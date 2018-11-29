Все ради выборов: Кремль ответил на призыв Порошенко к НАТО

В Кремле восприняли слова украинского главы Петра Порошенко о необходимости ввести корабли НАТО в Азовское море как попытку решить внутриполитические проблемы.

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«Сама постановка такого вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не стал комментировать возможную реакцию России, если военные суда НАТО все-таки войдут в Азовское море. «Сейчас какие-то ивентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заметил Песков.

Ранее Порошенко в интервью немецкому Bild рассказал о надеждах Киева, что Североатлантический альянс направит свои корабли в район инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники арестовали три военных судна ВМС Украины.

«Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства в НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность», — заявил политик.

Кроме того, он считает, что в связи со случившимся против России необходимо ввести очередные санкции.

Тем не менее, Европейский союз выпустил заявление, в котором не упоминалась возможность введения санкций против Москвы.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала, что власти Евросоюза будут внимательно следить за развитием ситуации в Керченском проливе и действовать адекватно, взаимодействуя со своими партнерами.

«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни», — приводит текст заявления ФАН.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в Брюсселе сообщает, что при обсуждении реакции на инцидент в Керченском проливе ряд стран-членов ЕС, включая Францию и ФРГ, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. Источник также отметил, что официальное заявление ЕС согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя инцидент, также отметил, что это не меняет отношение германских властей к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — «Северному потоку — 2».

27 января на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич на вопрос, собирается ли ЕС ужесточать санкции против Москвы, ответила, что «любые ограничительные меры могут быть приняты только единогласно».

«Мы работаем над этим, хотя уже действует целый ряд санкций за вмешательство в дела Украины и в связи с ситуацией в Крыму», — подчеркнула она.

Порошенко уже не впервые призывает НАТО ввести корабли к границам России. В среду о необходимости этого он заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Пока в альянсе не заявляли ни о каких конкретных действиях в отношении России.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил РФ некими «последствиями», при этом не пояснив, какие именно меры альянс планирует предпринять.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя призывы Порошенко к НАТО, сказал, что у провокации Киева в Керченском проливе были две цели: отвлечь внимание от внутриполитических проблем и спровоцировать Москву.

«Проблема у Порошенко одна — желание остаться у власти. Вся эта история была рассчитана на введение военного положения и, в первую очередь, на решение внутриполитических проблем. Но провокация преследовала и другую цель — подтолкнуть Россию к отпору, выдать его за «агрессивные» действия и тем самым вызвать реакцию НАТО, США — попросить у них помощи. Сейчас как раз реализуется вторая часть сценария», — пояснил Шатров в беседе с RT.

Эксперт уверен, что Порошенко не получит реальной помощи от НАТО.

«Мы уже видим, что Франция и Германия неохотно реагируют на поведение Порошенко, США в лице президента тоже отделались риторическими заявлениями. Думаю, что поддержки украинский лидер не получит, но он будет всячески продолжать втягивать страны Запада. Он пытается показать заинтересованность Запада именно в нем и тем самым собрать под свое крыло ту часть электората, которая ориентирована на Европу», — заключил Шатров.

25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России, тем самым нарушив государственную границу. Как заявили в ФСБ РФ, в течение нескольких часов суда совершали опасные маневры, продвигались к Керченскому проливу и не реагировали на призывы немедленно остановиться. В результате российские правоохранители задержали все три корабля и экипажи, трое украинских военных были ранены. Их госпитализировали в керченскую больницу, сейчас их жизни ничто не угрожает. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.