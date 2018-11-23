От Минска до Ливии: до чего договорился Лавров с коллегами. LIVE

Министр иностранных дел Италии, говоря о Ливии, заявил, что Италия рассчитывает на поддержку Москвы в ливийском урегулировании.

«Мы очень оценили участие премьер-министра Дмитрия Медведева в конференции по Ливии в Палермо и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество РФ в достижении ливийского урегулирования», — сказал итальянский министр.

Также он сообщил, что Рим считает реальным проведение выборов в Ливии до начала лета будущего года, хотя «отдает себе отчет во всех сложностях». «Для нас это [конференция] стала важным этапом, для нас Ливия всегда важна, хотя бы из-за географической близости. Наша цель - обеспечение безопасности и стабильности Ливии, эту цель разделяет международное сообщество», — отметил Моаверо-Миланези.