«Еле языком ворочал»: на Украине рассказали о пьянстве Порошенко

Нынешний президент Украины Петр Порошенко зимой 2013/14 годов, когда разворачивались события так называемого евромайдана, пьянствовал. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива.

«Я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал», — заявил Кива.

По его словам, протестующие на площади Независимости в центре Киева делились на две неравные категории. Первые «с отмороженными пальцами стояли на улице в 40-градусный мороз», отметил бывший советник, а вторые «пьянствовали» в штабе оппозиции в Доме профсоюзов.

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Кроме Порошенко, он также видел «бухого Виталия Кличко», который впоследствии стал мэром Киева. Кива добавил, что от таких впечатлений «у него в голове все перемешалось».

Как сообщает ФАН, это уже не первый раз, когда Порошенко обвиняют в злоупотреблении алкоголем. В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины.

По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео, можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта, жмет руку какому-то журналисту, и уходит восвояси.

На Новый год выпивший Порошенко стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщает НСН.

На записи слышно, как один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко обрадовался звонку и отметил, что это для него очень важно. Порошенко поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — заявил один из телефонных хулиганов.

Внимание публики привлекает и любовь украинского президента к отдыху в ресторанах и за границей. С 1 по 8 января 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.

После запроса СМИ в администрации Порошенко признали, что он отдохнул на Мальдивах. При этом отмечалось, что поездку он оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию постфактум в администрации президента Украины объяснили соображениями безопасности.

В мае нынешнего года картина, посвященная отдыху Порошенко на Мальдивах, стала предметом оживленного торга в Киеве. Полотно «Петр и Мальдивы», которое изображает обнаженного украинского лидера в окружении ангелов на фоне песчаного пляжа, выставила на продажу заместитель главного редактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светлана Крюкова, назначив стартовую цену в размере $100.

Вскоре после того как стоимость отдыха Порошенко стала известна общественности, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал главу государства за то, что его роскошный отдых плохо соотносится с небогатой жизнью большинства граждан страны.

«Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности», — написал Кравчук в своей газетной колонке.

Критику на Украине вызывала поездка делегации Порошенко в Вену и его участие в Венском балу. Как сообщалось на сайте Единого портала использования публичных средств, транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту Киев — Вена — Киев была оплачена 2 февраля. Обошлось это бюджету Украины в 800 тыс. гривен (почти $30 тыс.).