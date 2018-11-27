«Не в восторге»: Трамп оценил поход кораблей Украины

Кризис в российско-украинских отношениях «не нравится» президенту США Дональду Трампу и его администрации. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 26 ноября, сообщает Reuters.

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.

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Днем ранее конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал Трампа осудить Россию после конфликта с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США.

Республиканец Фицпатрик потребовал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине. «Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины», — добавил конгрессмен от штата Пенсильвания.

По мнению госсекретаря Майка Помпео, президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Об этом сообщает ФАН. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин полагает, что Трамп вряд ли поможет разрешить сложившуюся ситуацию, передает НСН.

«Я бы не стал размышлять в ту сторону, что Трамп пытается как-то нормализовать эту обстановку, потому что, я думаю, эта провокация будет поводом для еще большего, вполне возможно, санкционного и военно-политического давления на Россию. Очевидно, что сейчас Порошенко пытается выслужиться перед Западом. Пытается показать, что он является бастионом сдерживания России, чтобы получить еще больше денег и финансирования», — заявил Блохин.

Он добавил, что Трамп «не пытается умиротворить» президента Украины, а напротив — поставляет Киеву летальные вооружения.

Морской инцидент произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вышли из Одессы в направлении Мариуполя. По пути они вошли в российские территориальные воды без разрешения властей.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан полностью.

«Дон» протаранил в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель и обшивка катера.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию в Киеве — президент Петр Порошенко потребовал ввести военное положение сроком до 60 суток, что и было одобрено Советом нацбезопасности и обороны Украины. Кроме того, все части и соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. При этом всеобщей мобилизации не планируется. Позже действие военного положения было уточнено в Верховной раде.

Порошенко также потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны ФСБ при пересечении российской границы.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева однозначной провокацией. Россия инициировала проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за инцидента в Керченском проливе.