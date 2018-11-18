Последнее слово: Янукович не сможет выступить в суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить в Киевском суде на слушание дела о госизмене из-за госпитализации. Об этом заявил адвокат политика Александр Горошинский.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован. У него лангетка. <...> Сторона защиты поставит вопрос о переносе выступления Януковича с последним словом на другую дату»,

— заявил адвокат, сообщив, что Янукович проведет в больнице около трех недель.

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По словам Горошинского, для организации выступления его подзащитного ему необходимо пройти регистрацию в России. При этом перед выступлением Януковича защита намеревается подать ходатайство о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, якобы располагающего ценной для данного дела информацией.

Сейчас Виктор Янукович «лежит на больничной койке», добавил адвокат, подчеркнув, что экс-президент не может передвигаться без посторонней помощи. Причиной тому стали повреждения позвоночника и ноги, полученные во время спортивных занятий, заявил Горошинский.

Накануне в НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердили, что экс-президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован, но его в тот же день выписали. «Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — заявили журналистам в справочной. По данным врачей, травмы были получены Януковичем во время игры в теннис на корте в Подмосковье.

После оказания первой помощи и реанимации пациента отправили в одну из частных клиник столицы.

Как сообщает ФАН, Оболонский районный суд украинской столицы вызвал бывшего президента страны Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене еще в начале ноября.

В тексте судебной повестки, опубликованной в газете «Правительственный курьер», говорится о том, что экс-глава Украины сможет принять участие в заседании по видеоконференции. После выступления Януковича судьи удалятся для принятия вердикта.

Напомним, дело о якобы «госизмене» Януковича является одним из целого ряда уголовных дел, которые вменяет бывшему президенту новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Политику грозит 15 лет лишения свободы. Янукович в связи с давлением на него был вынужден покинуть Украину. Экс-глава государства категорически отрицает свою вину.

Стоит отметить, что в марте в отношении адвокатов Януковича на Украине были возбуждены уголовные дела. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник убежден, что таким образом Киев хочет обезвредить защитников бывшего президента страны, передает НСН.

«Во-первых, адвокаты Януковича занимают достаточно активные позиции. Они придерживаются норм процессуального права, заявляют ходатайства. Особенно это раздражает [киевскую] власть, суд, и понятно, что такие адвокаты не нужны. Они хотят максимально убрать их и назначить адвокатов от государства. А такой адвокат, безусловно, не заинтересован в полноценной защите своего клиента», — подчеркнул бывший парламентарий. По его мнению, подобная ситуация является беспрецедентной — когда уголовное преследование начинается в отношении адвокатов.

Напомним, Янукович перестал быть президентом Украины после государственного переворота в Киеве, ставшего «точкой кипения» для массовых протестов и столкновений с полицией и отрядами «Беркута».

Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады в центре столицы. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти и был вынужден бежать из Киева.

Верховная рада Украины решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила временно исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.

После расследования событий на майдане, Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал произошедшее в Киеве государственным переворотом. По словам допрошенного в рамках расследования экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило на площади Независимости в Киеве, руководили официальные лица США.