«Юпитер, спустись»: рейтинг Макрона снова упал

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает падать. На сегодняшний день отметка спустилась до рекордно низких 25%. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

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Еще в июле опрос Французского института изучения общественного мнения (LFOP) показал, что деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции. Тогда был побит прошлый антирекорд Макрона, установленный в июне и августе 2017 года, когда его рейтинг падал до 40%. Показатель популярности президента опускался все ниже с каждым месяцем.

Сейчас Макрон заявляет о необходимости создания общеевропейской армии, получая поддержку Ангелы Меркель и Владимира Путина. Он удачно и стойко отражает критику Трампа и красноречиво заявляет о нежелании Франции быть вассалом США.

Однако на сегодняшний день рейтинг Макрона близок к самому низкому в истории Пятой республики. Обладателем худшего показателя одобрения на данный момент является только его предшественник Франсуа Олланд. В 2013 году его деятельность на посту одобряли всего 20% французов.

Кроме того, по данным издания, ощутимо упал рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа — он снизился с 41% до 34%.

Издание отмечет, что президент Франции надеялся исправить сложившееся положение с помощью мемориальных мероприятий, посвященных Первой мировой войне. Более того, Макрон совместил программу мероприятий с недельным туром по заброшенным коммунам севера и северо-востока.

Однако, посетив, самые дальние и глухие уголки страны, Макрон столкнулся с народным недовольством уже в столице и еще в 2 тыс. населенных пунктов по всей стране. Во Франции 19 ноября прокатилась волна протестов «желтых жилетов» — демонстрантов, выступающих против роста цен на бензин.

На улицы столицы люди вышли с лозунгами «Макрон, в отставку!» и «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

Такое прозвище французский президент получил за выстроенную им единоличную структуру правления, желание добиться максимальных вершин в политической карьере. Кроме того, Макрон и сам в одном из выступлений сравнил себя с Юпитером, что стало поводом для насмешек. Манера поведения президента привела к тому, что к Макрону успело прочно приклеиться прозвище «король-солнце», а французские граждане считают его «президентом богатых», что не способствует увеличению рейтинга политика.

В акциях приняли участие около 288 тыс. человек. По итогам первого дня протестов в МВД насчитали 408 пострадавших и одного погибшего.

Вечером 18 ноября премьер-министр страны Эдуард Филипп вышел в прямой эфир телеканала France 2, чтобы прояснить ситуацию. Он заявил, что правительство не будет отменять налог, вызвавший протесты населения. Он также добавил, что кабмин слышит «гнев и страдания» французов. Филипп подчеркнул, что сумма налоговых сборов в стране будет снижена к концу президентского срока Эммануэля Макрона.

В течение всего 2018 года цены на топливо во Франции росли. Бензин в итоге подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. В результате повышения налогов и цен на автомобильное топливо расходы французских семей возрастут на €100-225 в месяц с начала 2019 года.

В свою очередь, в правительстве страны не уставали напоминать недовольным гражданам о необходимости соблюдать экологические меры, а также объяснять, что одной из причин повышения является введение экологического налога на выброс парниковых газов.

У той части населения, чья работа связана с авто, есть еще одна причина для недовольства. Французское правительство постановило ограничить в передвижении или запретить машины на дизельном топливе и автомобили старше 15 лет. Таким образом, гражданам придется покупать новые.

Недовольны реформами Макрона и профсоюзы Франции. Изменения трудового законодательства уже вызвали забастовки. Президент упразднил так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало €1,3 млн. Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование.

Макрон, судя по его заявлением, прекрасно понимает, чем ему грозят непопулярные среди населения реформы.

«Конечно, лучший способ иметь высокий рейтинг — дать людям деньги, но это не то, что я предлагаю людям, это не моя цель. Я должен реформировать свою страну, поэтому мы начали ряд реформ: страхование по безработице, пенсии, энергетика и так далее», — заявил президент Франции в недавнем интервью для Bloomberg TV.

«Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорит Макрон.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН, Юрий Рубинский в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что результаты проводимой Макроном политики будут видны не скоро.

«Положительных эффектов от его реформ — увеличение темпов роста, занятости — еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас, — отмечает эксперт. — Ожидания от результатов реформ были сильно завышены. При этом решить накопившиеся во Франции проблемы просто так нельзя, требуется время. А сколько — неизвестно», — отмечает Рубинский.

Проводя реформы, к которым население Франции не готово, президент старается улучшать свое положение с помощью политических жестов. Однако и здесь ему не все удается.

Так, например, 29 сентября французский лидер, чтобы продемонстрировать близость к народу, посетил остров Сен-Мартен, где расположены заморские общины Франции. В ходе визита он встретился с бывшими заключенными, среди которых были и те, кто отбывал наказание за тяжкие преступления.

Вскоре по сети разлетелись фотоснимки со встречи. Многие французские граждане были возмущены действиями президента. Фотосессия в Сен-Мартене напомнила общественности и о другом недавнем скандале вокруг Макрона, связанном с его охранником Александром Беналлой, которому приписывают превышение должностных полномочий, незаконное ношение оружия и даже роман с французским президентом.

Однако делать прогнозы касательно дальнейшего развития политической карьеры Макрона пока рано.

«Причин для того, чтобы Макрон оставил свой пост, фактически нет. Кроме того, реальной альтернативы никто предложить Макрону не может», — считает Юрий Рубинский.