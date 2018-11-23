«Это диктатура»: Браудер гонит Россию из Интерпола

Членство России в Интерполе должно быть приостановлено по инициативе Канады. С таким предложением выступил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обратившись по видеосвязи к членам канадского парламента.

«В уставе Интерпола есть правило, позволяющее ему исключать страны, нарушающие правила. Раньше это правило никогда не использовалось. И я сказал канадскому парламенту и правительству, что Канада должна предложить исключить Россию из Интерпола», — заявил финансист.

Браудер заявил, что сотни человек по всему миру преследовались Интерполом по требованию российской стороны. В их числе, добавил он, находятся адвокаты и правозащитники.

Реклама

По словам финансиста, Интерпол не предназначен для «погони за политическими врагами» и не должен становиться «орудием диктатуры», цитирует его ФАН.

В 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден в России на девять лет лишения свободы за махинации с налогами. В 2017 году он также был признан виновным в намеренном банкротстве предприятия «Дальстепь», но ужесточения наказания не последовало. За неделю до обращения к парламенту Канады в отношении Браудера в России возбудили третье уголовное дело — его обвиняют в создании преступного сообщества.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов убежден, что заявление Браудера является очередной попыткой демонизировать Российскую Федерацию.

«Предложение господина Браудера о выводе России из Интерпола неприемлемое. Во-первых, инициатором обращения не может быть человек, который имеет небезгрешную биографию: он сам нарушал законы Российской Федерации. Во-вторых, есть все сообщество, которое входит в состав Интерпола. Россия является активным участником этого сообщества, функционал, который возложен на участников, ни разу не нарушала», — подчеркнул он в разговоре с НСН.

Интерпол в последнее время оказался в центре внимания российских СМИ. Это связано с выборами нового главы международной полицейской организации.

Британская газета The Times называла россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.

Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации практически гарантировано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вмешательством в выборы» коллективное письмо американских сенаторов, в котором они требуют не допустить избрания российского офицера Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление», — заявил Песков на пресс-конференции в Сочи.

Представитель Кремля призвал дождаться результатов выборов главы международной полицейской организации.

Под документом, в котором Прокопчук сравнивается «с лисой в курятнике», стоят подписи республиканца Марко Рубио, а также членов Демократической партии Джена Шахина и Криса Кунса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания.

«Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России», — заявила Захарова.

Она отметила, что власти США оказались охвачены антироссийской истерией. «Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя», — добавила Захарова.

Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Он будет возглавлять организацию два года. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Мэн Хунвей, прежде занимавший пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае по подозрению в коррупции.

В начале октября генеральный секретариат Интерпола заявил об отставке арестованного в КНР Мэн Хунвэя. Спустя месяц французская полиция завершила расследование по делу о его исчезновении. Следствие не обнаружило никаких данных, указывающих на то, что преступление произошло на территории Франции.