Пресс-служба Константинополя: киевского патриарха изберут в декабре

Объединительный собор епископов, на котором планируют избрать предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, состоится в декабре. Точная дата будет определена на заседании синода Константинопольского патриархата 27-29 ноября, заявили в пресс-службе Вселенской церкви.

«В рамках подготовки к святому и священному синоду <...> Константинопольский патриархат повторяет свое священное решение о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине»,

— подчеркивается в сообщении.

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При этом в качестве вероятной даты проведения собора украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники в церковных кругах назвало 9-10 декабря. Отметим, что заседание собора переносилось дважды — изначально его планировали провести в октябре, после — в конце ноября.

В администрации президента страны Петра Порошенко перенос даты собора объяснили «техническими сложностями». Там заявили, что «объединительный собор» придется отложить «как минимум на две недели». Как сообщает ФАН, изначально мероприятие было назначено на День архистратига Михаила.

Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что на Украине «идет этноцид» православного населения.

«Пока еще не прямое человекоубийство, но уничтожение культурных корней народа. Москве надо, наконец, вспомнить, что речь идет о людях, которые являются родными нам по вере, этническим корням и языку. Все предупреждения и грозно-вежливые слова уже выглядят смешно и стыдно. Надо сделать все, чтобы эта волна остановилась. В аналогичных случаях США действуют жестко, Израиль действует жестко, а наши пока ограничиваются смешными и жалкими высказываниями», — заявил протоиерей в разговоре с НСН.

По мнению Чаплина, «раскольники» из УПЦ будут «сатанинской сектой», возглавляемой бандеровцами и западными обновленцами-либералами ересью.

«В этих храмах не будет Христа, там не будет Бога, вместо него там будет бес. Весь их модернизм основан на Черной мессе, повенчанной с нацизмом. Это лишает автокефалию права именоваться христианской церковью»,

— убежден Чаплин.

Неделей ранее Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП пришел к выводу, что Константинопольский патриархат «грубо» нарушил канонические правила, когда признал каноническими украинские раскольнические организации — УПЦ Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Епископы посчитали данное решение Константинополя «деструктивным».

В середине января 2015 года «Украинская социологическая служба» опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — верующими Украинской грекокатолической церкви.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Автокефальная церковь представляет собой поместную православную церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Есть серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной бойне. Уже сейчас сторонники автокефалии УПЦ КП начали штурмовать церкви по всей Украине — к примеру, десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической церкви. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские бездействовали.