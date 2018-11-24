Теперь готова: Испания согласилась на Brexit

Испания проголосует за выход Великобритании из состава Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

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«Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit», — приводит ФАН слова Санчеса.

Он уточнил, что короля Испании уже проинформировали о достижении Испанией соглашений по Гибралтару. Голосование за сделку по Brexit назначено на воскресенье, 25 ноября.

О том, что Евросоюз и Великобритания пошли на уступки Испании и согласились внести изменения в документы о выходе Соединенного Королевства из ЕС, стало известно днем ранее. На переговорах в Брюсселе в пятницу был предложен новый пакет соглашений, где учтены требования Испании.

В соответствии с этими изменениям, у Мадрида будет право участвовать в переговорах с Лондоном по поводу Гибралтара.

В настоящее время Лондон ведет переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС. Формально он запланирован на 29 марта следующего года, но, в соответствии с планом, после этого будет действовать переходный период до конца декабря 2020 года. Предполагается, что в это время Британия будет платить взносы в бюджет Евросоюза.

Испания наложила вето на соглашение по Brexit в связи со спорной ситуацией вокруг английского полуанклава на территории Пиренейского полуострова. Это произошло после телефонного разговора премьер-министра Испании Педро Санчеса с британским премьером Терезой Мэй. В своем твиттере Санчес сообщил, что после этих переговоров позиции сторон остались «далекими». Он также подчеркнул, что его правительство «всегда» будет защищать интересы страны. «Если не будет изменений, мы наложим вето на соглашение по Brexit», — заключил Санчес и, как оказалось позже, не обманул.

Госсекретарь МИД Испании Луис Марко Агириано объяснил, что Мадрид проголосует по поводу Brexit только после того, как получит декларацию и письменное обещание ЕС.

Что касается самих спорных пунктов, испанское правительство не устраивает, что в проекте не прописано, как Мадрид и Лондон будут вести диалог по Гибралтару, который имеет стратегическое положение в Гибралтарском проливе.

Испанцы установили контроль над этой территорией еще в XV веке. Но в 1704 году после войны за испанское наследие Гибралтар перешел в подданство британской короны и стал мощной военно-морской базой, которая стала опорным пунктом для осуществления колониальной экспансии Великобритании в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Военный статус Гибралтара, кстати, сохраняется до сих пор — там находится военно-морская база НАТО.

Впрочем, Испания никогда полностью не признавала потерю Гибралтара и на протяжении 300 лет пыталась отстоять свой суверенитет над ним.

Между тем сами гибралтарцы вовсе не в восторге от перспективы оказаться под патронажем Мадрида. На последнем референдуме, который проводился в регионе в 2002 году для выяснения, хотят ли жители Гибралтара перейти под «совместный суверенитет» Лондона и Мадрида, 98,97% участников голосования поддержали вариант сохранения британского подданства.

И это неудивительно, поскольку Лондон, в стремлении создать максимально благополучные условия на стратегически значимой заморской территории, предоставлял ей все возможные экономические блага. Налоговое законодательство Гибралтара было почти во всем идентично другой британской территории — Гонконгу, который вернулся под суверенитет Китая всего 21 год назад.

Экономика региона существенно зависит от взаимодействия с Испанией, поэтому границы и существующие таможенные нормы Гибралтар хотел бы оставить прежними.

На референдум по Brexit явилось 84% гибралтарцев, 96% из которых проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.

Для Мадрида это стало удачным поводом для возобновления векового спора, хотя главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сразу отметил, что территория не станет «разменной монетой» в отношениях Великобритании и Евросоюза.

Об этом он напоминал и в сложившейся ситуации, когда Испания грозилась не выпустить Великобританию из ЕС. «Несмотря на угрозы, с которыми мы столкнулись, вызовы, которые мы преодолели, и заявления некоторых о том, что Brexit станет для Испании лучшей возможностью за последние 300 лет получить суверенитет над Гибралтаром, или хотя бы частью его, Гибралтар, несмотря ни на что, будет включен в соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и переходный период», — подчеркнул Пикардо.

Он отметил, что Гибралтар «не может быть отдельной частью соглашения», а требования Испании назвал необоснованными.

При этом полностью разрушать отношения с Мадридом он не торопится. «Никто не должен думать, что мы интерпретируем какую-либо часть соглашения как возможность избежать этой политической реальности. Нам не нужно вето, чтобы сесть за стол переговоров», — заявил гибралтарский министр.