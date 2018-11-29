Иран важнее партии: Володин пропустит съезд «Единой России»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пропустит съезд партии «Единая Россия», который пройдет 7-8 декабря. На эти же даты у председателя нижней палаты российского парламента запланирована поездка в Иран. Два источника «Газеты.Ru», близких руководству Госдумы, подчеркивают, что это единственная причина, по которой Володин будет отсутствовать на съезде.

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Такое же основание приводят два других собеседника, знающих о ходе подготовки к съезду. «Если говорить совсем откровенно, то дату съезда определяет не совсем ЕР. Ориентируются на первых лиц», — поясняет один из источников.

То есть даты проведения мероприятия определяются исходя из графиков президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева, который является председателем ЕР.

По словам собеседников «Газеты.Ru», отменить поездку Володина в Иран никак нельзя — согласована она была давно.

Руководитель фракции ЕР в Госдуме, давний соратник спикера нижней палаты парламента Сергей Неверов, наоборот, специально ради съезда пропустит визит в Иран, хотя и курирует связи с этой страной.

По словам одного из источников, такое решение было принято в том числе для того, чтобы избежать каких-либо разговоров о конфликтах между Госдумой и партийной структурой «Единой России».

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, объясняет, что Володин старается посещать все мероприятия «Единой России», которые может. Однако сейчас у него в приоритете именно думская повестка.

При этом, по информации «Газеты.Ru», в съезде «Единой России» примет участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Осведомленный источник, знакомый с ситуацией, говорит, что, скорее всего, он проведет непубличные мероприятия с единороссами. Публичных выступлений ждать не стоит, впрочем, собеседник «Газеты.Ru» напоминает, что обычно чиновники АП себе этого и не позволяют. На съезде партии перед выборами в марте 2018 года Кириенко провел закрытое совещание с секретарями политсоветов «Единой России» в регионах, где определил им задачи на президентскую кампанию.

В последние годы Володин не пропускал съезды ЕР. Это связано и с тем, что его политическая карьера была неразрывно связана с партией. В 2005 году политик занял должность секретаря президиума генсовета «Единой России». Эта позиция и ее аналоги впоследствии фактически подразумевали оперативное управление ЕР.

Позже на время своей работы в качестве первого замглавы администрации президента Володин приостановил членство в партии, однако продолжал посещать мероприятия единороссов в нерабочее время. Бывало, он давал различные рекомендации единороссам, особенно по поводу проведения праймериз. Должность секретаря генсовета партии власти в это время как раз и занимал Сергей Неверов.

В 2016 году Володин возглавил одну из региональных групп единороссов на выборах в Госдуму и перешел на работу в парламент. После этого он вошел в Бюро высшего совета партии. Однако в партийной системе данный орган не является руководящим.

В администрации президента Володина, как известно, сменил Сергей Кириенко. Несмотря на то что Кириенко — выходец из другой партии, «Союза правых сил», АП в том числе осуществляет координацию работы ЕР.

В самой партии на смену Неверову в октябре пришел Андрей Турчак. С этого момента многие заговорили о конфликте между партийной и фракционной структурами «Единой России».

Впрочем, публично никто и никогда в каких-то недопониманиях не признавался, наоборот, стороны говорили, что раскола нет.

Однако напряженность чувствовалась в кулуарных разговорах с представителями депутатской корпуса ЕР и партии. В частности, за день до парламентских слушаний по пенсионной реформе в Госдуме партия решила провести обсуждение инициативы на своей площадке. В ходе него Турчак предложил убрать из законодательства пенсионные льготы депутатам.

Ряд собеседников «Газеты.Ru» в Госдуме заявляли, что инициатива не было согласована со всеми сторонам. Впоследствии инициатива была внесена в нижнюю палату парламенту в урезанном виде. Депутаты могут отказаться от своих пенсий в инициативном порядке.

Источник «Газеты.Ru», близкий руководству Госдумы, утверждает, что никакого соперничества между думской фракцией и партией быть не может: «Если что-то и есть, то только политическая конкуренция, борьба за повестку».

Об этом же говорит и источник, близкий к руководству ЕР, — в последнее время говорить о соперничестве между структурами уже неактуально. По его словам, сейчас каждый занимается своими задачами.