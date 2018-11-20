Проигрыш россиянина: кто возглавил Интерпол. LIVE

Не выбирать генерал-майора МВД России на пост главы Интерпола призывали и американские сенаторы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.

Политики заявляли, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — «то же самое, что поставить лисицу во главе курятника». В заявлении сообщалось, что Россия «регулярно злоупотребляет» возможностями Интерпола, чтобы «преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Сенаторы подчеркнули, что Прокопчук был лично вовлечен в эту «стратегию запугивания». В связи с этим американские политики призвали всех 192 членов международной организации проголосовать против кандидатуры россиянина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил сенаторов США в давлении и грубом вмешательстве в выборы главы Интерпола.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», — сказал Песков.