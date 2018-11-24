Разговоры о сроке: примут ли Украину в ЕС

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев дала знак украинцам о вступлении страны в ЕС, отмечает ФАН.

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Президент страны Петр Порошенко обещает своим согражданам, что республика вступит в ЕС уже в ближайшем будущем.

Впрочем, если опираться на заявления Меркель, то это самое ближайшее будущее наступит только через пять-восемь лет. Но и в этих словах Кононенко увидел позитивный знак: впервые были озвучены сроки вступления.

«Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок. Звучал срок пять-восемь [лет], который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС», — отметил он в эфире телеканала «Прямой».

Как бы то ни было, вопрос вступления Украины в ЕС все еще является довольно спорным не только из-за отсутствия реформ в стране, но и из-за ее конфликта с одним из членов объединения — Венгрией. Ранее Украина приняла закон о языке, нарушающий права нацменьшинств, в частности украинских венгров, которые проживают в Закарпатье. Нововведение вызвало претензии со стороны Будапешта, но министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти не намерены обсуждать свои законы с Венгрией.

«Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории», — написал он в своем твиттере.

Само обсуждение возможного вступления Украины в ЕС ведется уже довольно давно. Так, например, 22 ноября Петр Порошенко разместил в своем твиттере сообщение, в котором призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, призванный закрепить в конституции курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

По словам украинского лидера, конституционный суд дал «зеленый свет» на внесение изменений в конституцию Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Законопроект подразумевает внесение изменений в основной документ страны в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — подчеркнул Порошенко.

В тот же день появилась информация, что украинский парламент принял в первом чтении соответствующий законопроект.

По имеющимся данным, в его поддержку высказались 311 депутатов Рады при минимально необходимых 226.

Кстати, ранее украинский лидер назвал принятие законопроекта о фиксировании курса на НАТО новым поводом «помахать ручкой» российской стороне.

Порошенко вспомнил песню «До свиданья, Москва» и, говоря о России, процитировал строки про «ласкового мишу», которому пора возвращаться в «сказочный лес».

«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», — отметил Порошенко.

Он также назвал это сигналом для стран Запада, которые, по его словам, много раз говорили, что их двери открыты для украинской стороны.

Порошенко также отмечал, что не собирается спрашивать разрешения на европейскую и евроатлантическую интеграцию у своего российского коллеги Владимира Путина, сообщали в пресс-службе украинского лидера.

Он подчеркивал, что курс на независимость и евроинтеграцию — это «принципиальная позиция Украины».

«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа», — отметил глава украинского государства.

По его мнению, украинцы считают курс на ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства.

В то же время член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, слова которого приводит РИА «Новости», утверждает, что НАТО и Евросоюз не ждут вступления Украины в эти организации.

Более того, он уверен, что Украина станет «очередным нахлебником» для ЕС. Да и для НАТО Киев, по его словам, не представляет никакой ценности.

Впрочем, он отметил, что Украина имеет полное право вступать в любые организации.