Назвали дату: когда пройдет пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии», — уточняется в официальном сообщении.

Традиционно российский лидер начнет общаться с представителями прессы в полдень по московскому времени. При этом место проведения мероприятия пока что неизвестно.

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Большая пресс-конференция Путина с 2001 года является традиционным форматом общения Путина с журналистами. Как правило, сначала президент представляет некоторые экономические и социальные показатели, после чего отвечает на вопросы представителей СМИ.

Пресс-конференция в 2018 году станет 14-й по счету. Следует отметить, что Владимир Путин с 2008 по 2011 годы не проводил подобных мероприятий — тогда он занимал позицию премьер-министра РФ.

В 2001 году, когда Путин впервые дал Большую пресс-конференцию, общение продлилось немногим более полутора часов.

Самая же продолжительная встреча со СМИ прошла в 2008 году — тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Прошлогодняя пресс-конференция также была достаточно продолжительной — 3 часа 50 минут. В частности, именно на ней стало известно, что президент будет выдвигаться на новый срок как независимый кандидат.

Интерес публики вызывают не только ответы российского президента на актуальные вопросы по внутренней и внешнеполитической повестке, но и способы, которыми журналисты пытаются привлечь внимание главы государства. Многие приносят с собой плакаты с самыми разными лозунгами и надписями.

За время проведения конференций представители СМИ приносили с собой икону Богородицы, огромную неваляшку в цветах триколора и надписью «Нас не завалить», огромные «паспорта» гражданина РФ, силуэт озера Байкал с надписью «БАЙКАЛ ОМУЛЬ ЛЮДИ». Также запомнились таблички «Вятский квас», «Дайте слово Омску» и плакат «Вологодским оптимистам про овес».

В 2017 году журналисты уделили значительное внимание внешней политике России, в частности, интересовала военная кампания в Сирии, проблема беженцев, от которой страдает Турция — стратегический партнер Москвы в САР. Тогда же Путин обозначил, что «один из главных источников терроризма — низкий уровень образования».

Президент России дал понять, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ), действовала в Сирии с попустительства США, хотя и не указал на эту страну прямо. Также он напомнил, что другая террористическая группировка — «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (также запрещена в РФ) – была создана при поддержке Вашингтона для борьбы с СССР в Афганистане, а закончилось это все трагическими событиями 11 сентября 2001 года, когда на США была совершена крупнейшая в истории террористическая атака.

Вместе с тем Владимир Путин отказался давать оценку действующему американскому президенту Дональду Трампу, отметив, что подобные суждения должны дать избравшие Трампа граждане США, а не президент России.

«С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было «ты» или «вы», перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да», — добавил при этом Путин.

Кроме того, именно на пресс-конференции 2017 года Владимир Путин рассказал о планах правительства скорректировать параметры пенсионной системы в России.

В прошлом году не обошлось и без курьезных ситуаций. В частности, руководитель Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб притворился журналистом, чтобы рассказать президенту о проблемах, с которыми сталкивается рыбная индустрия страны.

«Я вас обманул, я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Согласен, плохо! Но мы три с половиной года землю жуем зубами, мы рвемся <…>, чтобы выжить, и мы знаем, как выжить, как повернуть дальневосточную рыбу так, что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет продаваться, а не по 300», — заявил тогда представитель комбината. Впрочем, передать свои предложения он так и не сумел.