Лазеры и в США есть: за чье здоровье боролись телеграм-каналы

Телеграм-канал «Мейстер» на прошедшей неделе поспешил погасить конфликт, связанный с новостями о введении акцизов на продукты переработки красного мяса, — то есть колбасу и сосиски. Новость о потенциальном повышении цен на эту продукцию вызвала серьезный резонанс в обществе, но анонимный автор пытается нас всех успокоить, заявляя, что эти сообщения внимания не заслуживают. У нашего колумниста Анастасии Мироновой совсем другое мнение.

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Канал «Доктор прописал» в свою очередь защищает нашу главную опору и поддержку — Росгвардию. Для своего поста он выбрал сообщение о том, что

спецслужба закупила автомобили с лазерными излучателями. Такие установки могут использоваться для разгона и ослепления нарушителей.

Анонимный автор пишет большой пост, в котором оправдывает эту инициативу. И, как всякий патриот, делает отсылку к зарубежному опыту.

В частности, автор поста утверждает, что в США полиция уже применяет «временно ослепляющие лазеры автомобильного базирования». «Аккустические же пушки вовсю применяются против антиглобалистов в ЕС, против Occupy в США и против беспорядков в Грузии», — продолжает перечень канал. Наконец он подмечает, что на вооружение МВД также уже принят «серийно производящийся фонарь специальный лазерный «Поток»».

Впрочем, телеграмм-каналы беспокоит не только политика, но и направления с ней связанные опосредованно. Так, «Фалькао не приехал» напоминает нам о безнадежном спортивном а, значит, как у нас это водится, и околополитическом промахе — бесславной игре сборной России по футболу.

«Поражение сборной России от Швеции (0:2) в важнейшем матче Лиги наций - абсолютно тренерский провал Черчесова.

Мы все понимаем, что большинство людей в стране видели игру сборной лишь на ЧМ, и у них осталось неверное понимание ситуации», — подходит к очевидному выводу канал. «Сказка закончилась, наступили трудовые будни», — сетует его анонимный автор, ругающий Черчесова за ошибки с выбором состава, заменами и тактикой.

«На лавке сидят ребята, способные созидать — братья Миранчуки + Кузяев с первых минут, а также лучший бомбардир РПЛ — Чалов, которому не дают играть ни в молодежной сборной, ни во взрослой, — пишет автор канала. — Вместо этого на поле выходит Камболов, который на 87-й минуте лупит со штрафного по трибуне. Гранквист снова выжигал все в центре, но вместо того, чтобы попытаться хоть как-то сыграть через пас, тренерский штаб продолжал выпускать столбов к Дзюбе. И что, чем запомнились Ари и Заболотный?»

Канал «Околокремля», между тем, упражняется в аналитике на тему возможного посещения президентом РФ Владимиром Путиным съезда «Единой России».

«Президент РФ Владимир Путин впервые за 6 лет может принять участие в съезде «Единой России» (не считая тех, что были специально приурочены к президентским выборам). Почему именно сейчас и какой сигнал хочет послать глава государства?», — пишет канал.

Стоит отметить, что вообще-то выборы президента у нас только раз в 6 лет и проходят. Помимо этого «Околокремля» пишет, что несмотря на любые меры, после пенсионной реформы рейтинг ЕР стабилизировался на уровне 34-36% и не растет ни вверх, ни вниз.

Автор выводит тезис, что вмешательство Путина вряд ли электорально поможет ЕР и в этот раз. Но его участие в съезде призвано развеять опасения нижнего и среднего партийных звеньев относительно перспектив партии в будущем.

«Активные спекуляции вокруг возможной реконфигурации парламентских партий дали почву для чемоданных настроений в ЕР, что стало особенно заметно на местах», — утверждает автор. При этом задачей секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, канал видит борьбу с превращением партии ЕР в КПСС времен перестройки.

«Его встреча с Владимиром Путиным будет не только возможностью получить оценку своей деятельности, но и заручиться политическим ресурсом, чтобы провести партию через сложный период реформ и обновлений», — считает канал.

Канал «Как бы Mikhail Vinogradov» в это время иронизирует над назначением экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой в Счетную палату и тем, что это могут интерпретировать как новую мощную связку с Кудриным.

«Что-нибудь о синергии противоположностей: вялый Кудрин — гиперактивная Орлова, унитарист Кудрин — регионалистка Орлова, Кудрин умеет писать и считать — зато Орлова громко говорит и хлопает, жесткий Кудрин — извиняющаяся Орлова, Кудрин у которого все впереди — Орлова у которой все в прошлом», — предлагает автор поста объяснения этого кадрового решения.

Также многие-тм-каналы на неделе делали выводы по итогам заседания Госсовета. Однако им ответил Пул N3. «Никаких сигналов из черной дыры не поступает. Трое участников, вышедших в добровольно-принудительном порядке по окончании на подход к прессе (Решетников-Алиханов-Собянин) преимущественно пересказывали вступительную речь Путина. Вот по этим теням на стене все и делают глубокие выводы», — отмечает автор.

А вот телеграмм- канал РИАN обеспокоен судьбой рэпера Хаски и тем, что его не поддерживают коллеги по цеху. «Вот говорят, что рэп — это сегодня такой новый рок. Так вот сомнительно, товарищи. Где же ваши пресловутые принципы, ACAB? Протеста нет никакого. А как штаны у Урганта протереть, так очередь выстраивается», — грустит канал. «Нет, аэропорту срочно нужно давать имя Летова. Потому что вот это вот всё — мишура. Духа нет», — резюмирует анонимный автор.