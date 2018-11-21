Убийство журналиста: Трамп не в обиде на принца

Президент США заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман мог «знать об этих трагических событиях», но «мог и не знать». Издание Vox, комментируя эти слова, назвало их «странными».

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Во вторник ЦРУ должно было ознакомить Трампа с выводами своего расследования об убийстве известного саудовского журналиста. Согласно первоначальным выводам разведуправления, которые были опубликованы в американских СМИ, приказ о его убийстве лично отдал наследный принц Мухаммед бен Салман. На данный момент неизвестно, получил ли глава Белого дома доклад.

Журналист, проживавший в Турции, исчез, когда пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за оформлением документов. Анкара позже заявила, что убийство Хашукджи осуществила группа приехавших в Турцию саудовских «силовиков». Турецкие спецслужбы передали своим саудовским коллегам запись, на которых слышны мольбы Хашукджи.

Заявления американского президента дают понять, что он не собирается вводить серьезных санкций против Саудовской Аравии, что уже вызвало резкую реакцию со стороны демократов в американском конгрессе. Известный критик Трампа, сенатор Дианна Фейнштайн заявила, что решение Трампа не наказывать принца Салмана идет вразрез со «всеми ценностями, на которых стоит США».

Позитивные заявления Трампа о Саудовской Аравии привели к резкому снижению цен на нефть, которые поднялись после заявлений о возможности введения санкций против Саудовской Аравии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,29%, до $61,92 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,53%, до $52,89 за баррель.

Как отмечает телеканал CNBC, заявления Трампа прозвучали за две недели до встречи стран-членов нефтедобывающих стран ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос добычи нефти. Трамп ранее призывал ОПЕК снизить цены на нефть, обвинив организацию в манипулировании стоимостью барреля.

Кроме нефти, в отношениях с Саудовской Аравией для Трампа также важен и фактор Ирана — американский президент особо отметил в своем выступлении, что королевство является важным союзником в борьбе с Тегераном.

Ранее The New York Times отмечала: ситуация наглядно свидетельствует о том, как упорно Трамп решил поддерживать своего союзника. Он даже не хочет принимать во внимание доказательства, которые могли бы поколебать его доверие, несмотря на потенциальный конфликт с собственной разведкой, пишет NYT.

Подобная позиция Трампа воплощает новую американскую внешнюю политику, которая становится все более изоляционистской.

Заявления Трампа отчасти укрепляют позиции наследного принца Салмана в глазах американских политиков, однако в самом королевстве позиции недовольных им усиливаются.

Некоторые члены саудовской королевской семьи из-за дела об убийстве Хашукджи, как сообщает Reuters, постараются не допустить, чтобы наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал королем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевском дворе.

По словам собеседников агентства, «десятки» других принцев и членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив. Сам монарх находится в преклонном возрасте — ему 82 года — и имеет проблемы со здоровьем.

Кроме того, источники сообщили, что западные страны поддержат Ахмеда после смерти саудовского короля.

В европейских странах, где Саудовская Аравия часто подвергалась критике, с надеждой смотрели на принца Салмана, который не скрывал реформистских взглядов. Однако убийство журналиста резко ухудшило его образ. Одним из индикаторов здесь должен стать саммит «большой двадцатки» (G20) в Аргентине. Принц Салман поедет туда, и пока неясно, будут ли европейские лидеры сторониться общения с ним. Хотя Трамп уже выразил готовность провести с ним беседу, если тот прибудет на встречу.

Однако, как считает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, репутацию принца порочат те, кто хочет повлиять на итоги передачи власти в королевстве. Он обращает внимание на заявления саудовских властей о том, что Эр-Рияд будет следовать саудовским законам. «Все остальные расследования или вопросы ничтожны с точки зрения саудитов», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт добавил, что

в настоящее время принц и король-отец вместе посещают различные провинции страны. «Это означает, что создается почва для престолонаследия», — полагает Карасик.

Ранее король Саудовской Аравии подписал указы об освобождении от должностей ряда высших сотрудников Службы общей разведки, а также о создании специального комитета по ее реформированию и четкому определению полномочий. Затем прокуратура Саудовской Аравии признала, что убийство оппозиционера было не случайным, а преднамеренным. Под арестом находятся пять человек, которых подозревают в организации убийства журналиста, им может грозить смертная казнь.

США ранее ввели санкции против 17 должностных лиц Саудовской Аравии, которых они считают причастными к трагедии с журналистом в рамках «закона Магнитского». Он касается ареста средств и невозможности въезда на территорию Соединенным Штатов лицам, которых подозревают в нарушении прав человека.