Проигрыш россиянина: кто возглавил Интерпол. LIVE

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По уставу Интерпола, в обязанности президента входит: руководство прениями на сессиях генассамбели и ее исполкома, контроль соответствия деятельности Интерпола решениям генассамблеи и исполкома, поддержка постоянной непосредственной связи с генсеком организации.
Не выбирать генерал-майора МВД России на пост главы Интерпола призывали и американские сенаторы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.
Политики заявляли, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — «то же самое, что поставить лисицу во главе курятника». В заявлении сообщалось, что Россия «регулярно злоупотребляет» возможностями Интерпола, чтобы «преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Сенаторы подчеркнули, что Прокопчук был лично вовлечен в эту «стратегию запугивания». В связи с этим американские политики призвали всех 192 членов международной организации проголосовать против кандидатуры россиянина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил сенаторов США в давлении и грубом вмешательстве в выборы главы Интерпола.
«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», — сказал Песков.
Соответственно, представитель Южной Кореи лидировал на всех трех этапах голосования, при чем с большим отрывом.
И, наконец, в третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук — 37,7%.
Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука — 39,6%.
Также в своем твиттере Аваков выложил результаты трех туров голосования. в первом туре голосования Ким Чон Ян получил 60.5% голосов, россиянин Прокопчук — 39.5%.
Арсен Аваков в своем твиттере уже поделился радостью касательно избрания представителя Южной Кореи. «Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!», — написал Аваков.
Reuters сообщает, что новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — об этом говорится в твиттере организации.
Издание подчеркивает, что избрание Прокопчука стало бы для Кремля «значительной победой». Подобная оценка перспектив сильно обеспокоила страны, чьи отношения с Москвой далеки от идеальных. В первую очередь, свое возмущение высказала Украина. Глава МВД страны Арсен Аваков, объясняя причину протеста со стороны Киева, заявил, что Россия якобы «злоупотребляет возможностями Интерпола для преследования политических оппонентов». По его словам, россиянин во главе Интепола является гибридной угрозой для всего мира.
К слову, информация о возможном назначении Прокопчука на высокий пост международной организации появилась также на Западе. «Главным претендентом» его назвала британская газета The Times. Источник издания в британском правительстве рассказал, что власти Великобритании уверены в победе Прокопчука и не намерены препятствовать его назначению.
Единственным конкурентом россиянина газета называет гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. При этом не исключается, что ЮАР тоже решит выдвинуть своего кандидата на пост главы организации.
В этом году утверждение нового президента организации стало политизированным как никогда раньше. Дело в том, что главным кандидатов на эту должность является гражданин России и один из четырех действующих вице-президентов организации Александр Прокопчук. Его кандидатура стала причиной серьезных споров на Западе.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Дубае проходит завершающий день Генеральной ассамблеи Интерпола, в ходе которого состоится голосование по утверждению кандидатуры нового президента международной полиции.
Мы будем следить за ходом голосования и мировой реакцией на его результаты в режиме онлайн.