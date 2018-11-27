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«CNN врет»: как Трамп заглушит нелюбимый телеканал

Трамп обвинил CNN в необъективном освещении положения дел в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN транслирует миру неверный образ страны. В связи с этим глава Белого дома заявил, что правительству необходимо создать собственную всемирную сеть альтернативную СNN. Трамп давно точит зуб на телекомпанию, однако оппоненты отмечают, что президент США хочет создать государственное ТВ.

Президент США Дональда Трамп заявил, что у CNN в мире мало конкурентов, а его влияние очень велико. И, обладая столь «мощным голосом», телеканал показывает миру происходящее в стране несправедливым и ложным образом.

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«Что-то нужно с этим сделать. В том числе США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!» — написал Трамп в ночь на 27 ноября в своем твиттере.

Неясно, что имеет в виду президент США, когда рассказал о создании «собственной всемирной сети».

В США нет государственного телевидения как такого, единственный общественный телеканал PBS существует на деньги частных благотворителей. «Государственными» СМИ можно назвать радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» — они вещают только за рубежом, средства на их работу выделяет правительство, а руководит совет управляющих по вопросам вещания США.

Общий годовой бюджет подведомственных совету управляющих по вопросам вещания СМИ составляет $700 млн, из них на работающие на Россию и страны бывшего СССР каналы тратится около $90 млн. Теоретически некая телевизионная сеть может быть создана на базе подведомственных СМИ, отметил The Hill, комментируя новость о призыве Трампа создать «государственное телевидение».

Известно, что Трамп давно имеет зуб на телеканал CNN, который он неоднократно называл «фальшивыми новостями» (fake news) и отказывался говорить с его журналистами. Ранее взбешенный поведением репортера телекомпании, члена пула Белого дома Джима Акосты, Трамп приказал отобрать у последнего аккредитацию.

Вскоре, тем не менее, Белый дом восстановил аккредитацию журналисту. Однако в Белом доме в письме в компанию подчеркнули, что журналисту следует придерживаться новых правил, которые составила администрация президента. В противном случае, говорится в письме, чиновниками будут «приняты меры».

Отмечается, что одним из новых правил стало «право одного вопроса», который могут задавать журналисты на брифингах Трампа.

Считается, что на решение повлиял иск, поданный телекомпаний в суд в связи с решением Трампа.

Стоит отметить, что руководство любимого телеканала президента США Fox News поддержало иск CNN против администрации. «Пропуск для работающих в Белом доме журналистов не должен становиться оружием», — заявили представители компании.

Сам Трамп, как писали СМИ, поклялся «выкинуть его» или «остановить пресс-конференцию», если он снова поведет себя ненадлежащим образом.

Президент США подчеркнул, что никто не может продолжать задавать свои вопросы, так как другие репортеры тоже должны иметь возможность что-то спросить. «Знаете, я скажу так. Никто не верит в первую поправку так же сильно, как я (первая поправка к конституции США запрещает издавать законы, ограничивающие в том числе свободу слова и печати. — «Газета.Ru»). И я думаю, что если кто-то будет выходить за рамки дозволенного, я просто уйду. Я скажу: «Большое спасибо всем, что пришли, я ухожу», — отметил он.

Телеканал CNN был создан известным магнатом и филантропом Тедом Тернером в Атланте (штат Джоржия) в 1980 году. Он был известен своей объективностью, что давало его журналистам общаться с первыми лицами. Однако эксперты отмечают, что в последнее время телеканал стал более ангажированным.

Кризис традиционных СМИ затронул весь мир, включая США. Согласно рейтингу Gallup, в 2016 году уровень доверия к СМИ упал до 32%. За всю историю опросов Gallup — то есть с 1972 года — это самый низкий рейтинг доверия. Стоит отметить, что в 2015 году 40% респондентов утверждали, что СМИ «сообщают новости точно и достоверно».

Как ранее отмечала в интервью «Газете.Ru» профессор политологии Университета Дьюка Эллен Мицкевич, подобное падение «продолжается давно», с 1991 года. «Был короткий подъем в 2005 году, но с 2007 года тенденция продолжилась. Причин много, одна из них — в сокращении числа СМИ из-за экономической ситуации. Падение доверия к традиционным медиа идет параллельно с подъемом влияния социальных СМИ, блогеров, которые имеют возможность взглянуть на ситуацию с той точки зрения, которой придерживается читатель», — отмечала эксперт.