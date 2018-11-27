Навстречу выборам: какая часть Украины охвачена войной

Первоначально военное положение вводилось на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. Теперь же, согласно документу, опубликованному на сайте Рады,

военное положение вводится в Запорожской и Донецкой областях.

В конце заседания Верховной рады по вопросу о введении на территории страны военного положения произошла потасовка. Трансляцию заседания украинского парламента вел телеканал «112 Украина».

Реклама

Сначала президент Украины Петр Порошенко сделал замечание одному из народных депутатов по поводу нецензурной брани. Впоследствии в конце речи украинского лидера по поводу введения военного положения произошла потасовка между депутатами.

Военное положение было введено Порошенко после инцидента в Азовском море. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ задержала корабли ВМС Украины, применив оружие.

Военное положение было поддержано тремя бывшими президентами Украины: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Они обратились к Верховной раде с призывом ввести в стране военное положение, но гарантировать при этом проведение на Украине выборов президента, передает УНН.

Как отмечается, экс-лидеры Украины согласны с введением военного положения в том случае, если этому решению нет альтернативы. При этом они настояли на одновременном принятии постановления о назначении президентских выборов 31 марта 2019 года.

Согласно решению Рады, особый правовой режим будет действовать с 28 ноября по 28 декабря 2018 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены.

По его словам, это может произойти в случае обострения военной ситуации. «В связи с введением военного положения на Украине временно на период действия правового режима военного положения могут, я подчеркиваю, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина согласно законам и конституции Украины», — цитирует ТАСС заявление Турчинова.

Он добавил, что в случае усиления агрессии со стороны России, у Украины «должен быть такой инструмент» и такая возможность.

Действие военного положения заканчивается за два месяца до предполагаемой даты проведения выборов президента Украины. По конституции страны, они должны пройти 31 марта 2019 года.

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в тексте документа.

В понедельник, 26 ноября, Россия покинула заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Черном море, в знак протеста против отказа западных стран принять российскую повестку. За предложения Москвы высказались Китай, Казахстан и Боливия, семь стран-членов Совбеза проголосовали против. Еще четыре страны воздержались. Заседание в итоге прошло в соответствии с украинской повесткой дня.

Министерство иностранных дел России «особо подчеркнуло», что «вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по инциденту в Азово-Черноморской акватории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Берлина. Российский лидер дал оценку действиям властей Украины и выразил озабоченность в связи с решением Киева привести вооруженные силы в полную боеготовность и ввести военное положение.

«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — говорится в сообщении.