%. Во втором туре явка на участках составила 56,23%.

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«Я буду президентом всех. Все смогут обратится ко мне со своими вопросами — общественными или политическими. Я буду тем президентом, который создаст ощущение мира и стабильности в стране. От меня никто не услышит оскорблений или нетерпимости. Я буду ко всем относится с уважением», — говорила Зурабишвили в эфире телеканала «Имеди» после завершения голосования, еще до официального объявления результатов.

Поражение Саакашвили

Противником нового президента Грузии во втором туре был бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили. Бывший советский дипломат Вашадзе представлял на выборах именно его партию — «Единое национальное движение».

Предвыборная гонка была напряженной, насыщенной скандалами и интригами. Результаты первого тура стали неожиданностью для правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая не только поддержала независимого кандидата Зурабишвили, но и активно участвовала в кампании. По итогам первого тура женщине удалось обогнать противника с небольшим перевесом — всего на 0,9%. При этом находящаяся у власти «Грузинская мечта» с 2012 года одерживала победы достаточно уверенно.

Занявший в первом туре третье место кандидат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» выразил поддержку Григолу Вашадзе, о чем, кстати, они договорились заранее. Таким образом, его голоса могли уйти к оппоненту кандидата власти, что позволило бы Вашадзе получить значительное преимущество. Однако на итоговый результат выборов эта поддержка не повлияла.

Вашадзе не признал свое поражение. По его словам, разрыв в более чем 15% голосов — «нарисован», а сами выборы являются «криминальным фарсом».

Оппозиция не признает итоги выборов, пообещал Вашадзе, добавив, что у него «нет президента».

Схожая реакция была и у экс-президента страны Михаила Саакашвили — он призвал грузин выйти на акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы.

«Мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки», — заявил он. Его недовольство результатами выборов неудивительно.

Вашадзе неоднократно подчеркивал, что Саакашвили должен иметь возможность вернуться в Грузию.

Более того, супруга Григола, знаменитая прима-балерина Нино Ананиашвили в 2006 году стала крестной матерью сына Михаила Саакашвили, поэтому с бывшим президентом Вашадзе связывают почти родственные связи.

Саломе Зурабишвили в свою очередь неоднократно критиковала экс-президента, в том числе и за войну 2008 года. С ее вступлением в должность, деятели «Грузинской мечты» могут выдохнуть, не переживая о возвращении экс-президента на родину.

Ради победы Зурабишвили «Грузинская мечта» не стеснялась и популистских решений. Власти приняли решение списать долги более чем 600 тысячам граждан, попавших в «черный список». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об этом за 9 дней до второго тура. Оппозиция расценила этот шаг как подкуп избирателей и обвинила «Мечту» во вмешательстве в ход выборов.

Кроме того, после практически равных результатов первого тура, правительство изменило проект государственного бюджета на 2019 год. В новой версии будет учтено повышение зарплат военным, пограничникам и полицейским, увеличение пособий многодетным семьям, увеличение пенсий. Но и на это не все: бедняков пообещали не лишать пособий в течение года после того, как они устроятся на работу.

Не время дружить с Москвой

Основным же аргументом против Зурабишвили для ее противников послужили заявления кандидата о военных событиях 2008 года. Тогда, по мнению Зурабишвили, Грузия совершила ошибку, якобы ответив на «провокации русских».

«Грузия бомбила свое население в 2008 году, на что нет права ни у одного президента», — сказала она во время ток-шоу, чем вызвала шквал критики.

За неделю до второго тура кандидат от оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе напомнил избирателям о книге Зурабишвили «Трагедия Грузии 2003-2008». Дело в том, что цитаты из этой книги использовала российская сторона в Международном суде ООН, чтобы выиграть иск Тбилиси против Москвы в связи с войной 2008 года, доказывая, что Грузия заранее готовилась к военным действиям.

Политические оппоненты Зурабишвили воспользовались этим, заявив, что ее высказывания и позиция «опасны для Грузии». В свою очередь, кандидат на пост президента ответила, что ее противники, «как и Россия, пользуются вырванными из контекста фразами».

На самом же деле, отношение Зурабишвили к России не такое однозначное, каким его пытались показать ее политические оппоненты.

О перспективах развития отношений России и Грузии говорить пока рано. В Москве заявили, что следили за ходом выборов, однако, преждевременных оценок давать не стали.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не ожидает кардинальных изменений в двусторонних отношениях с Грузией. «Но учитывая, что Саломе Зурабишвили — опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится», — отметил он.

Как отмечает исполнительный директор НПО «Кавказский дом» политолог Георгий Канашвили, избранного президента характеризуют как человека с «характером». «Говорить о ее независимости, конечно, не приходится, но вполне возможно, что она будет не менее непослушной, чем предыдущий президент», — сообщает эксперт.

Он также не исключает, что политика нового президента может быть настроена на диалог с Россией. «Если международная обстановка будет этому способствовать, и конечно торопиться на счет этого не стоит», — отмечает эксперт.

Сама же Зурабишвили в интервью Русской службе «Би-би-си» уже заявила, что для сближения с Москвой сейчас не подходящее время.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — заявила она.

По ее словам, Грузия придерживается проевропейской точки зрения. Если Европа и США начнут диалог с Россией, тогда и Грузия не останется в стороне.

«Пока мы не идем на активное сближение с Грузией, но мне представляется эта фигура позитивной в целом. Я не ожидаю от нее никаких эпатажных заявлений и недружественных выпадов в адрес РФ», — рассуждает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

При этом стоит учитывать, что полномочия президента значительно сокращены после того, как год назад парламент утвердил новую конституцию, которая окончательно сделала из Грузии парламентскую республику. Президент в праве принимать решения касательно присуждения гражданства, назначения референдума, а также использовать вето. Все остальные вопросы требуют согласования с парламентом.

«В основном, она будет заниматься протокольными мероприятиями и принимать участие в конференциях, где нужно просто представить Грузию. Все основные решения принимаются правящей партией», — резюмирует эксперт.

Вперед, в европейское будущее

В вопросах внешней политики Зурабишвили считает приоритетной полную интеграцию республики в Евросоюз и НАТО. Новый президент родилась во Франции и успела построить там довольно успешную дипломатическую карьеру.

Возможно, этот факт может сыграть позитивную роль в пути Грузии в Евросоюз: Зурабишвили проще будет находить взаимопонимание с Францией, потому что французы будут общаться с человеком, воспитанным в их культуре. Однако, как отмечает Николай Топорнин, вопрос вступления в ЕС — это не вопрос добрых отношений между лидерами стран ЕС и страны-кандидата.

«Это более объективный процесс. Для вступления необходимо соответствие законодательства, соответствие экономических стандартов и критериев. ЕС видят, что спешка не нужна: не так легко интегрироваться странам, которые не готовы пока приспособиться под критерии», — говорит эксперт.

Кроме того, стоит помнить, что процесс вступления в ЕС — это не вопрос завтрашнего дня для Тбилиси.

«Грузия, Украина и Молдавия имеют соглашения о партнерстве и ассоциации, но они не являются на данный момент официальными кандидатами на вступление ЕС. Пока еще они даже не приняты в так называемый кандидатский статус, которым обладают большинство республик бывшей Югославии, которые могут вступить в ЕС только 25-м или даже 30-м годах. Какие бы хорошие не были отношения президента с французским руководством это не ускорит процесс вступления», — отмечает Топорнин.

Министерство иностранных дел Франции, в котором Зурабишвили прослужила 30 лет, уже поздравило ее с победой на президентских выборах.

«Новый президент сможет рассчитывать на то, что мы решительно продолжим действовать в интересах суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в сообщении французского МИДа.

Сама Зурабишвили уже сообщила, что свой первый зарубежный визит совершит «в Европу, в частности в Брюссель, Берлин, Париж и страны Балтии, в частности в Литву» — страну, президент-женщина которой первой поздравила ее с победой на выборах.

Из Франции с любовью

Интересной является и биография нового президента Грузии. Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье политических эмигрантов, бежавших от советской власти. Ее отец собрал грузинскую диаспору, став председателем грузинского общества во Франции. Также он основал грузинскую церковь в столице Франции. Хоть девочка и росла в Европе, но благодаря влиянию родителей не забыла свои корни.

В Париже юная Саломе участвовала в демонстрациях против визитов лидеров Советского союза, выпускала с друзьями газету на грузинском языке и переводила статьи грузинских диссидентов.

Зурабишвили закончила Парижский институт политических наук, после обучалась в Колумбийском университете в США. В возрасте 22 лет мечтала стать послом Франции в Грузии, к чему ей удалось прийти спустя почти 30 лет, в 2003 году, несмотря на негласное дипломатическое правило, согласно которому посла ничто не должно связывать со страной, куда его назначают.

Через год после вступления Зурабишвили на должность посла, Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил главу Франции освободить ее с должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Саакашвили предложил Зурабишвили занять пост министра иностранных дел и дал ей грузинское гражданство. При этом она сохранила французский паспорт.

Главным достижением Саломе Зурабишвили на посту главы грузинского МИДа стала договоренность с Россией о выводе ее военных баз с территории Грузии. Сегодня она заявляет, что в нынешнее время переговоры вряд ли привели бы к такому результату.

«Когда я вела переговоры о выводе военных баз с территории Грузии, возможно, это был другой Путин, потому что в то время Россия согласилась.

Не думаю, что сегодня такое было бы возможно, даже если у меня те же дипломатические способности. Я думаю, что сейчас, после российско-грузинской войны 2008 года, тот факт, что Россия считает независимыми по факту две оккупированные территории, блокирует любую возможность диалога с Россией», — рассказала Зурабишвили в интервью Русской службе «Би-би-си».

В 2005 году Зурабишвили сняли с поста после ее критики в адрес имевшей большинство в парламенте партии «Единое национальное движение» и спикера Нино Бурджанадзе. После своей отставки будущий президент создала и возглавила оппозиционную партию «Путь Грузии». Тогда она заявляла, что основной партнер Грузии — это США, однако о необходимости нормализовать отношения с Россией политик также говорила.

Экс-министр возглавляла партию до 2010 года, затем она объявила о своем уходе. Спустя три года она объявила о намерении принять участие в выборах президента, однако, не получила этой возможности из-за двойного гражданства. На этот раз экс-министр пожертвовала французским паспортом для регистрации в кандидаты. Она владеет грузинским языком, но не в совершенстве, что не раз давало оппонентам повод для критики. Кроме грузинского и французского, Зарубишвили владеет русским, английским, итальянским и немецким языками.

«Зурабишвили формировалась в условиях демократических ценностей Франции. Я считаю ее карьерным дипломатом, которым всегда присущи черты взвешенности, сбалансированности, некой объективности. С блестящим образованием.

Она считает, что не в интересах Грузии конфликтовать с ее историческим соседом РФ и необходимо наладить отношения. Однако политические отношения следуют за дипломатическими, если нет дипломатических, то нет и политических. Хотя наше руководство говорило, что они не будут иметь дело с президентом Саакашвили, власть поменялась, к власти пришли более сбалансированные политики», — говорит Николай Топорнин.