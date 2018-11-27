«CNN врет»: как Трамп заглушит нелюбимый телеканал

Президент США Дональда Трамп заявил, что у CNN в мире мало конкурентов, а его влияние очень велико. И, обладая столь «мощным голосом», телеканал показывает миру происходящее в стране несправедливым и ложным образом.

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«Что-то нужно с этим сделать. В том числе США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!» — написал Трамп в ночь на 27 ноября в своем твиттере.

Неясно, что имеет в виду президент США, когда рассказал о создании «собственной всемирной сети».

В США нет государственного телевидения как такого, единственный общественный телеканал PBS существует на деньги частных благотворителей. «Государственными» СМИ можно назвать радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» — они вещают только за рубежом, средства на их работу выделяет правительство, а руководит совет управляющих по вопросам вещания США.

Общий годовой бюджет подведомственных совету управляющих по вопросам вещания СМИ составляет $700 млн, из них на работающие на Россию и страны бывшего СССР каналы тратится около $90 млн. Теоретически некая телевизионная сеть может быть создана на базе подведомственных СМИ, отметил The Hill, комментируя новость о призыве Трампа создать «государственное телевидение».

Известно, что Трамп давно имеет зуб на телеканал CNN, который он неоднократно называл «фальшивыми новостями» (fake news) и отказывался говорить с его журналистами. Ранее взбешенный поведением репортера телекомпании, члена пула Белого дома Джима Акосты, Трамп приказал отобрать у последнего аккредитацию.

Вскоре, тем не менее, Белый дом восстановил аккредитацию журналисту. Однако в Белом доме в письме в компанию подчеркнули, что журналисту следует придерживаться новых правил, которые составила администрация президента. В противном случае, говорится в письме, чиновниками будут «приняты меры».

Отмечается, что одним из новых правил стало «право одного вопроса», который могут задавать журналисты на брифингах Трампа.

Считается, что на решение повлиял иск, поданный телекомпаний в суд в связи с решением Трампа.

Стоит отметить, что руководство любимого телеканала президента США Fox News поддержало иск CNN против администрации. «Пропуск для работающих в Белом доме журналистов не должен становиться оружием», — заявили представители компании.

Сам Трамп, как писали СМИ, поклялся «выкинуть его» или «остановить пресс-конференцию», если он снова поведет себя ненадлежащим образом.

Президент США подчеркнул, что никто не может продолжать задавать свои вопросы, так как другие репортеры тоже должны иметь возможность что-то спросить. «Знаете, я скажу так. Никто не верит в первую поправку так же сильно, как я (первая поправка к конституции США запрещает издавать законы, ограничивающие в том числе свободу слова и печати. — «Газета.Ru»). И я думаю, что если кто-то будет выходить за рамки дозволенного, я просто уйду. Я скажу: «Большое спасибо всем, что пришли, я ухожу», — отметил он.

Телеканал CNN был создан известным магнатом и филантропом Тедом Тернером в Атланте (штат Джоржия) в 1980 году. Он был известен своей объективностью, что давало его журналистам общаться с первыми лицами. Однако эксперты отмечают, что в последнее время телеканал стал более ангажированным.

Кризис традиционных СМИ затронул весь мир, включая США. Согласно рейтингу Gallup, в 2016 году уровень доверия к СМИ упал до 32%. За всю историю опросов Gallup — то есть с 1972 года — это самый низкий рейтинг доверия. Стоит отметить, что в 2015 году 40% респондентов утверждали, что СМИ «сообщают новости точно и достоверно».

Как ранее отмечала в интервью «Газете.Ru» профессор политологии Университета Дьюка Эллен Мицкевич, подобное падение «продолжается давно», с 1991 года. «Был короткий подъем в 2005 году, но с 2007 года тенденция продолжилась. Причин много, одна из них — в сокращении числа СМИ из-за экономической ситуации. Падение доверия к традиционным медиа идет параллельно с подъемом влияния социальных СМИ, блогеров, которые имеют возможность взглянуть на ситуацию с той точки зрения, которой придерживается читатель», — отмечала эксперт.