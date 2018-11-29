Последняя зацепка: Мюллер допрашивает Трампа об Украине

Среди вопросов, присланных спецпрокурором Робертом Мюллером президенту США Дональду Трампу, один касался изменения позиции Республиканской партии по вопросу поставок на Украину летального оружия. Во время партийного съезда летом 2016 года формулировка о возможных поставках была изменена на более мягкую, что фактически выхолостило ее, сообщает ABC News.

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The Washington Post ранее акцентировала внимание, что на съезде партии представители Трампа сумели настоять на более мягкой формулировке положения о «поставках летального оружия» Киеву. Вместо этого в положение было вписано «выделение необходимой помощи» украинскому правительству. При этом прежняя администрация США — под руководством Барака Обамы — была против поставок летального оружия.

ABC News, вместе с тем, пишет, что

изменения были внесены руководителем предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, который имел отношение к Украине и работал на «Партию регионов» тогдашнего президента страны Виктора Януковича.

Источники, знакомые со списком вопросов Мюллера к Трампу, рассказали, что президент заявил, что ничего не знал об этих изменениях, а сам он уже отвечал на подобный вопрос в интервью еще в 2016 году.

Вопрос поставок оружия на Украину не имеет отношения к главному вопросу, на который пытается ответить Мюллер — о возможной связи кампании Трампа и России. В то же время есть понимание, что спецпрокурор пытается найти хоть какие-то доказательства вины президента США.

Сам Манафорт в данный момент находится под судом по обвинению в нарушениях законодательства, однако они не связаны с кампанией Трампа.

Ранее Трамп допустил возможность помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщает The New York Post. И хотя он уточнил, что этот вопрос никогда не обсуждался, американский лидер призвал не исключать такую опцию.

Еще один вопрос, заданный Мюллером Трампу, касался встречи его сына Дональда Трампа-младшего, супруга его дочери Иванки Джареда Кушнера и Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в «Трамп-тауэр».

Весельницкая попросила о встрече, заявив, что у нее есть компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хилари Клинтон. Однако, как выяснилось впоследствии, никакой информации, которая могла бы бросить тень на Клинтон, у нее не было, а она пыталась заручиться поддержкой известных людей в деле своего клиента.

Трамп заявил, что и об этом ему ничего не было известно.

Президент США согласился ответить на вопросы комиссии Мюллера в письменном виде. Они касаются возможных связей Трампа — тогда кандидата в президенты — с российскими гражданами.

Пока известен лишь один факт такой встречи — беседа тогдашнего советника Трампа генерала Майкла Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком. Флинн обсуждал с российским дипломатом санкции против Москвы. В самом факте беседы не было ничего компрометирующего, однако Флинн скрыл это, уже находясь в должности советника президента по нацбезопасности. Это стоило ему должности в американской администрации.

Известно также, что Мюллер выясняет обстоятельства встречи президента Эквадора Ленина Морено с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом активно пишет CNN. Уточняется, что речь идет о переговорах в столице Эквадора Кито в 2017 году.

По данным источника телеканала, Мюллера интересует, обсуждалась ли на этой встрече организация WikiLeaks или ее основатель Джулиан Ассанж.

Стоит отметить, что Трамп в своем твиттере сравнил методы специального прокурора по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберта Мюллера с политическими гонениями эпохи «маккартизма».

«Пока отвратительные фейковые новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере, три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение [приговора]. Это наша эра Джозефа Маккарти!» — написал Трамп.

Президент США также опубликовал в своем твиттере изображение спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которого автор иллюстрации поместил за решетку в компании бывшего президента США Барака Обамы, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, супругов Клинтонов и ряда других политических оппонентов действующего президента.

«Теперь, когда доказано, что вмешательство России — ложь, когда начнутся суды за измену?» — говорится в подписи к изображению.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Сюда же можно прибавить личные траты Мюллера на расследование, которые составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн.

Однако спецпрокурору пока так и не удалось добиться главной цели расследования и доказать существование сговора между командой Трампа и Россией.

При этом личный адвокат американского президента Роджер Коэн, который пользовался большой степенью доверия Трампа и принимал участие в решение многих конфликтных для него вопросов, согласился сотрудничать с комиссией. Американские СМИ предполагают, что Коэн может предоставить Мюллеру компромат на Трампа.