Смотрящий по России: Джону Болтону — 70

Один из главных «ястребов» американской администрации, Джон Болтон внешне напоминает джентльмена из старого американского кино, а некоторые журналисты даже находят в нем нечто общее со знаменитым американским писателем Марком Твеном.

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Правда, когда на одном из сайтов Болтона сравнили с писателем, посетитель оставил там такую запись: «Марк Твен имел прекрасное плутовское чувство юмора, а Болтон — человек, который его лишен».

Однако это не совсем так — в чувстве юмора американского чиновника смог убедиться автор этой статьи во время пресс-конференции в Москве на тему разоружения в 2000-е годы. Когда один из журналистов сказал, что оставшиеся без дела ракетные тягачи можно использовать, чтобы «катать туристов», он долго смеялся. Знающие Болтона рассказывают, что он может быть весьма обаятельным в личном общении.

Вместе с тем он один из самых жестких переговорщиков, известный к тому же большой неприязнью к режимам, которые не устраивают США.

Особой «любовью» Болтона всегда пользовался Иран, и, работая в администрации Джорджа Буша-младшего, политик нередко выступал с критикой ядерной программы Тегерана. Считается, что именно он, когда еще занимал должность замглавы Госдепа США, помогал в написании знаменитой речи про страны «оси зла». Буш произнес ее в 2002 году и причислил к ним такие страны, как Иран, Ирак и Северную Корею.

Политик никогда не скрывал, что выступает за военное решение ядерной программы Ирана, и даже опубликовал книгу с говорящим названием «Остановить Иран — это бомбить Иран».

При этом он отмечал в то время, что удар по Ирану может нанести Израиль: «Да, есть риск ответного иранского удара, но суннитские арабские государства хотя и могут публично покритиковать Израиль, на самом деле будут очень довольны», — рассуждал он в интервью «Газете.Ru» в 2015 году.

Болтон добивается своих целей, при этом действуя достаточно прямолинейно. В 2002 году Вашингтон сместил с поста тогдашнего главу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Жозе Бустани, который заявлял, что Ирак не имеет оружия массового поражения. В одном из интервью Бустани рассказывал, что именно Болтон вынудил его подать в отставку.

Венцом карьеры Болтона в администрации Буша-младшего стала должность посла США в ООН. Это назначение выглядело достаточно издевательски, так как было хорошо известно, что Болтон отрицательно относится к этой организации: «Совет Безопасности, Генассамблея, Совет по правам человека находятся в достаточно плачевном состоянии, и я не вижу шансов на улучшение», — говорил он в беседе с «Газетой.Ru».

После ухода с госслужбы Болтон продолжал гнуть свою «ястребиную линию», работая комментатором телеканала Fox News, а также экспертом Американского института предпринимательства. В эти годы он написал книгу «Сдаваться — это не выход», в которой изложил свои взгляды на внешнюю политику США. Известно, что на мировоззрение Болтона оказал большое влияние консервативный сенатор и кандидат в президенты США в 1964 году Барри Голдвоутер, которого противники называли «бешеный Барри».

Для противников Болтона его возвращение на государственную службу стало «кошмарным сном». Британская газета The Guardian даже вышла с заголовком «Болтон наконец добрался до Белого Дома. Не означает ли это войны?»

Получив должность советника по национальной безопасности, Болтон стал одной из влиятельнейших фигур в Белом доме. «Болтон руководит повесткой дня Трампа по национальной безопасности», — пишет журнал Time.

Болтон стал одним из немногих влиятельных членов администрации Буша, который выразил свою поддержку Дональду Трампу и в настоящее время пользуется его большим доверием. Именно Болтон убедил Трампа выйти из «иранской сделки», которую он, так же как и президент США, считает плохой.

Фактически Болтон стал главным переговорщиком президента США на российском направлении — он чаще госсекретаря Майка Помпео бывал в Москве, встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Совбеза Николаем Патрушевым и был принят президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер на встрече с Болтоном напомнил, что символ США — белоголовый орлан, который держит в одной лапе оливковую ветвь, а в другой стрелы, после чего спросил: «Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?»

Советник президента США ответил, что «оливковую ветвь» он с собой не привез. Похоже, этот ответ удовлетворяет Кремль. От российско-американских отношений сегодня много не ждут, но к Болтону здесь относятся с определенным уважением, так как знают о его манерах говорить все без обиняков.

Один из собеседников «Газеты.Ru», сопровождавший Болтона во время его визита в Москву, характеризует его как «упертого правдоруба, который будет гнуть свою линию».

Болтона также хорошо знают в Москве как жесткого, но опытного переговорщика в области стратегической стабильности, который, в частности, участвовал в подготовке Московского договора в 2002 году (Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов) — этот документ закончил свое действие после вступления в силу СНВ-3, с точки зрения Болтона, невыгодного для Вашингтона.

При этом, несмотря на жесткость позиций, Болтона нельзя назвать «русофобом». Он интересуется Россией, русской культурой, в Москве любит наблюдать за жизнью обычных людей — на пресс-конференцию он даже приезжал на обычном троллейбусе. А когда-то Болтон назвал русских «великим народом».

Это произошло в 2013 году, когда Болтон, уже уйдя из администрации, снялся в рекламном ролике российской неправительственной организации «Право на оружие»: «Если бы российское государство дало право людям носить оружие, оно бы создало с гражданами партнерские отношения. Оно бы дало им возможность защищать матерей, детей и свои семьи и ни в каком бы случае не затронуло целостность российского государства. Это мой совет вашему великому народу».

По иронии судьбы, одна из основательниц этой организации — россиянка Мария Бутина — в настоящее время находится в американской тюрьме, где ожидает вердикта суда по ее делу. Ее обвиняют в попытке вести незарегистрированную деятельность в пользу иностранного государства.

Журналисты часто донимают Болтона разговорами о его прошлой деятельности и пытаются атаковать его же собственными высказываниями, сделанными в разные годы. Однако у маститого «ястреба» на это всегда есть ответ: «Я никогда не стеснялся своих взглядов, но теперь они в прошлом», — ответил Болтон во время недавней поездки в Москву, добавив, что сейчас работает на президента Трампа.

Правда, как отмечает Time в недавней статье, некоторые критики администрации Трампа часто называют его за глаза «президент Болтон», давая понять, что он чуть ли не принимает решения за президента. Старый друг Болтона Эллиот Абрамс, работавший вместе с ним в администрации Буша, считает, что если бы кто-то в администрации Трампа назвал так Болтона, это бы нанесло по нему серьезный удар: «Очень важно, чтобы президент так не думал, и никто не понимает этого лучше, чем Джон».