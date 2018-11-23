От Минска до Ливии: до чего договорился Лавров с коллегами. LIVE

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Министр иностранных дел Италии, говоря о Ливии, заявил, что Италия рассчитывает на поддержку Москвы в ливийском урегулировании.
«Мы очень оценили участие премьер-министра Дмитрия Медведева в конференции по Ливии в Палермо и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество РФ в достижении ливийского урегулирования», — сказал итальянский министр.
Также он сообщил, что Рим считает реальным проведение выборов в Ливии до начала лета будущего года, хотя «отдает себе отчет во всех сложностях». «Для нас это [конференция] стала важным этапом, для нас Ливия всегда важна, хотя бы из-за географической близости. Наша цель - обеспечение безопасности и стабильности Ливии, эту цель разделяет международное сообщество», — отметил Моаверо-Миланези.
На пресс-конференции была также затронута тема ливийского кризиса. Сергей Лавров призвал не забывать о причинах, которые привели Ливию к этой ситуации.
«Все беды современной Ливии связаны с агрессией НАТО, грубейшим нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Мы сегодня говорили о том, что стремиться искать урегулирование кризисов в Ливии, в других странах этого многострадального региона нужно, отталкиваясь от того, что мы имеем сегодня, но ни в коем случае нельзя забывать о причинах, которые ввергли этот регион в пучину междоусобицы и дали толчок бурному росту терроризма, незаконному обороту оружия и, в общем-то, беспрецедентной волне мигрантов, в том числе в Европу», — сказал российский министр.
Очередное заседание совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о котором сказал Лавров, состоится в Милане 6-7 декабря. Ожидается, что он возглавит российскую делегацию на форуме.
Пресс-конференция подошла к концу.
В свою очередь, Сергей Лавров в очередной раз отметил, что осуждению Запада на мировой арене подвергаются выборочные ситуации. Он заявил, что Россия «не будет умолять» о снятии санкций. Также Лавров подчеркнул, что европейские страны несут огромные финансовые потери в связи с этой ситуацией. По словам главы МИД, США ввели ограничительные меры, чтобы избежать конкуренции.
Энцо Моаверо-Миланези также заявил, что вопрос санкций был решен на уровне Евросоюза.
«Это повестка дня, которая будет обсуждена следующим советом министров в Брюсселе в декабре», — сообщил глава итальянского МИД. По его словам, тогда и будут приняты решения насчет продления санкций. При этом, он отмечает, что Италия несет определенные потери из-за ограничительных мер в сторону России.
«Санкции плохо влияют на нашу экономику, но есть принципы международного права, которые надо уважать», — заключил он.
Энцо Моаверо-Миланези, говоря о санкциях против РФ, заявил о необходимости соблюдения международного права. «Они обеспечивают безопасность и защищают слабые позиции. Все нормы надо применять к конкретным случаям, часто бывают и разногласия. Надо садиться за стол и разговаривать», — сказал он.
«Керченский пролив — это российский пролив. Не случайно мы вынуждены усилить присутствие пограничников, после того, как Украина обещала взорвать Крымский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции со стороны западных партнеров», — сказал Лавров.
Лавров, отвечая на вопрос о ситуации в Азовском море, подчеркнул, что Азовское море является внутренними водами России и Украины. Соответственно, Россия имеет право проводить инспекции. Он заверил, что с апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана о проверке со стороны РФ.
«Мы не слышали в выступлениях наших европейских коллег, которые сейчас переживают по этому достаточно вымышленному поводу в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся, захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать с молотка сами суда, — отмечает Лавров. — Никто из ныне пекущихся о чистоте событий в Азовском море тревог по этому поводу не высказывал. Не вижу других объяснений, кроме того, что в очередной раз пытаются изобрести предлог, чтобы оказать давление на РФ», — сказал он.
Лавров сообщил, что Россия отмечает усилия Саудовской Аравии по расследованию дела Хашкаджи. «Необходимо как можно скорее завершить расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями. Будем ждать дальнейшего вынесения окончательного вердикта», — сказал Лавров.
Энцо Моаверо Миланези заявляет о важности продолжения диалога по стабилизации ситуации в Ливии для безопасности Италии и всех стран, которые страдают в данный момент.
Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на принятие важных решений на СМИД ОБСЕ по антитеррору и вопросам обеспечения прав нацменьшинств.
«Мы обсудили ход подготовки к СМИД ОБСЕ, где Италия сейчас является председателем, — отметил глава МИД РФ. — Мы рассчитываем на принятие значимых решений, в том числе антитеррористических и антинаркотических. Россия также будет продвигать договоренности, которые касаются защиты языковых и образовательных прав национальных меньшинств, и договоренности о необходимости обеспечивать в соответствии с имеющимися обязательствами свободный доступ прессы и общественности к информации».
Пресс-конференция по итогам встречи, тем временем, началась.
Ожидается, что на встрече с главой итальянского МИД стороны обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку дня. Также Сергей Лавров и Энцо Моаверо-Миланези значительное внимание уделят вопросам урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, выполнения минских соглашений, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Как сообщает ТАСС, стороны не обойдут стороной и повестку дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Милане 6-7 декабря под итальянским председательством пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, участие в котором глава российского внешнеполитического ведомства уже подтвердил. Также Лавров и Моаверо-Миланези обсудят возможности дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава МИД России принимает участие в форуме на постоянной основе с первого года его существования. На открытии конференции выступил президент Италии Серджо Маттарелла и глава итальянского МИД. Закрывает форум по традиции премьер-министр Италии.
В этом году в центре обсуждений станут вопросы обеспечения безопасности в Средиземноморском регионе после поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Участники конференции обсудят миграционную проблему, которая является крайне важной по обе стороны Средиземноморья. На форуме заявлялись выступления президента Ирака Бархама Салеха, министров иностранных дел Египта, Иордании, Ирана, Ливии, Мальты, Омана, Палестины, а также заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На отдельной дискуссии по Сирии заявлено участие спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, который до конца года покинет этот пост.
Сегодняшний день для Сергея Лаврова оказался очень насыщенным. Он успел встретиться с избранным президентом Ирака Бархамом Салехом и с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Кроме того, источник в российской делегации сообщил журналистам, что сегодня у Лаврова также запланированы переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой МИД Японии Таро Коно.
Добрый день, дорогие читатели. Сейчас в Риме за закрытыми дверями проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его итальянского коллеги Энцо Моаверо-Миланези. По ее итогам состоится пресс-конференция.
Сергей Лавров прибыл в столицу Италии вчера для участия в международной конференции «Средиземноморские диалоги». В четверг он провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте, который в октябре посетил Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Мы ценим, что в текущих непростых условиях в Европе итальянские партнеры не прекращают взаимодействие с Россией», — рассказал глава МИД РФ в интервью итальянскому агентству АДЖИ, приуроченному к визиту. Сергей Лавров также отметил, что около 500 итальянских компаний и банковских организаций продолжают работать в России, несмотря на «спираль санкций».