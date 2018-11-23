«Протест не принимаем»: Кремль ответил Порошенко по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Крым в пятницу, 23 ноября, является «брутальным нарушением международного права», передает ФАН.

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«Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов Крым российским не станет», — добавил украинский глава.

По его словам, министерству иностранных дел Украины поручено отреагировать на визит, правда, Порошенко не уточнил – как.

«Этот протест мы не принимаем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского МИДа.

Двумя днями ранее депутаты Верховной рады Украины воспользовались картой страны, на которой нет Крыма. Инцидент произошел на заседании комиссии Рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах.

В ходе заседания был использован слайд с картой, на которой отсутствует полуостров. Депутаты не обратили на это внимания и продолжили дискуссию.

За три дня до этого

госсекретарь США Майк Помпео пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину давить на Россию пока она «не вернет контроль над Крымом Украине».

Об этом он сказал в ходе заседания США — Украина по стратегическому партнерству.

Накануне третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за гуманитарные, культурные и социальные вопросы, принял резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму. Подобный документ принимается ГА ООН уже третий раз подряд, однако в сравнении с предыдущими годами резолюцию поддержало меньше стран.

В 2016 и 2017 годах резолюцию Украины поддержало 70 государств мира, а в 2018-м — 67. Против выступили 26 стран. Еще 82 воздержались. Оба прошлых раза воздерживались 77 и 76 государств соответственно, а против все так же выступало 26 держав.

Большая часть поддержавших резолюцию — страны Европы, США, Турция и Великобритания. В числе противников: Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР и другие.

«Именно в украинском государстве преследуют за свободу слова, вмешиваются в религиозные дела, осуществляют внесудебные расправы, аресты и убийства. Данная резолюция очень характеризует нынешнее состояние дел в международных отношениях. То есть ложь стала нормой в деятельности США, стран ЕС и тех, кто их поддерживает», — прокомментировал ситуацию член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Стоит также отметить, что

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябрьском отчете Regional Economic Outlook. Europe данные по Крыму и городу Севастополь учел в составе общероссийских экономических показателей.

Документ МВФ посвящен общеевропейскому замедлению темпов роста экономики. Аналитики фонда считают, что на бизнес оказывают высокое давление цены на энергоносители, снижение внешнего спроса, а также развертывание торговых войн.

Эксперты в этой связи заявили, что признание государственной принадлежности какой-либо территории на деловом уровне считается примером «общемировой практики», когда бизнес противоречит политическим позициям.

Нынешним летом Киев также заявлял протесты в связи с визитом в Крым Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Путин прилетал, чтобы посетить открытие фестиваля «Опера в Херсонесе».

В Киеве заявили, что считают этот визит и любые другие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление МИД Украины, подчеркнул, что президент Путин приехал в российский регион, а заявления украинского внешнеполитического ведомства связаны с желанием Киева отвлечь внимание граждан от внутриполитических проблем.

Интересно, что в мае Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым. Как сообщил ректор вуза Юрий Лянной, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», были на практике на полуострове с 27 апреля по 7 мая. По его словам, поездка была согласована со Службой безопасности Украины. При этом в самой СБУ данные сведения не подтвердили, передает НСН.