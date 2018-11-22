МИД: ЕС обвиняет Россию и забывает про Украину

Европейский союз предъявляет претензии Москве по поводу напряженной ситуации в Азовском море, однако абсолютно не обращает внимания на провокационные шаги Киева в акватории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинская сторона намеренно нагнетает напряженность в Азовском море, делая заявления о некой «линии разграничения» и привлечении сил НАТО в регион.

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Ранее, в понедельник главы дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что ЕС недоволен действиями России в Азовском море, в частности тем, что российские пограничники проверяют суда в акватории. Брюссель ожидает, что подобная политика прекратится, иначе в ближайшее время в отношении Москвы будут применены «соответствующие меры» .

Захарова, комментируя обвинения Могерини, напомнила, что Евросоюз так и не сформулировал позицию в отношении силового захвата российского траулера «Норд», произведенного Украиной 25 марта. Экипаж судна в течение полгода удерживался по надуманным основаниям.

Остается только догадываться, в какой степени «забота ЕС о правах человека перевешивает конъюнктурные интересы», считает представитель ведомства.

Захарова также призвала Евросоюз осознать, что агрессивная политика Киева в регионе влечет за собой ответные меры Москвы, которые она предпринимает для поддержания своей безопасности в Азовском море. Кроме того, отметила дипломат, российские пограничники досматривают не только украинские, но и российские корабли, а также суда под флагами других стран в очереди на прохождение Керченского пролива.

Москва также надеется на ответственность и открытость действий Евросоюза в отношении РФ.

«Что касается озвученных госпожой Могерини планов разработать некие конкретные меры по поддержке «затронутых регионов Украины», нам о намерениях Еврокомиссии на этот счет ничего не известно», — отметила Захарова.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими погранслужбами в марте нынешнего года. На борту находились 10 членов экипажа, все — граждане РФ. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. В октябре рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041, задержанного Россией в Азове за браконьерство.

Тем не менее капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор удерживается на территории Украины, где ему предъявлены обвинения в якобы незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе в херсонском порту был задержан российский танкер «Механик Погодин». Позднее украинская сторона заявила, что судно будет заблокировано в порту на три года.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом, отметив, что судно «Норд» было задержано в водах общего пользования Азовского моря, что противоречит международным нормам.

Российские погранслужбы усилили досмотры судов в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. Киев в ответ заявил, что российская сторона проводит излишне жесткую политику задержания и осмотра судов.

В начале октября Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, анонсировал создание в Азовском море корабельно-катерной группы, а также заявил, что страна будет наращивать свое военное присутствие в регионе. Соответствующее решение было официально одобрено президентом Петром Порошенко, отмечает ФАН.

После этого командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко рассказал, что основной базой Военно-морских сил страны в акватории станет город Бердянск в Запорожской области. В свою очередь в Мариуполе (Донецкая область) и Геническе (Херсонская область) будут находиться пункты базирования.

Как отметил адмирал, укрепление обороноспособности Запорожской области стало первоочередной задачей для Киева после того, как Россия открыла Крымский мост и «стала блокировать» движение украинских судов через Керченский пролив.

«Мы увеличиваем присутствие на Азовском море из-за наращивания катерной группировки, прихода кораблей и дислокацию морской пехоты и артиллерии. Это делается по принципу совместного базирования», — сказал он.