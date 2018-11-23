«Революция роз»: что случилось в Грузии 15 лет назад

Грузинская революция 2003 года получила свое название благодаря розам, которые нес ее лидер — будущий президент страны Михаил Саакашвили — по дороге в парламент. С букетом роз он направился к занимавшему на тот момент пост президента Грузии Эдуарду Шеварднадзе.

Саакашвили и его тогдашние сторонники — лидеры оппозиции Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания — были разгневаны фальсификациями в пользу партии Шеварднадзе на парламентских выборах. Будущие лидеры революции требовали пересчета голосов.

Обстановка в парламенте была накалена, и охрана приняла решение вывести президента из зала. Тогда на оставленную трибуну взошел Саакашвили, и, перед тем как обратиться к депутатам, выпил из стакана президента остывающий чай. По старой, еще советской привычке бывший руководитель компартии Грузии любил пить чай из стакана с железным советским подстаканником.

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Шеварднадзе оставалось быть президентом лишь несколько часов — на следующий день он встретился с Саакашвили и его сторонниками для переговоров, которые проходили при фактическом посредничестве России: урегулировать ситуацию прилетел министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

Иванов не был чужим для Грузии человеком — у него были грузинские корни. Переговоры завершились тем, что Шеварднадзе объявил об отставке, поняв, что сила не на его стороне — против него выступили даже силовики, которые отказались разгонять сторонников Саакашвили, которого по иронии судьбы ввел в политику сам Шеварднадзе. Будущий президент Грузии работал министром юстиции.

Уход с поста президента стал концом политической карьеры Шеварднадзе — одного из видных политиков не только Грузии, но и СССР. Именно он во времена перестройки возглавлял советский МИД и вел переговоры с коллегами из крупнейших мировых держав.

Грузия, которая в 1990-е годы приняла его как спасителя после падения первого президента — авторитарного Звиада Гамсахурдиа, устала от Шеварднадзе.

Несмотря на то что «революцию роз» часто принято называть «американским проектом», это не совсем так — США лишь использовали ситуацию в своих целях. Народное недовольство коррупцией в окружении Шеварнадзе и вседозволенностью силовиков зрело в стране давно, хотя в Госдепартаменте, действительно, присматривались к молодым реформаторам как в возможной замене Шеварднадзе.

При этом различные американские НКО, действительно, помогали противникам президента. Определенную роль сыграл и миллиардер Джордж Сорос, который часто преследовал свои цели, не совпадающие с интересами Белого дома. Известно, что Сорос активно помогал грузинскому молодежному движению «Кмара», созданному по образцу сербского объединения «Пора», боровшегося против власти авторитарного президента Слободана Милошевича.

В то же время, как рассказывал «Газете.Ru» американский политолог Линкольн Митчелл, лично принимавший участие в событиях «революции роз», произошедшее в Грузии развивалось по непредсказуемому сценарию:

«За две недели до краха Шеварднадзе казалось, что он будет у власти всегда, через две недели после вам уже объясняют, что все было предопределено. На самом деле понять, что же на самом деле произошло, крайне трудно. К примеру, я точно знаю, что США не хотели свержения Шеварднадзе, и одна из главных причин в том, что он был в числе пятнадцати мировых лидеров, которые поддержали вторжение в Ирак».

В России к уходу Шеварднадзе также отнеслись спокойно, так как Кремль тоже испытывал определенное раздражение в связи с бездействиями грузинского лидера в связи с активностью чеченских боевиков в Панкисском ущелье. Россия в то время сохраняла не только политическое, но и военное влияние в Грузии. На территории страны в то время оставались несколько российских военных баз, организованных на основе бывших баз в советской Грузии.

Москва достаточно ровно относилась к новому грузинскому руководству и Саакашваили, в частности, который стал президентом по итогам второго тура голосования. В марте 2004 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победил блок Саакашвили и его тогдашней соратницы — спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе — «Национальное движение — демократы».

Добрый ласковый «Мишико»

Поначалу «Мишико», как его называли жители, импонировал грузинам, особенно молодым, ведь им нравился его европейский стиль и решительная борьба с коррупцией. При нем в Грузии началось активное строительство, начаты экономические реформы, проведена реформа дорожной полиции и было покончено с взятками на дорогах.

В Грузию зачастили западные и российские специалисты. Российский экономист Лариса Бурлакова даже написала книгу «Почему у Грузии получилось», где проанализировала опыт грузинских реформ.

В то же время противники Саакашвили, несмотря на демократическую риторику, видели в нем вождистские черты и сравнивали президента-реформатора с первым лидером постсоветской Грузии Звиадом Гамсахурдия.

Стоит отметить, что именно при Саакашвили состоялось торжественное перезахоронение Гамсахурдиа, умершего на родине в тогда еще мятежной Чечне.

Однако, несмотря на определенные успехи грузинской экономики, уже через два года после прихода к власти Саакашвили в стане его сторонников начался раздрай. Он был вызван смертью в 2005 году премьер-министра и соратника Саакашвили по «революции роз» Зураба Жвании. Тот, по официальной версии, погиб от отравления угарным газом, однако оппозиция считала, что в смерти премьера были виноваты люди из окружения Саакашвили.

В сентябре 2007 года в Тбилиси начались массовые митинги против решения властей закрыть оппозиционные телеканалы. Грузинский президент, отношения которого с Москвой к тому времени резко ухудшились, обвинил Россию в помощи протестантам.

Политическим концом Саакашвили стал краткосрочный конфликт с Россией в августе 2008 года из-за Южной Осетии. Желая вернуть самопровозглашенную республику силой, Саакашвили столкнулся с жесткой позицией Москвы, которая начала операцию по «принуждению к миру». РФ мотивировала свои действия тем, что большинство жителей Южной Осетии имели российское гражданство.

В ноябре 2013 года второй президентский срок Саакашвили подошел к концу, а за год до этого его партия проиграла выборы — часть из его соратников перешло в оппозицию.

Уйдя из грузинской политики, Саакашвили ушел в политику украинскую и работал губернатором Одесской области.

Однако, поссорившись с президентом Украины Петром Порошенко, некогда другом юности, был вынужден уехать и оттуда. В Грузию вернуться Саакашвили не смог — новые власти начали уголовное преследование экс-президента, которого обвиняли в применении силы против протестующих и превышении полномочий. Сам Саакашвили в настоящее время проживает в Нидерландах, на родине своей жены Сандры.

Недавно Саакашвили, бывший рядовой погранвойск КГБ СССР, рассказал, что у него «туго со средствами», и он считает себя «малоимущим». Как признался экс-президент в интервью грузинской компании «Палитраньюс», он не собирается возвращаться в Грузию, даже если президентом на декабрьских выборах станет его соратник экс-глава МИД Григол Вашадзе.

«Мы были одной из самых успешных властей в истории Грузии, но та власть уже не должна возвращаться», — сказал он.